До конца лета Украина получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко
После подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан.
Об этом Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 14 июня во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу президента.
Он также отметил, что состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.
Ранее глава Минздрава сообщил, что уже в июне в Украине будет 3,9 млн доз вакцин от коронавируса.
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Прозорливый ты наш... 😕
Леся Дубчак.
Адвокат року 2019 в номінації «Цивільне право», Адвокат року 2015, кандидат юридичних наук. Професорки кафедри НПУ ім. М.П. Драгоманова.
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Моєму обуренню немає меж.
Я не розповсюджую фейк чи неперевірену інформацію.
Я активний прихильник вакцинації, й з нетерпінням чекала на щось краще за індійські та китайські вакцини.
Уточнюю, фото зроблене мною особисто під час вакцинації 10.06.2021 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Вакцинувалася в останні заявлені для вакцинації хвилини, яка проходила 10.06.21 з 10:00 до 16:00. Була остання на вакцинацію десь в 15:55, 150-та. На ампулах були лише цифри й логотип як на коробці. Жодної іншої інфо.
Двічі уточнила в присутніх медиків по вакцині, хто виробник. Сказали файзер, вакцинуйтеся і сфотографуєте коробку. Коробка була напівпуста, з такими ж ампулами, які кололи мені. Просто лежала на столі, без жодних холодильників.
Ось чим вакцинує МОЗ викладачів від коронавірусу в рамках заявленої масової вакцинації вакциною Phizer-Biontech!!!!!
Прострочена вакцина від дифтерії та правця індійського виробника, термін придатності якої вийшов в травні 2021.
Така ситуація в трьох університетах, по яким в мене є дані.
Спвсибо но я подожду пфайцер или модерну.