Никаких запросов из-за границы на проведение следственных действий с Протасевичем не поступало, - СК Беларуси

В Следственном комитете Беларуси заявляют, что не получали никаких запросов из-за границы на проведение следственных действий с задержанным 23 мая в Минске журналистом Романом Протасевичем.

Об этом сегодня, 14 июня, во время брифинга сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Для того, чтобы представители иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать его выдачу - для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответсвии с действующими международными правовыми актами... На сеголняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких (следственных - ред.) действий не поступало", - сказал Гора.

Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобі воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.