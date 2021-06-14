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Зеленский поблагодарил сенатора США Менендеса за поддержку: Украина должна быть в НАТО

Зеленский поблагодарил сенатора США Менендеса за поддержку: Украина должна быть в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя комитета по иностранным делам Сената США Роберта Менендеса за принципиальную позицию касательно российской агрессии и поддержку Украины..

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Роберта Менендеса за принципиальную позицию в отношении российской агрессии и поддержку Украины. Мы боремся за общие ценности. Согласен, что "Северный поток – 2" должен быть остановлен, а Украина - интегрирована в НАТО. Жду нашей встречи в Вашингтоне", - написал президент Украины.

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Зеленский поблагодарил сенатора США Менендеса за поддержку: Украина должна быть в НАТО 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Конгресс США (1228) НАТО (9962) США (26409) членство в НАТО (1506) Северный поток (1449) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+5
буде, коли тебе здихається, придуркувате створіння.
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14.06.2021 16:38
+5
А он не хочет сначала назначить главу представительства Украины при НАТО? Хотя бы это для начала, а не тупо трепаться?
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14.06.2021 16:39
+5
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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14.06.2021 16:41
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буде, коли тебе здихається, придуркувате створіння.
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14.06.2021 16:38 Ответить
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
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14.06.2021 16:39 Ответить
Зламав всі іграшки давно
Замазав стіни у лайно
Вже другий рік минав хлопчиську...
І матір Божа зі сльозами
Зашторила вікно

Віслюк Зеленський
Йдіть у сраку!
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14.06.2021 16:38 Ответить
А он не хочет сначала назначить главу представительства Украины при НАТО? Хотя бы это для начала, а не тупо трепаться?
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14.06.2021 16:39 Ответить
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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14.06.2021 16:41 Ответить
ага...а вдруг он (глава представительства) возьмет и начнет отлично и шикарно представлять Украину и тогда зеленые высморки зеленой шмаркли никому не будут интересны... более того, как тогда зелебобу преданно заглядывать в око *****?
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14.06.2021 16:45 Ответить
ЗЕлёный осёл, будучи клоуном (бездарным), следует противоположно знаменитой фразе "Лучше быть, чем казаться". ЗЕлёный ублюдок изо всех сил пытается пустить пыль в глаза, КАЗАТЬСЯ - а не БЫТЬ...
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14.06.2021 16:45 Ответить
зеленский и НАТО)

Мужик лежит на диване и молиться :
- Господи, помоги мне разбогатеть. Ведь ты все можешь! Я верую в твоё могущество! Я надеюсь на твоё милосердие!
Господь, с досадой:
- Мужик, ну ты хоть лотерейный билет купи!
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14.06.2021 16:43 Ответить
73/43зебіли, де ви, що вам подляк наказав прикривати з цього питання? Чи не було вказівок?
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14.06.2021 16:51 Ответить
До встречи с сенатором в Вашингтоне осталось недолго , Украина ждет плодотворньіх переговоров своего президента с Байденом и нашими сторонниками в Конгрессе и Сенате.
Нехай счастить !
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14.06.2021 16:54 Ответить
наоборот.
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14.06.2021 18:10 Ответить
 
 