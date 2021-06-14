Зеленский поблагодарил сенатора США Менендеса за поддержку: Украина должна быть в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя комитета по иностранным делам Сената США Роберта Менендеса за принципиальную позицию касательно российской агрессии и поддержку Украины..

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Роберта Менендеса за принципиальную позицию в отношении российской агрессии и поддержку Украины. Мы боремся за общие ценности. Согласен, что "Северный поток – 2" должен быть остановлен, а Украина - интегрирована в НАТО. Жду нашей встречи в Вашингтоне", - написал президент Украины.

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