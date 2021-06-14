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Новости Задержание Протасевича
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Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны

Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны

Беларусь инкриминирует задержанной подруге Романа Протасевича россиянке Софье Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, сообщил журналистам

Об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на БЕЛТА.

"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.342 (участие в массовых беспорядках) УК. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч.3 ст.130. Это разжигание социальной вражды и розни", - сказал Гора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу девушки Протасевича Сапеги на ее задержание, - адвокат

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

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Автор: 

Беларусь (7887) Протасевич Роман (309) Сапега София (32)


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Топ комментарии
+3
Это как инкриминировать ношение красных трусов. Прекрасное государство.
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14.06.2021 17:20
+3
1. Розенбаум
2. Розенкрейцер
3. Розенблюм
4. РОзеншнауцер...
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14.06.2021 17:21
+1
Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны - Цензор.НЕТ 3398
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14.06.2021 16:47
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По ситуации с Софьей сразу становится понятно как кацапы ценят своих граждан...
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14.06.2021 16:46 Ответить
Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны - Цензор.НЕТ 3398
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14.06.2021 16:47 Ответить
Социальную? а что она требовала "долой буржуазию"?
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14.06.2021 16:50 Ответить
выкрикивала в общественном месте "если у них нет хлеба - пусть едят пирожные", чем вызвала разжигание социальной розни
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14.06.2021 16:55 Ответить
Перелік всіх рознєй можна оголосити?
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14.06.2021 17:01 Ответить
1. Розенбаум
2. Розенкрейцер
3. Розенблюм
4. РОзеншнауцер...
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14.06.2021 17:21 Ответить
Аж полез в гугл, посмотреть, што ето такое - социальная рознь.
Ето руснявый прикол, они так называют процесс обмазывания говном мусоров и всяких других мразей типа местных царьков.
У нас бы 99% населения по етой руснявой статье закрыли.
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14.06.2021 17:09 Ответить
Это что, она "Интернационал" пела и красным знаменем размахивала?
Так у Беларуси до сих пор (опять) флаг красный... Да и у Таракана патрбилет где-то заныкан и декоммунизацией в стране даже не пахнет.
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14.06.2021 17:19 Ответить
Это как инкриминировать ношение красных трусов. Прекрасное государство.
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14.06.2021 17:20 Ответить
а соц розня це що - поділ на лукашистів і нормальних?
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14.06.2021 17:29 Ответить
она затевала вот это вот ? ""Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим ... Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь. Вот с этой русофобией, котор-которую Вы затеваете". ... Я эта вот"
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14.06.2021 17:55 Ответить
в нормальном государстве даже терминов таких не существует... зато в бульбостане и не такое придумают... чтоб посадить и изолировать от антинародного режима.
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14.06.2021 18:50 Ответить
Білорусь і Параша = концтабір ХІХ
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14.06.2021 22:36 Ответить
 
 