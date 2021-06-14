Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны
Беларусь инкриминирует задержанной подруге Романа Протасевича россиянке Софье Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, сообщил журналистам
Об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на БЕЛТА.
"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.342 (участие в массовых беспорядках) УК. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч.3 ст.130. Это разжигание социальной вражды и розни", - сказал Гора.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.
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2. Розенкрейцер
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Ето руснявый прикол, они так называют процесс обмазывания говном мусоров и всяких других мразей типа местных царьков.
У нас бы 99% населения по етой руснявой статье закрыли.
Так у Беларуси до сих пор (опять) флаг красный... Да и у Таракана патрбилет где-то заныкан и декоммунизацией в стране даже не пахнет.