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В Киеве перенесли массовую COVID-вакцинацию в МВЦ 19-20 и 26-27 июня: праздники
В столице перенесли массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра в выходные 19-20 и 26-27 июня в связи с предстоящими праздниками. Вместо этого она состоится 17-18 июня.
Об этом сообщили в системе Helsi.me, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, киевлянам, которые ранее записались в системе на указанные даты, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.
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