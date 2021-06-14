Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жалеет о том, что не встретился с президентом США Джо Байденом до его переговоров с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в интервью изданию AFP.

"Президент Украины Зеленский жалеет о том, что не встретился с Байденом перед саммитом Путина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает, что готова вступить в НАТО, а также обвинил Россию в задержке ключевой встречи с Путиным.

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