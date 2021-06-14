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Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным

Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жалеет о том, что не встретился с президентом США Джо Байденом до его переговоров с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в интервью изданию AFP.

"Президент Украины Зеленский жалеет о том, что не встретился с Байденом перед саммитом Путина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает, что готова вступить в НАТО, а также обвинил Россию в задержке ключевой встречи с Путиным.

Читайте: Зеленский поблагодарил сенатора США Менендеса за поддержку: Украина должна быть в НАТО

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+25
Байдену глубоко наплевать о чем жалеет ЗЕбанат.
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14.06.2021 16:49
+23
Ты уже токсичен, бубочка. Точь как Кучма в последние годы его правления. С тобой будут встречаться только в самом крайнем случае чтобы поставить перед фактом.
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14.06.2021 16:50
+23
Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 5602
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14.06.2021 16:51
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Правила форума Совет форумчан
ну досить вже знущатись над людьми, чому кожна друга новина про цього ді6іла?
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14.06.2021 16:49 Ответить
Шашличник, шауруміст, клавішник

Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 9823
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14.06.2021 16:51 Ответить
Гидке та бридке коксочмо 😂
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14.06.2021 17:08 Ответить
оно жалеет,,, вирви жалко із сраки БЕні й жаліти не буде про що
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14.06.2021 17:33 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО

Понеділок, 14 червня

https://www.patreon.com/Bykvu Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 341

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-inozemnim-zhurnalistam-brakuie-konkretiki-vid-bajdena-shhodo-nato/ Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 341 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-inozemnim-zhurnalistam-brakuie-konkretiki-vid-bajdena-shhodo-nato/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC:%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 341 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-inozemnim-zhurnalistam-brakuie-konkretiki-vid-bajdena-shhodo-nato/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC:%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 341 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-inozemnim-zhurnalistam-brakuie-konkretiki-vid-bajdena-shhodo-nato/ Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 341

Про це йшлося у спільному інтерв'ю президента для видань https://www.reuters.com/world/zelenskiy-asks-us-clarity-nato-membership-plan-ukraine-2021-06-14/ Reuters , Associated Press і Agence France-Press.
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14.06.2021 17:56 Ответить
Мені одній здається що вови обидва якось сінхронно "воздух портят"?
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14.06.2021 17:35 Ответить
Байдену глубоко наплевать о чем жалеет ЗЕбанат.
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14.06.2021 16:49 Ответить
Ты уже токсичен, бубочка. Точь как Кучма в последние годы его правления. С тобой будут встречаться только в самом крайнем случае чтобы поставить перед фактом.
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14.06.2021 16:50 Ответить
Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 5602
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14.06.2021 16:51 Ответить
Мабудь Байдену не подобаються хрипаті дебіли, які без навушників несуть якусь хрєнь. Обідься ще, нєлох криворогатий.
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14.06.2021 16:53 Ответить
Або нехай відкриє ще одну кримінальну справу проти Джо Байдена!
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14.06.2021 17:20 Ответить
********! Оно жалеет. А что оно сделало, чтоб эта встреча состоялась? Большое и красивое нихера?
Пацаны, зачем вы его выбирали в президенты?
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14.06.2021 16:57 Ответить
он очень мудрый.
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14.06.2021 17:05 Ответить
А, тогда ладно
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14.06.2021 17:07 Ответить
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14.06.2021 17:12 Ответить
👍🏼😀😉
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14.06.2021 17:13 Ответить
Вот так и должна вестись наступательная внешняя политика , респект !
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14.06.2021 16:58 Ответить
бот, а що, саме такі інструкції в твоїх методичках? У вас це називається "наступательная внешняя политика"?
"ну и дебильі, ***" (с)
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14.06.2021 17:01 Ответить
Прибухнул уже?
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14.06.2021 17:02 Ответить
Хуже. Его "бомбит" после очередной дозы дури.
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14.06.2021 17:12 Ответить
Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 9993
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14.06.2021 17:03 Ответить
Так тупо ЗЕхудобі на ***** ше не сцяли
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14.06.2021 17:03 Ответить
Байден-дурачек отправился к ***** без саветов найвеличнишого литера Голактеки.
Теперь пусть пеняет на себя.
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14.06.2021 17:04 Ответить
- діду, а що було би, коли б Зеленського призначили головним тренером нашої збірної?
- він заборонив би бити по воротам суперника, нападників відвів назад, у захисників забрав бутси, а воротарю наказав дивитися в очі суперників і бачити там бажання не забити гол!😀😀😀
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14.06.2021 17:06 Ответить
Винуватий Порошенко, вибачте, Байден? Нє? От якби гарант сказав:"Я відчуваю свою власну провину, що не зміг зустрітися з Байденом до його зустрічі з пуциним", то це були б слова державного діяча. А так - слова дитини, яка звинувачує маму, що у нього штани у болоті, бо він упав у калюжу.
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14.06.2021 17:06 Ответить
Тут справа набагато гірша , бо дитина обісралася від кошерних шашликів ,
а винен Байден і Порошенко 😜
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14.06.2021 17:11 Ответить
А знаете ли вы настоящую причину возобновления атаки на украинский язык «слугами какого-то народа»законопроектом авторства Никиты Потураева и Евгении Кравчук об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык?

Причина одна - спасения бизнеса Зеленского и Коломойского.
Компания Зеленского «Green films», которая является производителем сериалов «Сваты» и «Папик», исполнив украинский закон и переложив России фильмы, сняты или продублированный на украинский язык, автоматом потеряет российский рынок для проката. Это огромные деньги.
Из этого делаем вполне адекватный вывод, что очередной атакой на украинский язык со стороны Зеленского - выполнения необнародованных требований России, которая в такой способ вплетает и фрагменты гибридной войны против нашей государственности.
И стоит напомнить о том, что между Зеленским, его компании существует тесная связь с министерством культуры РФ, которое выделила кампаниям Зеленского 36 миллионов рублей на производство фильма «Вниз».
Это не выдумки, а вполне официальная информация, находящаяся в открытом доступе.

P/S

Отдельно хотелось бы поблагодарить Петра Порошенко и членов команды фракции «ЕС» за то, что смогли сорвать сегодняшнее позорное заседания профильного комитета, на котором «слуги», фактически, пытались исполнить акт государственной измены.П.Нусс
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14.06.2021 17:11 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0.html Рейтинг Зеленского пока держится благодаря безмозглому электорату - эксперт 14 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0.html Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 9142 О ЛЮМПЕН-МОЛОДЕЖИ КАК ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ГРААЛЕhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0.html#more-134870 Читать далее
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14.06.2021 17:13 Ответить
Зря шашлык мариновал...
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14.06.2021 17:16 Ответить
Байдена і так зрозумів, що з Зельцманом, нема про що балакати.
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14.06.2021 17:22 Ответить
Чи ти ба! Воно ще пижиться вдавати з себе крутого дядька. Як би це було можливо, то взяв би Байден тоненьку хворостину та добряче відходив цього хамовитого блазня по голій сраці! По-батьківські так...Бо зовсім уже безсоромно поводиться.
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14.06.2021 17:22 Ответить
Гранаты пианины у них не той системы! (с)
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14.06.2021 17:30 Ответить
БЕню на поводок в клетку в багаж и на встречу АТЬ-ДВА!
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14.06.2021 17:31 Ответить
Эта встреча конечно же была важна для Украины ( чисто психологически), конкретно для Зеленского это выглядело бы бонусом к рейтингам. Вопрос в другом - " Что же такого мог рассказать Зеленский Байдену, о чем он и его администрация не знает об Украине, о нынешней Раде, правительстве Украины, самом Зеленском и его окружении, о положении на линии соприкосновения, о ОРДЛО, о Крыме, о Раше, о Путине, о Медведчуке, о украинских олигархах, о состоянии украинской армии, о "реформах"... Думаю у них информации больше чем у Зеленского в кубе.
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14.06.2021 17:31 Ответить
І шо змінилося якби він з тобою зустрівся.
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14.06.2021 17:33 Ответить
Це найвеличніше пусте місце Всесвіту зробило все, щоб стати токсичнішим за яника. Може воно хоче переплюнути луку в токсичності? А про наслідкивоно подумало?
Хоча "думати" для "узеленських" то все одно, що "потрійний тулуп" для штангіста - місія неможлива!
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14.06.2021 17:35 Ответить
Президент Зеленский разочаровал и обманул значительную часть украинцев - результаты соцопроса

https://kievvlast.com.ua/text/prezident-zelenskij-razocharoval-i-obmanul-znachitelnuyu-chast-ukraintsevrezultaty-sotsoprosa
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14.06.2021 17:50 Ответить
За «Сорян, Котани» придется ответить - адвокаты Порошенко уже готовят иски в суд по «расследованию» Бигуса, - журналист Вовнянко

https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
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14.06.2021 18:01 Ответить
Я бы тоже не видел смысла встречаться с бубочкой.....
Ему что то говоришь - он включает дурочку.......
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14.06.2021 18:01 Ответить
у него нет даже такой включалки -выключалки , забито это место белой пылью
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14.06.2021 18:03 Ответить
типа, он что то значит для людей?
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14.06.2021 18:44 Ответить
полшестого сёдня понесло кокосика ерма не дал что ли или выпустил из виду позорише мировое а был шансик
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14.06.2021 20:07 Ответить
А смысл Байдену встречаться с тобой, бездарь?
Об Украине Байден знает больше чем ты, а о тебе,осел, Байден знает больше, чем ты бы хотел)))
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15.06.2021 01:16 Ответить
 
 