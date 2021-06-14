Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?

Ничего не рухнет в России, когда сменится глава государства.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

По его словам, текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим.

"Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?...Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - заявил он.

Путин добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".

При этом Путин уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.

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