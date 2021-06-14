Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?
Ничего не рухнет в России, когда сменится глава государства.
Об этом президент России Владимир Путин рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.
По его словам, текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим.
"Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?...Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - заявил он.
Путин добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".
При этом Путин уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.
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например, Володин
https://youtu.be/NkumZbweFeU
В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.
Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.
Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.
а теперь по теме : ПУТИН - ***** !!!!
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 16...
14 июня 2021, 16:04
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москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Они меняют ники, лечатся у психиатров, но почерк остаётся неизменным.
кадыров, сечин, патрушев, шойгу, бастрыкин там навалом амбитных гномов, не упустят момент побороться за царский табурет......
А так вообще - без разницы. Правит "Политбюро". Отличие от СССР в том что имена засекречены.
перед вами - ЗЕЛЕНОЕ ГОВНО. Другая форма жизни!!!! Вы его НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ!! и ваши дети ТОЖЕ!!!! А чешет он невпопадя и для простачковатых дурачков.....
Не ?
http://bible.optina.ru/new:mf:16:25#svt_ioann_zlatoust Мф. 16:25
Это не твое место, нелегитимный уголовник!
Похоже, реки крови расиянцев прольются для наведения хоть какого-то порядка в зоне под названием "расия"...
"...в преемники человека...который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь!"
То есть Хренло открытым текстом промычело, что второе ***** будет тоже пожизненный Каган Всея *********.
После того, как он положил на "алтарь Отечества" свой обрезанный педофильский болт ?