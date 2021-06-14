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Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?

Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?

Ничего не рухнет в России, когда сменится глава государства.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

По его словам, текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим.

"Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?...Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - заявил он.

Путин добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".

При этом Путин уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.

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Автор: 

путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+30
Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 7956
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14.06.2021 17:05
+24
В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить

https://youtu.be/NkumZbweFeU
Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 8968

В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.
Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.

Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.
а теперь по теме : ПУТИН - ***** !!!!
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14.06.2021 16:56
+19
Опять очередь Димона?
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14.06.2021 16:53
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Опять очередь Димона?
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14.06.2021 16:53 Ответить
Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 2691
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14.06.2021 16:55 Ответить
А медед разве еще не спился?
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14.06.2021 16:55 Ответить
Я не знаю. На его месте я бы обязательно спился.
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14.06.2021 16:59 Ответить
в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".

например, Володин
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14.06.2021 22:40 Ответить
Ну так уйти можно по-разному. Можно как бы в тень отойти, а можно и на тот свет.
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14.06.2021 16:55 Ответить
Так володя...что ли )))))))))))
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14.06.2021 16:56 Ответить
"У вас могут быть разные взгляды, главное только одно, чтобы они не расходились с линией партии"
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14.06.2021 16:56 Ответить
Кожуфлейтович?
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14.06.2021 16:56 Ответить
а мож рамзанахматович ?
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14.06.2021 16:57 Ответить
он положить на алтарь чечни всю расею.....
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14.06.2021 17:08 Ответить
Рамзанка Дыров хрюсских баранов любит....
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14.06.2021 21:52 Ответить
В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить

https://youtu.be/NkumZbweFeU
Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 8968

В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.
Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.

Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.
а теперь по теме : ПУТИН - ***** !!!!
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14.06.2021 16:56 Ответить
Это свежий? Пару месяцев назад уже было....в Волгодонске здаеться....
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14.06.2021 17:09 Ответить
сегодняшний
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 16...

14 июня 2021, 16:04Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 8719

..
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14.06.2021 17:12 Ответить
это сегодня на бис
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14.06.2021 17:33 Ответить
главно дело ЛЮДИ, не пострадали.........
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14.06.2021 20:04 Ответить
Мимо,кац.
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14.06.2021 18:13 Ответить
АЗС ... я прочитал АЭС
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14.06.2021 17:20 Ответить
от было бы...(та ладно не надо!)))))
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14.06.2021 17:24 Ответить
Это Украина Нидерландам второй гол забивала.
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14.06.2021 18:12 Ответить
Да
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14.06.2021 16:58 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.






.
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14.06.2021 16:59 Ответить
Какой знакомый почерк.
Они меняют ники, лечатся у психиатров, но почерк остаётся неизменным.
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14.06.2021 17:01 Ответить
от перестановки ****** ********* не меняется.
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14.06.2021 17:00 Ответить
есть тупин есть расея, нет тупина нет расеи......
кадыров, сечин, патрушев, шойгу, бастрыкин там навалом амбитных гномов, не упустят момент побороться за царский табурет......
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14.06.2021 17:01 Ответить
Taм вроде Главного Монгола двигают.
А так вообще - без разницы. Правит "Политбюро". Отличие от СССР в том что имена засекречены.
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14.06.2021 17:02 Ответить
А почему не ищут двойника помоложе?
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14.06.2021 17:03 Ответить
Население начало сомневаться: всё ли у Царя в порядке с головой. Одна голова обещала не поднимать пенс. возраст, а вторая подняла. Население полистало учебники психиатрии, и нащупало диагноз. Политбюро теперь решает: что с этой ситуацией делать. Двигают Монгола.
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14.06.2021 17:06 Ответить
а сейчас там прям рай на земле??)) о каком чёртпабери потере суверенитета говорит сей выродок?
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14.06.2021 17:02 Ответить
Тут он прав. Ка была до него империя зла, ненавидящая всё окружающее, так и после него будет. Украинцы, верящие в хороших русских и демократическую Россию, вот и Путин вам уже говорит, что Россия всегда будет империей зла.
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14.06.2021 17:03 Ответить
Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли? - Цензор.НЕТ 7956
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14.06.2021 17:05 Ответить
Можна дещо добавити , дещо підправити ... , але у цілому - так і було !
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14.06.2021 22:37 Ответить
Единственное что путинские реально создали, чего не было до них, и по чему можно судить об их организационных способностях - мы видим на примере ЛДНР: какие-то сталинско-бандитские обиталища, с отжатиями, подвалами, расстрелами, взрывами в лифтах и нищетой под надзором МГБ
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14.06.2021 17:07 Ответить
Ооо, ці хлопці з пітєрської підворотні, готові положити пів росссії на алтарь отьєчєства.
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14.06.2021 17:10 Ответить
Путин добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою ОСТАВШУЮСЯ жизнь".Источник:https://censor.net/ru/n3271329 - то есть -СЕБЯ!
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14.06.2021 17:10 Ответить
....во зеленовыпердыш чешет!!! Он же восстанавливается! Кто же его заменит? наивные, он вам теперь навечно! Вы хоть въезжаете как вы попали?????
перед вами - ЗЕЛЕНОЕ ГОВНО. Другая форма жизни!!!! Вы его НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ!! и ваши дети ТОЖЕ!!!! А чешет он невпопадя и для простачковатых дурачков.....
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14.06.2021 17:11 Ответить
Нарисовался придурковатый председатель ГосДуры Володин (ВВВ) !?
Не ?
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14.06.2021 17:16 Ответить
Путін про залишення поста президента РФ: На моє місце прийде інша людина. Все це повинно впасти, чи що? - Цензор.НЕТ 8191 Це все може відразу пропасти
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14.06.2021 17:21 Ответить
Рухнет, Вова, и могилку твою придавит и размажет, как плевок.
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14.06.2021 17:22 Ответить
Да не вопрос. Вынимайте Горбачева из нафталина. Посмотрим, как ничего в Раше не развалится.
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14.06.2021 17:25 Ответить
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою

http://bible.optina.ru/new:mf:16:25#svt_ioann_zlatoust Мф. 16:25
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14.06.2021 17:31 Ответить
таких ********* там минимум 140 млн. бегает ..
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14.06.2021 17:35 Ответить
другой двойник? или третий?
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14.06.2021 17:52 Ответить
"На мое место..."
Это не твое место, нелегитимный уголовник!
Похоже, реки крови расиянцев прольются для наведения хоть какого-то порядка в зоне под названием "расия"...
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14.06.2021 17:56 Ответить
Ещё одного бессменного недоумка? Ой-ё...
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14.06.2021 18:03 Ответить
Я так понимаю,надо сначала путлера отнести на погост,а потом товарищи тащившие гроб выберут между собой президента.
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14.06.2021 18:11 Ответить
Должно рухнуть! И рухнет!
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14.06.2021 18:14 Ответить
"... текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим" - т.е. сегодня каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности, где перебиваются с хлеба на воду 12,6% населения - это как бы успех Путинизма. Это не должно исчезнуть, правильно? Да, еще не плохо бы развить. Вот уж согласен.
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14.06.2021 18:17 Ответить
Хренло мычит:
"...в преемники человека...который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь!"
То есть Хренло открытым текстом промычело, что второе ***** будет тоже пожизненный Каган Всея *********.
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14.06.2021 19:19 Ответить
И на каком же месте по уровню жизни жители страны с такими запасами ископаемых ?
После того, как он положил на "алтарь Отечества" свой обрезанный педофильский болт ?
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14.06.2021 19:50 Ответить
в москалів не приходять, назначають! Єдиний, хто міг би прийти вже сидить і читає коран в тюрмі.
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14.06.2021 23:55 Ответить
 
 