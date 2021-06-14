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Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Обманули дурачка на четыре кулачка, надо все закреплять на бумаге, - Путин

Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Обманули дурачка на четыре кулачка, надо все закреплять на бумаге, - Путин

Президент РФ Владимир Путин возмущен масштабами проведения учений НАТО, в частности Defender Europe.

Об этом он рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

Отвечая на комментарий журналиста о том, что действия НАТО - оборона в ответ на действия РФ, Путин возмутился и отметил: "Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения".

Отвечая на вопрос корреспондента, где было закреплено это обещание, Путин заявил: "Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге".

"Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?...Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура (НАТО. - Ред.) здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин

Автор: 

Горбачев (139) НАТО (9962) путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+89
Как Будапештский меморандум.
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14.06.2021 17:10
+53
в ***** діменція
однозначно
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14.06.2021 17:11
+53
Горбачев - президент ссср. а это хйло - рашки. какие обещания, если рашка вышла из ссср и даже день независимости праздновала
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14.06.2021 17:11
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...у них теж ще є імперські амбіції. Адже Австро-угорська імперія їм сниться.
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14.06.2021 18:28 Ответить
Вєлікая венгрія мадяроті наснилася, Австрія вже навіть не згадується))
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15.06.2021 18:03 Ответить
Украине за ЯО тоже обещали целостность границ....
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14.06.2021 18:02 Ответить
Ах, ты мразь плешивая! А Будапештский меморандум тебе что бумага туалетная?!
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14.06.2021 18:08 Ответить
путин не понимает , что он длбб, потому что он длбб.
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14.06.2021 18:12 Ответить
два в одному
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14.06.2021 18:30 Ответить
Із тих пір як москалі вигадали слова-синоніми, що відтворюють первісний сенс на 80-85%, брехню стали називати "другой точкой зрєнія". Усе що бреше )(.йло призначено виключно для московії. Не розумію навіщо нормальні люди цей непотріб обговорюють?
Байден зустрінеться, помацає )(.йлу пульс, встановить психіатричний діагноз, відбере біоматеріал і спланує подальші кроки.
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15.06.2021 09:55 Ответить
договоренность нерасширения НАТО обнулил сам *****, вторгнувшись в Грузию и Украину
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14.06.2021 18:15 Ответить
НАТО раньше начало расширяться.
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15.06.2021 13:42 Ответить
И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно.
***
КАЗЬОЛ!!! Ти і є той дурень.
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14.06.2021 18:26 Ответить
что ети четыре кулачка не дают путлеру покоя?
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14.06.2021 18:30 Ответить
...комплекс Наполеона.
Правда він шанувальник Олександра ІІІ і Сталіна, та і Гітлера теж.
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14.06.2021 18:35 Ответить
"Кто как обзывается, тот так и называется", "Обманули дурачка на четыре кулачка" - он в детство впал, что ли?
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14.06.2021 18:33 Ответить
... маразм за віком.
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14.06.2021 18:36 Ответить
Это было время когда Америка впала в эйфорию в предвкушении владения миром. Один недоумок на радостях даже написал книгу про "конец истории". Какие б*** обязательства, перед кем.
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14.06.2021 18:36 Ответить
Закрепили будапештский меморандум на бумаге, очень помогло. Гребаной русне никогда нельзя верить.
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15.06.2021 00:36 Ответить
странные они
про эту мульку про не расширение - нет ни одного документа, ни одного договора
но постоянно про него вспоминают
и наоборот
договор о дружбке, будапешский меморандум...
правильно, трындеть сто миллионов раз про плохую нату, то проще
хотя и то формально они сдержали слово, ссср сдох, а нато расширялось за счет стран восточного блока уже потом
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14.06.2021 18:39 Ответить
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.
Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.
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14.06.2021 18:43 Ответить
путєн-*****. Ла-ла-ла-ла-лала...
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14.06.2021 18:43 Ответить
да плевать что там буровит эта престарелая ботоксная московская шваль, нужно делать все возможное, чтобы быть в НАТО, вот и все... благодаря всем нашим президентам, вплоть до донецкого бандюги януковОща, нам вешали лапшу на уши про "внеблоковость", про "нейтральность", а в это время мудрые прибалты просто вступали в НАТО, мудрые поляки, чехи, болгары вступали в НАТО... Ну и как? Спасла нас "внеблоковость" от удара в спину со стороны подлой московской орды в 2014 г.? Спас нас безъядерный статус, подаренный комунякой Кравчуком? ... Нужно довести, наконец, начатое пятым Президентом - добиться вступления Украины в НАТО... и всяк, кто против этого - не достоин быть в политической элите страны.
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14.06.2021 18:44 Ответить
А федерастии нихто ниче не абисчал.
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14.06.2021 18:46 Ответить
Чудило, твій совок розвалився, а тому жодна обіцянка не працює, може ліпше про будапештський меморандум згадаємо, як ти їм підтерся!!!! зАкрий своє хавало чахлик невмерущиййййййййййй!!!!!!!!!
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14.06.2021 18:53 Ответить
так а какое дело параше до других стран ?
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14.06.2021 19:12 Ответить
Горбачев - лох? Ничего Горбачеву не обещали! НАТО само не расширяется - НАТО расширяют добровольно!!!! страны, ищущие коллективную безопасность, защиту от уродов типа ХЛА!
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14.06.2021 19:16 Ответить
Путин: А фистинг это больно?
США: Нет. (Обманули дурачка на четыре кулачка)
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14.06.2021 19:23 Ответить
Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища Версальского ДОГОВОРА.
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14.06.2021 19:38 Ответить
НАТО - добровольная организация! Дедушка Кабаев идет на четыре кулачка
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14.06.2021 19:44 Ответить
Путін розтоптав статтю 2 Статуту ООН, Гельсінський заключний акт та Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ. Він також порушив зобов'язання, яке Росія взяла на себе у Будапештському меморандумі від 1994 року, а саме про обіцянку "поважати кордони України" та "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України".
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2 https://static.censor.net/images/flags/ua.png Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3 Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, https://static.censor.net/images/flags/ua.png территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
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14.06.2021 19:47 Ответить
Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін - Цензор.НЕТ 2601
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14.06.2021 19:50 Ответить
А кто дурачок?

«Кто обзывается тот сам так называется» - говорило недавно *****.
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14.06.2021 19:57 Ответить
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15.06.2021 00:28 Ответить
НАТО - введи Орде-Москве! на четыре кулачка
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14.06.2021 19:58 Ответить
Коли Совок почав валитись, на його тодішній території намічались страшні речі. Перше, що сходило, як Сонце на Курільських островах, був ГОЛОД. Люди старшого покоління пам*ятають, як США та їх союзники по НАТО врятували ту прокляту Кацапію. ***** ж не згадає про військово-транспортні літаки НАТО, які один за одним сідали на кацапійські аеродроми, завантажені під зав*язку продовольством. Теперішні совки та їхній недофюрер ***** тільки того й пам*ятають, якою гидотою були "ніжки Буша". Хочеться у цих скотів спитати, а що б ви взагалі їли б, запиваючи спирт "Роял", якби не ці ніжки, заморожена пецінка та ін.? Варили б халяви з кирзових чобіт?
Ох даром тоді США проявили гуманність т співчуття ... Нехай би хоч половина повиздихала.
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14.06.2021 20:23 Ответить
***** загубило голову. Схоже, остаточно.
А що, на расії вже не лишилось нікого притомного, щоб, нарешті вгамувати табакеркою того облізлого курдупля?
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14.06.2021 21:15 Ответить
Назовите страну в которой простые люди-работяги с приходом НАТО стали жить хуже
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14.06.2021 21:16 Ответить
у кого что болит - тот о том и говорит
у ***** болит Украина
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14.06.2021 21:21 Ответить
а нам хтось обіцяв недоторканість кордонів
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14.06.2021 21:36 Ответить
Вовчику и Будапештский меморандум и закон о дружбе и сотрудничестве с Украиной ,закрепленный на бумаге ,не указ.
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14.06.2021 21:49 Ответить
Многомаху надо на носу топором рубить, тогда быстро дойдёт.
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14.06.2021 22:55 Ответить
На бумаге закрепили Будапештский меморандум и что ты, гнида, с ним сделал? А теперь, утырок, горбатого вспомнил. Соси.
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14.06.2021 22:16 Ответить
Незакрепили на бумаге нерасширение НАТО... Хорошо что осталось много фото тех времен, когда отпускали в ФРГ Восточную Германию. На тех фотах шестерка-муйлуша изображен улыбающимся на фоне и Шеварнадзе и германских товарищей. Тогда это ничтожество всецело поддерживало и одобряло действия больших совкопосадовцiв. Тогда язычок пыни был глубоко в дупе... А ща это посмешище раздухарилось... И второе: Если бы пыня не дерзнул с Молдовой, Чечней, Грузией, Украиной поиграть в войнушку, НАТО сидели бы в своих исторических землях, ведь это же оборонительная организация, им бы даже в кошмарном сне не приснилось бы приближаться к границам ягелеядии... Да, спасибо пынечке, подсобил НАТО.
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15.06.2021 00:51 Ответить
Такого наперстничка як ***** навіть на базарах в 90-ті не було.
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14.06.2021 22:32 Ответить
А НАТО как раз и не расширяется.
ОНО УДЛИННЯЕТСЯ.
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14.06.2021 23:21 Ответить
Отличные комменты! Респект авторам!
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15.06.2021 00:31 Ответить
Скоро https://www.youtube.com/watch?v=8iLzkk7l1yU НОВОЕ выступление х.ла
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15.06.2021 00:32 Ответить
Вовка Путиноид на встрече с Байденом: "тебе смешно, а мне обидно, тебе говно, а мне повидло"
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15.06.2021 00:40 Ответить
Обманули дурака на 4 кулака... - Борис-куркурис, по чем рис? - По копiйцi по рублю, Я Бориса не люблю...Кого обманули, дык, это Ельцина, говорят , пыня его замочил...
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15.06.2021 01:00 Ответить
московия возмущена? проснись придурок сссра уже 30 лет как нету
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15.06.2021 06:52 Ответить
кремлевский старец маразматик вор убийца сатанист
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15.06.2021 08:35 Ответить
Ласкаво просимо у вигадану реальність.
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15.06.2021 10:03 Ответить
Украине в Будапеште обещали безопасность границ... И на бумаге закрепляли... И шо ? сам обещалки и напал. Есть такие дурачки - на Украину чешут кулачки...Но как бы время не пришло почесать своё х**ло....
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15.06.2021 13:44 Ответить
на сколько я помню в нулевых
https://www.kommersant.ru/doc/142046

- озвучено было чтото другое..... но потом подумали и решили сначала пощипать соседей.....
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15.06.2021 13:58 Ответить
Цій гниді нагадали, що воно гарант нашої територіальної цілосності? І як воно виконує свої обісцянки?
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15.06.2021 14:42 Ответить
А не куй было в Украину вторгаться.
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15.06.2021 15:46 Ответить
Договор подписанный с россией, не стоит бумаги на которой написан - Отто фон Бисмарк, видать царь не настоящий, ничего не слышал о Будапештском меморандуме, под дурачка косит.
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15.06.2021 16:18 Ответить
Запад для СССР был ПОЛИТИЧЕСКИЙ противник, какой сейчас капиталистический Запад противник для капиталистической России?...да ни какой, эта мразь кэгэбэшная лапшу на уши всему миру повесить хочет...чмо из ленинградской подворотни...
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15.06.2021 16:34 Ответить
покажите текст документа, где НАТО обещала не расширяться на восток
заранее благодарен, мои дорогие масковския "братья"
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15.06.2021 16:45 Ответить
Этот му дак в СССР ушел бы на пенсию майором...и фсё!.....оно грустит за ссср...при нём он был обычным стукачём...в ГДР следил, что бы никто лишний ковер с сервизом не вывез..да солярку с танков не скачивал и немцам не продавал...Собчак шныря подобрал...а нутро то ещё и осталось.....
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15.06.2021 16:58 Ответить
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