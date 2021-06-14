Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Обманули дурачка на четыре кулачка, надо все закреплять на бумаге, - Путин
Президент РФ Владимир Путин возмущен масштабами проведения учений НАТО, в частности Defender Europe.
Об этом он рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.
Отвечая на комментарий журналиста о том, что действия НАТО - оборона в ответ на действия РФ, Путин возмутился и отметил: "Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения".
Отвечая на вопрос корреспондента, где было закреплено это обещание, Путин заявил: "Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге".
"Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?...Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура (НАТО. - Ред.) здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю", - добавил Путин.
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КАЗЬОЛ!!! Ти і є той дурень.
Правда він шанувальник Олександра ІІІ і Сталіна, та і Гітлера теж.
про эту мульку про не расширение - нет ни одного документа, ни одного договора
но постоянно про него вспоминают
и наоборот
договор о дружбке, будапешский меморандум...
правильно, трындеть сто миллионов раз про плохую нату, то проще
хотя и то формально они сдержали слово, ссср сдох, а нато расширялось за счет стран восточного блока уже потом
Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.
США: Нет. (Обманули дурачка на четыре кулачка)
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища Версальского ДОГОВОРА.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2 https://static.censor.net/images/flags/ua.png Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3 Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, https://static.censor.net/images/flags/ua.png территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
«Кто обзывается тот сам так называется» - говорило недавно *****.
Ох даром тоді США проявили гуманність т співчуття ... Нехай би хоч половина повиздихала.
А що, на расії вже не лишилось нікого притомного, щоб, нарешті вгамувати табакеркою того облізлого курдупля?
у ***** болит Украина
ОНО УДЛИННЯЕТСЯ.
https://www.kommersant.ru/doc/142046
- озвучено было чтото другое..... но потом подумали и решили сначала пощипать соседей.....
заранее благодарен, мои дорогие масковския "братья"