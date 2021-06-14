Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Обманули дурачка на четыре кулачка, надо все закреплять на бумаге, - Путин

Президент РФ Владимир Путин возмущен масштабами проведения учений НАТО, в частности Defender Europe.

Об этом он рассказал американскому телеканалу NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

Отвечая на комментарий журналиста о том, что действия НАТО - оборона в ответ на действия РФ, Путин возмутился и отметил: "Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения".

Отвечая на вопрос корреспондента, где было закреплено это обещание, Путин заявил: "Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге".

"Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?...Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура (НАТО. - Ред.) здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин