Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны
Отношения между НАТО и Россией в настоящий момент - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны между Западом и СССР.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита Североатлантического союза, который проходит сегодня в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.
По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать диалог с Россией и в то же время принимать меры для наращивания своего оборонного потенциала, чтобы противостоять ее агрессивным действиям. Он подчеркнул важность единства всех 30 стран НАТО, сказав, что Москве не удастся его разрушить.
Генеральный секретарь НАТО назвал нынешний момент "ключевым" для союза, а саммит – открытием новой главы в его истории. Ожидается, что союзники обсудят новые стратегические подходы к отношениям как с Россией, так и с Китаем. Столтенберг заявил, что Китай не является "врагом" НАТО, но ряд его действий представляют угрозу для безопасности.
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Он считает, что это плохо, а я считаю, что это хорошо, т.к. теперь полное уничтожение параши по славным заветам дедушки Черчилля логично и оправданно.