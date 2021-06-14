РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости
715 13

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в

Отношения между НАТО и Россией в настоящий момент - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны между Западом и СССР.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита Североатлантического союза, который проходит сегодня в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать диалог с Россией и в то же время принимать меры для наращивания своего оборонного потенциала, чтобы противостоять ее агрессивным действиям. Он подчеркнул важность единства всех 30 стран НАТО, сказав, что Москве не удастся его разрушить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин

Генеральный секретарь НАТО назвал нынешний момент "ключевым" для союза, а саммит – открытием новой главы в его истории. Ожидается, что союзники обсудят новые стратегические подходы к отношениям как с Россией, так и с Китаем. Столтенберг заявил, что Китай не является "врагом" НАТО, но ряд его действий представляют угрозу для безопасности.

НАТО (9962) россия (95365) Столтенберг Йенс (1619)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
низшая точка це рашка.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:32
+1
Заволав

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 8565
показать весь комментарий
14.06.2021 17:23
+1
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 4485
показать весь комментарий
14.06.2021 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заволав

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 8565
показать весь комментарий
14.06.2021 17:23 Ответить
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 4485
показать весь комментарий
14.06.2021 17:25 Ответить
Приучают...
показать весь комментарий
14.06.2021 17:27 Ответить
Не надейтесь, ***** еще постучит снизу.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:26 Ответить
Я глубоко обеспокоился .
показать весь комментарий
14.06.2021 17:27 Ответить
А чего же он вверх показывает?
показать весь комментарий
14.06.2021 17:28 Ответить
Вы долго еще будете это повторять? Ну в низшей - и что? Вы могли не доводить до этого, но вам же не хотелось лишний раз напрягаться.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:32 Ответить
низшая точка це рашка.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:32 Ответить
80 лет назад 14 июня 1941 года, 17500 жителей стран Балтии, которых сталинский режим посчитал неблагонадежными, были депортированы в Сибирь. 5 000 из них были дети.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:34 Ответить
"Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны."

Он считает, что это плохо, а я считаю, что это хорошо, т.к. теперь полное уничтожение параши по славным заветам дедушки Черчилля логично и оправданно.
показать весь комментарий
14.06.2021 17:35 Ответить
Может лучше было-бы Байдену перетереть с ****** ДО саммита НАТО, а потом уж по результатам тёрок принять решение
показать весь комментарий
14.06.2021 17:52 Ответить
 
 