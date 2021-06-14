Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны

Отношения между НАТО и Россией в настоящий момент - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны между Западом и СССР.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита Североатлантического союза, который проходит сегодня в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать диалог с Россией и в то же время принимать меры для наращивания своего оборонного потенциала, чтобы противостоять ее агрессивным действиям. Он подчеркнул важность единства всех 30 стран НАТО, сказав, что Москве не удастся его разрушить.

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Генеральный секретарь НАТО назвал нынешний момент "ключевым" для союза, а саммит – открытием новой главы в его истории. Ожидается, что союзники обсудят новые стратегические подходы к отношениям как с Россией, так и с Китаем. Столтенберг заявил, что Китай не является "врагом" НАТО, но ряд его действий представляют угрозу для безопасности.