ГП "Медицинские закупки" есть чем заниматься. Crown Agents продолжит курировать вопрос поставок вакцин от коронавируса в Украину, - Ляшко

Британская компания Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины. Передавать эти функции государственному предприятию "Медицинские закупки" не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с "Медицинскими закупками" налажено сотрудничество, и министерство определило для них приоритеты. Что касается закупки вакцин от COVID-19, то на этапе завершения переговоров по новым партиям от нескольких производителей нет смысла менять закупочную организацию.

"Поскольку мы развиваем направление для ГП "Медицинские закупки", у них есть чем заниматься в этом году. А продолжать закупки (вакцины от COVID, - ред.) будет Crown Agents", - добавил Ляшко.

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