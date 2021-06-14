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Новости Коронавирус и карантин
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ГП "Медицинские закупки" есть чем заниматься. Crown Agents продолжит курировать вопрос поставок вакцин от коронавируса в Украину, - Ляшко

ГП

Британская компания Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины. Передавать эти функции государственному предприятию "Медицинские закупки" не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с "Медицинскими закупками" налажено сотрудничество, и министерство определило для них приоритеты. Что касается закупки вакцин от COVID-19, то на этапе завершения переговоров по новым партиям от нескольких производителей нет смысла менять закупочную организацию.

"Поскольку мы развиваем направление для ГП "Медицинские закупки", у них есть чем заниматься в этом году. А продолжать закупки (вакцины от COVID, - ред.) будет Crown Agents", - добавил Ляшко.

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Автор: 

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А де зара стєпанов, рани зализує, чи на "заработанниє адскім трудом" дєньгі лежить десь на віллі біля моря коктейльчик попиває?...
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14.06.2021 17:49 Ответить
Ляшко тоже нужен новый пиджак за 600 тысяч... Поэтому менять ничего не будем!
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14.06.2021 22:22 Ответить
 
 