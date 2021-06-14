ВС остановил одно из производств относительно отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ

Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 июня продолжил рассмотрение дела по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента об отстранении его от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"14 июня 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/57/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию Указа Президента Украины от 26 февраля 2021 года № 79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц) с момента его принятия", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что во время судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по этому делу до вступления в законную силу судебного решения по другому делу (№ 9901/43/21), в котором Тупицкий обжалует указ президента от 29 декабря 2020 года (№ 607/2020), которым главу КСУ отстраняли на два месяца.

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Верховный Суд постановлением удовлетворил это ходатайство.

Тупицкий может обжаловать постановление в Большой Палате Верховного Суда.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

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Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.