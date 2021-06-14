ВС остановил одно из производств относительно отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ
Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 июня продолжил рассмотрение дела по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента об отстранении его от должности судьи Конституционного Суда Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.
"14 июня 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/57/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию Указа Президента Украины от 26 февраля 2021 года № 79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц) с момента его принятия", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что во время судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по этому делу до вступления в законную силу судебного решения по другому делу (№ 9901/43/21), в котором Тупицкий обжалует указ президента от 29 декабря 2020 года (№ 607/2020), которым главу КСУ отстраняли на два месяца.
Верховный Суд постановлением удовлетворил это ходатайство.
Тупицкий может обжаловать постановление в Большой Палате Верховного Суда.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.
10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.
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Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
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ГОРОДОВЕНКО призначений у 2017 році XIV з'їздом суддів.
ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.
КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.
ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.
САС призначений у 2014 році ВРУ.
ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.
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З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.
Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі, а Законом про КС України визначено "вважання особи призначеною" на посаду судді цього Суду внаслідок визначених цим Законом маніпуляцій.
За Конституцією України лише відбір кандидатур посаду судді КСУ здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.
А особа, призначена на посаду відповідно до закону, але всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.
На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.
Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.
Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.
Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України. За тим же принципом особу, призначену на певну посаду наказом міністра, звільняють з займаної посади саме наказом міністра, а не постановою уряду чи указом Президента України.
Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
Пы.Сы. и если пишите на украинском,то это будет выглядеть так :" шана та повага в суспільстві"