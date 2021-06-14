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Новости Конституционный кризис
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ВС остановил одно из производств относительно отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ

ВС остановил одно из производств относительно отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ

Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 июня продолжил рассмотрение дела по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента об отстранении его от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"14 июня 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/57/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию Указа Президента Украины от 26 февраля 2021 года № 79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц) с момента его принятия", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что во время судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по этому делу до вступления в законную силу судебного решения по другому делу (№ 9901/43/21), в котором Тупицкий обжалует указ президента от 29 декабря 2020 года (№ 607/2020), которым главу КСУ отстраняли на два месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

Верховный Суд постановлением удовлетворил это ходатайство.

Тупицкий может обжаловать постановление в Большой Палате Верховного Суда.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Также читайте: Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.

Автор: 

Верховный Суд (1096) КС (2248) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+9
Пока иммунитет. У Тупицкого, кстати, тоже иммунитет на 9 лет. Но после тупого цирка Вавы, я не удивлюсь если кто-то потом поступит с ним самим точно так-же.
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14.06.2021 17:43
+8
Вовочку потихоньку тыкают носом в его-же фекалии.
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14.06.2021 17:39
+7
Одне можу сказати точно, що тут потерпілий не Тупіцкій і тим більше - не Зєлєнскій. Потерпілий - зубжілй нарід і державний устрій. Без Тупіцкого не було б Зєлєнского, бо не відбувся б неконституційним розпуск ВР VIII скликання, а без Зєлєнского не було б Тупіцкого на посаді голови КС. Правда, їх обох не було б без януковоча. А януковоча не було б без зубожілого наріду. Нарід не врівноважений і не розумний, бо обираючи овоча, тпив за "добрих господарників", а обираючи Зєлєнского - за "новиє оіца", які апріорі не можуть без досвіду бути добрими господарниками. Нарід, який кидається між двох сосен, ніколи не обере стійкий шлях, який веде вперед. Тому потерпілий потерпів через нічим не підтверджені амбіції і дурну голову.
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14.06.2021 18:03
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Вовочку потихоньку тыкают носом в его-же фекалии.
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14.06.2021 17:39 Ответить
у него иммунитет .
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14.06.2021 17:40 Ответить
Пока иммунитет. У Тупицкого, кстати, тоже иммунитет на 9 лет. Но после тупого цирка Вавы, я не удивлюсь если кто-то потом поступит с ним самим точно так-же.
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14.06.2021 17:43 Ответить
Опікуєшся долею пана Тупицького? Тобто, ти вважаєш, що він білий та пухнастий, а пан Зеленський його ображає?
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14.06.2021 18:05 Ответить
Я считаю что и то и то дерьмо. И обое обязаны соблюдать законы Украины и Конституцию Украины. Они для этого туда поставлены. А этот тупой цирк не имеет ничего общего ни с законами ни с конституцией.
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14.06.2021 18:11 Ответить
он не пушистый, он опухший!
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14.06.2021 19:49 Ответить
Разжирел он на этой должности и уходить ему ох, как не хочется.
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14.06.2021 20:39 Ответить
если судья где то виноват, это не значит, что ишак имеет право незаконно отстранять его от должности=в этом и все дело. он уже нагулял лет на 10 общего режима.
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14.06.2021 20:52 Ответить
"где то виноват", як Тупицький може бути головою КСУ, якщо він там став головою корупції, та ще й власним рішенням відмінив кримінальну відповідальність за неправдиві декларації? Ще в нього вистачає нахабства пхатися знову на це місце. Його треба судити з конфіскацією.
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15.06.2021 05:51 Ответить
ты рентген, определяешь кто прихильники? КС незаконно присвоил Януковичу полномочия в 2010 ты не кукарекнуло. КС незаконно распустил ВР в 2019, ты не хрюкнуло, а когда ишачина боится импичмента, подминает суд под себя, незаконно отстраняет судей, ты загавкало. от у чому питання!
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15.06.2021 11:32 Ответить
власним рішенням відмінив)))) тебя серьезно трахнули телевизором по башке! КС выносит только коллегиальные решения, принятые большинством. если ты хочешь жить как в Европе, соблюдай процедуру, его можно было уволить законно.
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15.06.2021 11:28 Ответить
Срамота !
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14.06.2021 17:40 Ответить
Чтобы не было такого позора и цирка нужно было все делать по закону и Конституции.
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14.06.2021 17:41 Ответить
тем более, в возне против крючкотворцев-законников с реальными юридическими образованиями и годами практики...
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14.06.2021 17:49 Ответить
Вот-вот. Тем более у Тупицкого и некоторых судей Яныка скоро заканчивается срок каденции.
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14.06.2021 17:51 Ответить
Ага) Напомним некоторым, у кого там нимб вращался с сверхсветовой от собственных заяв про луччую мля судебную рехформу всея галактики? Не, не у пятого? Жаль, что я ваши шыкаладные дифирамбы не заскринил. Теперь Зе виноват?) Ну-ну, шакалядные клоуны)
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14.06.2021 20:24 Ответить
Не получается Зеленскому сделать КСУ своим карманным, сопротивляются !
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14.06.2021 17:51 Ответить
ще трішки та почнуть посилати... Згідно моїх спостережень- це максимум через рік.
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14.06.2021 22:24 Ответить
а шо такое? по "царскому велению и бубочкину хотению" ..с наскока и нахрапа как-то не выходит??? будете еще из казны ему моральный ущерб компенсировать (про материальный молчу - там полюбэ))))
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14.06.2021 17:52 Ответить
Не нужно было в отношении Тупицкого так тупо "тупить", впрочем привычное амплуа "зашкваров".
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14.06.2021 17:55 Ответить
https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
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14.06.2021 18:00 Ответить
Одне можу сказати точно, що тут потерпілий не Тупіцкій і тим більше - не Зєлєнскій. Потерпілий - зубжілй нарід і державний устрій. Без Тупіцкого не було б Зєлєнского, бо не відбувся б неконституційним розпуск ВР VIII скликання, а без Зєлєнского не було б Тупіцкого на посаді голови КС. Правда, їх обох не було б без януковоча. А януковоча не було б без зубожілого наріду. Нарід не врівноважений і не розумний, бо обираючи овоча, тпив за "добрих господарників", а обираючи Зєлєнского - за "новиє оіца", які апріорі не можуть без досвіду бути добрими господарниками. Нарід, який кидається між двох сосен, ніколи не обере стійкий шлях, який веде вперед. Тому потерпілий потерпів через нічим не підтверджені амбіції і дурну голову.
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14.06.2021 18:03 Ответить
А про що думав твій зубожілий нарід обираючи Баригу? Адже в твоєму опусі існує негармонійний срибок від Януковича одразу до Зеленського
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14.06.2021 18:09 Ответить
Афоея, не бзди. Коли нарід обирав зеленого баригу, то думав про халяву. 😊 Як завжди. 😊
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14.06.2021 18:12 Ответить
Пятый не финафат, он сам пришол, как и судебная реформа от пятого, самая луччая ф мире! Шыкаладный аминь. Или тебе, шыкаладой@бу гугл забанили? Надо напомнить
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14.06.2021 20:37 Ответить
То. І видніше! 😁 А що у тебе за секта?
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14.06.2021 20:41 Ответить
Не пали контору, а то гешефт не перепадет. За секту. Вы ж - не секта, вы просто кучка упорото верящих, что ... Ладно, живи, бесполезно...) Ваша петя лучче фсех. И у меня щас луна фстает и я вижу его образ, ее поднимающий. Читаю твои посты, иногда, ну где-то один из 1000000000000000. Меняй риторику. Совет). Кстати да, забыл, очень жаль (вам), но эту мр@зь презипентом больше не вяберут. От сьова - НИКОГДА. Меняй работу, он - скупое и брехливое
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14.06.2021 21:05 Ответить
То я випадково. Передай вашій конторі мої вибачення. 😔Сподіваюся, не сильно обгоріла? Працювати зможеш? 🤔
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14.06.2021 21:29 Ответить
Моїй конторі?) У педрозалежного ніколи не виникає думки, чому цей, бл@, міценат - попадає у п'ятірку Форбс? Чому оєметко збільшив статок у 2,7 рази? Каламойшу собі у двпу
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14.06.2021 21:53 Ответить
Збоченець? 😮 Каломойського собі в дупу - напевне боляче? 😔 😁 Брехло! Ось п'ятірка українського видання Іорбс: 1.Ахмєтов, 2.Пвнчук, 3.Жєваго, 4.Коломойський, 6.Боголюбов. Форбс бреше? Паша-Паша - брехло? 😮😮😮
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14.06.2021 22:04 Ответить
Ростиславе, а де ви цій "солоденькій парочці" сексуальну втіху перебили, що вони так озлобились та на "прайд" не встигли?
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14.06.2021 22:14 Ответить
😔 Мені так соромно! Я взагалі то не гомофоб. Але я просто геїв прийняв за звичайних п******ів. 😔
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14.06.2021 22:17 Ответить
Ясно одне, що маємо не народ, а нарід неврівноважений і нерозумний, який кидається то вліво, то вправо, та ніяк не прямо до своєї мети. А результати -- порожні дошки оголошень на роботу. Два роки тому були обліплені пропозиціями компаній 18- 24 тисяч зарплати, довозу, навіть харчування і проживання. Тепер економіка в упадку, інвестори порозбігались.
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15.06.2021 06:06 Ответить
"... дьяки курят ладан... нет ребята все не так, все не так, как надо..."
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14.06.2021 19:50 Ответить
Коли нарід обирав зеленого баригу... та вроде на другана Тупицкого не тянешь... рассейский?
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14.06.2021 19:53 Ответить
"Pecunia non olet". Переклад для тих,хто не розуміє латину- "Гороші не пахнуть".
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14.06.2021 19:58 Ответить
А если Зеленский захватывае территорию у населения вместе с олигархами, путем приватизации и открытия рынка Земли у ограбленного ими же народа и государства, заставвля нищетой продавать от безвыходности землю, вместо того как работать и жить на ней, как в любой стране ЕС, чинить беззаконие с референдумом, коррупцией,то модет народ не дожилаясь окочания срока в должности поменять его, что бы он не успел воплотить свои мечты, через нацыстские законы высказываемые его однопартйцами , что украинцы это масса, они мног едят, дети плохого качества и они обремени социальными программами за которые платя сами же налоги, такого изуверства украинцы давно не наблюдали со времен большевиков когда обирали землю и устроили голодоммор, с фашистами было проще те ни скрывали, что являются врагами эти же скрытые враги.
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14.06.2021 21:06 Ответить
Что КСУ, что ВС, что любой другой украинский суд,- это преступные организации и даже работающие там уборщицы, - подельники судейских преступлений. Для всех их нужно построить отдельную колонию в которую их нужно сослать вместе с членами семьей и ближайшими родственниками. Так спасем Украину от портновско-татаровских гнид!

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
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14.06.2021 22:09 Ответить
Яке достоїнство у такого народа, що голосує сам проти себе...
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15.06.2021 06:22 Ответить
10.06.2021 шість громадян України заблокували діяльність органу державної влади і висунули якийсь ультиматум Президентові України.
*******************************************************************

ГОРОДОВЕНКО призначений у 2017 році XIV з'їздом суддів.

ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.

КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.

ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.

САС призначений у 2014 році ВРУ.

ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.

*******************************************************************

З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.

Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі, а Законом про КС України визначено "вважання особи призначеною" на посаду судді цього Суду внаслідок визначених цим Законом маніпуляцій.

За Конституцією України лише відбір кандидатур посаду судді КСУ здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.

А особа, призначена на посаду відповідно до закону, але всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.

На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.

Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.

Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.

Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України. За тим же принципом особу, призначену на певну посаду наказом міністра, звільняють з займаної посади саме наказом міністра, а не постановою уряду чи указом Президента України.

Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
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14.06.2021 22:31 Ответить
Тупицкому нужно идти на президентские выборы в следующем сезоне, годный будет презик для страны.
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15.06.2021 00:10 Ответить
Я б теж за таку роботку тримався і бився , ти шо кландайк, і почет і уважуха в обществі
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15.06.2021 07:05 Ответить
Клондайк-да , но "почет i уважуха в обществi"?! Скорее презрение и ненависть.
Пы.Сы. и если пишите на украинском,то это будет выглядеть так :" шана та повага в суспільстві"
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15.06.2021 09:17 Ответить
 
 