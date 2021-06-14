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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе Новотошковского враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

А вблизи Водяного противник дважды обстрелял позиции украинских воинво из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

В ответ на обстрелы со стороны войск РФ военнослужащие открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 84 взрывоопасных предметов.

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Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Нарешті "тиша" (сарказм)
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14.06.2021 18:18 Ответить
нарешті ворога назвали своїм ім'ям..
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14.06.2021 19:20 Ответить
...с такой риторикой обычно выступают при обьявленной войне, , базар фильтруйте губошлёпы, "войска РФ или наёмники!!!?)
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14.06.2021 21:08 Ответить
....а то спросят - где всеобщая мобилизация , введения военного положения , перевод экономики на военные рельсы, явно провокаций пахнет со стороны журналюг.....
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14.06.2021 21:12 Ответить
 
 