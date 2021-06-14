Войска РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе Новотошковского враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
А вблизи Водяного противник дважды обстрелял позиции украинских воинво из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.
В ответ на обстрелы со стороны войск РФ военнослужащие открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 84 взрывоопасных предметов.
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