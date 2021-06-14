Зеленский о войсках РФ у границ Украины: "Сегодня мы должны быть готовыми к осложнениям в любой день"
На сегодняшний день Российская Федерация медленно отводит свои войска от границ с Украиной после недавнего наращивания значительного количества своих вооруженных сил.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций остается, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021". - Ред.)", - отметил Зеленский.
В то же время, по его мнению, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сяде з Путіним голяка у бані, подивиться його у очі, щось збацає на роялі тай до радяться "десь посередені" України 🤔
Или как говорят его слуги: Надо валить из этой страны
Володимир Зеленський в спільному інтерв'ю «Reuters», «Associated Press» и «Agence France-Presse» зажадав від президента США категоричної відповіді - отримає Україна план членський дій з НАТО, чи не отримає?
Очевидно, цей вибрик Зеленського - пряме продовження тези: «Пане президент, чому Україна ще не в НАТО?» І от що цікаво, такими неоковирними діями, Зеленський отримання ПЧД з НАТО не наближує, а віддаляє. З тим самим питанням Зеленський міг звернутися до Папи Римського, на підставі того, що чимало країна НАТО - католицькі. США не має рішучого голосу в керівництві НАТО, це як мінімум суперечить статуту організації. США може висловити свою власну дику - але нічого не може гарантувати.
Цими ідіотськими запитаннями Зеленський не наближає Україну до ПЧД, а навпаки дратує Держдеп. Навіщо він це робить? Точніше навіщо Єрмак, Смірнов та Татаров, відомі своїми зв'язками з Портновим і Москвою штовхають Зеленського до цього?
Я абсолютно категорично заявляю, ніякого ПЧД з НАТО ОПУ Зеленського отримати не хоче. Навпаки ОПУ робить все можливе, щоби ПЧД з НАТО нині зірвати, але зробити це так, аби звинуватити у зриві Держдепартамент США і почати розводитися про «підступність вашингтонської політики» - синхронно з ОПЗЖ.
Чому я в цьому так переконаний?
Щойно на вихідних я відвідав своє рідне місто Запоріжжя. І в Запоріжжі, я звісно, зустрівся з товаришами які поділяють мої погляди. І розповіли мені товариші, без перебільшення дивовижну історію. Слідкуйте за руками.
У липні 2006 р., в пику тодішньому президенту Ющенко, запорізька міськрада прийняла постанову про проголошення міста Запоріжжя територією без НАТО. У Запорізькій міськраді тоді рясніло «Партією регіонів» та комуністами, тож - нічого дивного. Рішення це діючим лишається досі, і воно може в будь-яку мить стати інструментом в руках російської пропаганди, або груп сепаратистів-рускомирців, який в моєму місті не бракує. На жаль.
І от, депутат Андрій Согорін (Європейська солідарність) виступає з ініціативою, рішення від 2006 р. відмінити. Все чудово, 11 червня поточного року відбувається голосування, і па-бам… рішення не прийняте. Забракло голосів.
А далі цікаво. За відміну постанови про «Запоріжжя - територія без НАТО» голосували партія чинного мера Володимира Буряка (12 голосів з 16) і «Європейська солідарність» (11 голосів з 11). А не голосували за рішення ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Нова політика», і «Слуга народу» у повному складі.
Тобто відбувається якась шизофренія. В той час як президент Зеленський за кордоном плачеться про те, що кляті США Україні ПЧД з НАТО не дають, його власна фракція в Запорізькій міськраді голосує за те аби ніякого НАТО у Запоріжжі не було і не передбачалося. І щось мені підказує, що ситуація така далеко не тільки у Запоріжжі.
Відтак, шановні! Про яке ПЧД від Зеленського ми говоримо? Ніяке ПЧД Офісу Єрмака не потрібне як таке. А всі оці заяви - це відосики для йолопів, аби показати «Вовочка старається! Бачте як кулачком махає?»
Махає-то він махає. От тільки на самміти НАТО Україну вже другий рік не кличуть. А Зеленський робить все можливе, аби не кликали взагалі. Як у зовнішній політиці робить, так і на місцях.Д.Калинчук (Вовнянко)
Кто опять наживается на войне?