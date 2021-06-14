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Новости
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Пресс-секретарем Зеленского могут назначить спикера МИД Николенко или ведущего "Украины 24" Никифорова, - СМИ

Пресс-секретарем Зеленского могут назначить спикера МИД Николенко или ведущего

В Офисе Президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры. Ими могут быть спикер МИД Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Об этом сообщили УП собеседники, приближенные к ОПУ, передает Цензор.НЕТ.

Один из собеседников уточнил, что на должность спикера президента рассматривают спикера МИД Олега Николенко и ведущего телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

В то же время другой собеседник УП подтвердил, что на позицию пресс-секретаря президента рассматривают две кандидатуры, но отрицал, что речь идет именно о Николенко и Никифорове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского (обновлено)

"Да, действительно рассматриваем двух. Но сейчас кандидаты другие", - отметил источник в ОПУ.

Близкие к ОПУ народные депутаты также описали примерный портрет, какого пресс-секретаря ищут на Банковой: "Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не "ляпал" лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, а не влезал в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа и понимал, как в сотрудничать с журналистами".

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

14 мая в Офисе Президента сообщили, что имеют длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Также читайте: Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше"

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) СМИ (3833) пресс-секретарь (59) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+11
Спробувавши Мендель та порівнявши з Богданом та Єрмаком, Косоворотько остаточно впевнився у перевагах чоловічого одностатевого кохання
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14.06.2021 18:33
+8
Ведучого з каналу Ахметова?
Потужна борУтьба найвеличнішого з олігархами.
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14.06.2021 18:35
+6
Да какая разница?! Всьо равно рыговский падляк всякую хню зеле пишет. А дерьмак визирует. А мы терпеливо наблюдаем...
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14.06.2021 18:35
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Николенко від слова Нікалай?
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14.06.2021 18:32 Ответить
Спробувавши Мендель та порівнявши з Богданом та Єрмаком, Косоворотько остаточно впевнився у перевагах чоловічого одностатевого кохання
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14.06.2021 18:33 Ответить
Да какая разница?! Всьо равно рыговский падляк всякую хню зеле пишет. А дерьмак визирует. А мы терпеливо наблюдаем...
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14.06.2021 18:35 Ответить
Ведучого з каналу Ахметова?
Потужна борУтьба найвеличнішого з олігархами.
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14.06.2021 18:35 Ответить
Лучше кого - нибудь с «5» анала или с «Прямого» ! Петя же не олигарх ? Нет ?
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14.06.2021 20:56 Ответить
Так найвеличніший вибрав прем'єром Шмигаля, який у Ахметова топ-менеджером був! Блін, навіть при Янику у Ахметова свого прем'єра не було!
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14.06.2021 21:25 Ответить
і нехай зебіли, чи інші уроди не розказують, що в Зе нема власних телеканалів... Бо, окрім каналу "95", в нього є свої "теплі ванни" - тобто, окремі програми на телеканалах (як ото «Ранок чемпіонів», ведучими якої є Сергій Никифоров і Тала Калатай). Тала, до речі - одна п'ятьох ведучих, які групою 1,5 роки тому емігрували з Прямого на рижемразівську уркаїну.
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14.06.2021 18:38 Ответить
Мосейчук! лучше ее.. )))
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14.06.2021 18:48 Ответить
она и так внештатная
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14.06.2021 18:52 Ответить
В Офисе Президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры. Ими могут быть спикер МИД Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Источник: https://censor.net/ru/n3271365
Пресс-секретарем Зеленского могут назначить спикера МИД Николенко или ведущего "Украины 24" Никифорова, - СМИ - Цензор.НЕТ 4199
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14.06.2021 18:54 Ответить
Прессекретарь зеленского єто пятно на всю жизнь) Задумайтесь.
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14.06.2021 19:02 Ответить
Це все одно що погодитись на гомосексуальне злягання з цапом у пасивній ролі.
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14.06.2021 19:16 Ответить
А якщо панночка Мендель зробить пластичну операцію, відростить вуса і пофарбує зачіску - її ніхто не впізнає. Точно-точно! От і можна буде здійснити таке чудове кадрове призначення.
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14.06.2021 21:39 Ответить
Відростити вуса панночки Мендель це вже зайве. Вони в неї з дитинства
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14.06.2021 22:04 Ответить
. Власне, це й малось на увазі. Як у тому давньому анекдоті:
- Молодий чоловіче, якби не вуса, ви б дуже були схожі на мою дружину - Цилю.
- Але в мене немає вусів.
- Зате у Цилі - є!
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14.06.2021 22:55 Ответить
 
 