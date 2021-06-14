Пресс-секретарем Зеленского могут назначить спикера МИД Николенко или ведущего "Украины 24" Никифорова, - СМИ

В Офисе Президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры. Ими могут быть спикер МИД Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Об этом сообщили УП собеседники, приближенные к ОПУ, передает Цензор.НЕТ.

Один из собеседников уточнил, что на должность спикера президента рассматривают спикера МИД Олега Николенко и ведущего телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

В то же время другой собеседник УП подтвердил, что на позицию пресс-секретаря президента рассматривают две кандидатуры, но отрицал, что речь идет именно о Николенко и Никифорове.

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"Да, действительно рассматриваем двух. Но сейчас кандидаты другие", - отметил источник в ОПУ.

Близкие к ОПУ народные депутаты также описали примерный портрет, какого пресс-секретаря ищут на Банковой: "Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не "ляпал" лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, а не влезал в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа и понимал, как в сотрудничать с журналистами".

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

14 мая в Офисе Президента сообщили, что имеют длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

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