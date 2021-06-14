"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведение без понятных причин.

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена.

Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.

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