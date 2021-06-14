"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - Зеленский о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведение без понятных причин.
Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - сказал Владимир Зеленский.
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Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена.
Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.
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Така сама ситуація була з Юлією Тимошенко. Після трьохгодинної розмови наодинці з путіним, Юлю як підмінили.
Що витворяв Зеленський на приватних закритих вечірках в Москві знає тільки він і путін. Він думає, що відкупиться у путіна, щоб той не видав ті відео на люди. А ціна їх незалежна,європейська Україна. Сподіваюсь, що друзі України викинуть ті записи в інтернет ще до зустрічі Віслюка з х@йлом і відпаде потреба торгувати Україною.
порядок денний================================ Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
И весь его род до 12 колена.
Тут ВСЕМ понятно, почему: им НЕЧЕГО обсуждать с господином Зеленским.
Что бы хотел обсудить Зеля, как мне кажется: Крым, Донбасс, транзит газа.
А на всё это 1000 раз кремль отвечал:
1. "Крым наш". Обсуждать не будем.
2. Донбасс - РФ не сторона конфликта. Надо не обсуждать, а выполнять Минские домовленности одну за одной.
3. Транзит газа будет в той мере, какая угодна Москве.
Вот собственно и всё. Поэтому даже мне неясно, а что хочет Зеля обсудить с путеным?
На все вопросы даны чёткие ответы.
Что Зеля хочет ещё обговорить? Может чушь какую, к Украине не относящуюся, по типу Навального? Посаженного в Беларуси самолёта? Что-то ещё?
У Зели нет ничего, что он мог бы предложить и выполнить.
Даже если он предложит, например, реально выполнить Минск, так ему же не дадут проукраинские силы.
Путен это понимает прекрасно.
Вот потому путену с Зелей встречаться ненужно. Смысла нет.
подписано главами государств.... слили в минск/рас/два/ на уровень вообще нипанятно кого
теперь всё сливают в сепаратные переговоры остальны умоют и так ничем не замаранные
ручки....... 73% вы ******