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Новости Агрессия России против Украины
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"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведение без понятных причин.

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - сказал Владимир Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба

Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена.

Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.

Также читайте: Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович

Зеленский Владимир (20232) переговоры (4915) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+40
А этот все пытается куда-то заглянуть.
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14.06.2021 18:39
+30
Как же я ненавижу эту сволочь!
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14.06.2021 18:43
+27
Во тупорилий!!!!! Скільки не кажи не лізь до пулні все одно лізе!!!! тИ дитинка розмовляти навчись по дорослому, а то ти своїм язиком такого накрутиш, що Україна тебе на кол посадить!!!!!!!!!
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14.06.2021 18:42
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Ошибаетесь! Он очень надежно туп.
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14.06.2021 22:09 Ответить
Какие граждане, такой и **********.
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14.06.2021 23:51 Ответить
Слово какое смешное "адженда"! Обязательно завтра на панихиде скажу.
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14.06.2021 21:15 Ответить
- ... махенькіє-махенькіє, все одно як пацюкі, пардон, як кріси. Не забудьте від імені припіздента...!
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15.06.2021 10:33 Ответить
Це капець. Потрібно вставити запозичене слово, бо воно модне? Якщо воно мовчить, якось більше схожий на нормальну людину. Я як щось ляпне...
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14.06.2021 21:36 Ответить
Зе, готовый принять с любой стороны, адженда - это куда?
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14.06.2021 22:22 Ответить
Это ему в голову. все равно там св нет
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14.06.2021 22:34 Ответить
Готов принять во все свои грязные адженды.)
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14.06.2021 23:53 Ответить
Фейковый незаконный референдум, не считается референдумом, а считается анексией.
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15.06.2021 00:05 Ответить
Воно як зазомбоване талдичить про зустріч з путіним. Коли янукович заявив, що іде в Євросоюз путін викликав його на зустріч. Пів години спілкування сам-на-сам і янукович вилетів з кабінкту як пуля, червоний як рак. Після тієї розмови, янукович різко відмовився від Асоціації. Кажуть, що путін показав йому відеозаписи з тюрми, як там його опускали і пообіцяв оприлюднити, якщо не змінить політику.
Така сама ситуація була з Юлією Тимошенко. Після трьохгодинної розмови наодинці з путіним, Юлю як підмінили.

Що витворяв Зеленський на приватних закритих вечірках в Москві знає тільки він і путін. Він думає, що відкупиться у путіна, щоб той не видав ті відео на люди. А ціна їх незалежна,європейська Україна. Сподіваюсь, що друзі України викинуть ті записи в інтернет ще до зустрічі Віслюка з х@йлом і відпаде потреба торгувати Україною.
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15.06.2021 00:16 Ответить
Воно "талдичить" бо в нього там бізнес, квартири в Москві і Криму, а душа ніяк не українська.
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15.06.2021 05:29 Ответить
Перекладаємо слово адженда-----------------
порядок денний================================ Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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15.06.2021 07:02 Ответить
Он помоему не просто недозаглянул в очко Ху*лу , он просто оттуда не вылез!
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15.06.2021 00:32 Ответить
Проклинаю тварь.
И весь его род до 12 колена.
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15.06.2021 00:37 Ответить
Достаточно, чтобы оно само сдохло---только быстро!
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15.06.2021 01:05 Ответить
бойтесь проклинать.
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15.06.2021 06:30 Ответить
У бубочки навязчивая идея : вылизать анал Куйлу. Бубочка, не торопись, потренируйся пока на санитарах, которые присматривают за тобой в дурке. И если санитары дадут добро и предъявят твою работе аналу Г+Г и Бене, если они одобрят твое усердие, потом можешь ехать к Куйлу.
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15.06.2021 07:32 Ответить
Тяжело заглянуть в глаза, стоя на коленях (с)
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15.06.2021 07:53 Ответить
Бубочке не привыкать, и ему это нравится.
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15.06.2021 10:31 Ответить
Странная администрация у Зели. Не понимает, почему раша не хочет встречаться.
Тут ВСЕМ понятно, почему: им НЕЧЕГО обсуждать с господином Зеленским.
Что бы хотел обсудить Зеля, как мне кажется: Крым, Донбасс, транзит газа.
А на всё это 1000 раз кремль отвечал:
1. "Крым наш". Обсуждать не будем.
2. Донбасс - РФ не сторона конфликта. Надо не обсуждать, а выполнять Минские домовленности одну за одной.
3. Транзит газа будет в той мере, какая угодна Москве.

Вот собственно и всё. Поэтому даже мне неясно, а что хочет Зеля обсудить с путеным?
На все вопросы даны чёткие ответы.
Что Зеля хочет ещё обговорить? Может чушь какую, к Украине не относящуюся, по типу Навального? Посаженного в Беларуси самолёта? Что-то ещё?
У Зели нет ничего, что он мог бы предложить и выполнить.
Даже если он предложит, например, реально выполнить Минск, так ему же не дадут проукраинские силы.
Путен это понимает прекрасно.
Вот потому путену с Зелей встречаться ненужно. Смысла нет.
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15.06.2021 09:08 Ответить
Бубочка, я не знаю, получишь ли ты адженду, а срок гарнтированно ты получишь, ты, твой квартал и другая зебанутая срань, которая при власти. Вы столько всего наворотили, а это и тотальное воровство, и измена Родине, и попрание конституции. Все это документируется.
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15.06.2021 10:30 Ответить
это слив, просто слив - сначала слили Будапештский меморандум хоть оно и без гарантий но
подписано главами государств.... слили в минск/рас/два/ на уровень вообще нипанятно кого
теперь всё сливают в сепаратные переговоры остальны умоют и так ничем не замаранные
ручки....... 73% вы ******
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15.06.2021 11:05 Ответить
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