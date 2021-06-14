В НАТО призвали РФ исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Лидеры государств-членов НАТО в совместном заявлении по итогам саммита призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Россию перестать определять Чешскую Республику и Соединенные Штаты как "недружественные страны" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

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14 мая правительство РФ опубликовало распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В списке значатся США и Чехия.