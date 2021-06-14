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В НАТО призвали РФ исключить США и Чехию из списка недружественных стран

В НАТО призвали РФ исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Лидеры государств-членов НАТО в совместном заявлении по итогам саммита призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы призываем Россию перестать определять Чешскую Республику и Соединенные Штаты как "недружественные страны" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия

14 мая правительство РФ опубликовало распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В списке значатся США и Чехия.

НАТО (9962) россия (95365) США (26409) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+8
Це не нато, а розовое пони.
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14.06.2021 18:49
+5
А, да, попросили? А на колени почему не стали? Вы как челобитную подаёте, псы!
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14.06.2021 18:51
+4
Да, ждите, ху@ло еще добавит в свой список несколько стран
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14.06.2021 18:51
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Це не нато, а розовое пони.
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14.06.2021 18:49 Ответить
_Как есть ничтожества. Т. е. у них в армии есть нормальные ребята, но управляют ими псы презренные, ничтожества.
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14.06.2021 18:50 Ответить
Потрібно самим відмовитись від перспектив НАТО з формулюванням - ми не хочемо бути в компанії нікчем та ідіотів!
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14.06.2021 18:56 Ответить
Не дождешься, винторогий.
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14.06.2021 19:22 Ответить
Мимими, ну пажалуйста.. Черчиль с Рейганом в гробах перевернулись.
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14.06.2021 20:48 Ответить
А, да, попросили? А на колени почему не стали? Вы как челобитную подаёте, псы!
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14.06.2021 18:51 Ответить
Да, ждите, ху@ло еще добавит в свой список несколько стран
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14.06.2021 18:51 Ответить
Срато какоето,а не Нато...
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14.06.2021 18:53 Ответить
ВСРАТО
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14.06.2021 19:06 Ответить
Видно шо заголовок сраши тудей. Почитал и сразу понимаеш шо кацапский список - крутой инструмент раз целое НАТО просит оттуда исключить.
А реально дебилов просят вести себя не как дебилы.
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14.06.2021 18:54 Ответить
Числиться во врагах РФ - это признак высочайшего достоинства и благородства!
Видимо бюрократы НАТО совсем тугодумы, бардак полнейший везде.
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14.06.2021 18:56 Ответить
Не бути ворогом, значить бути другом.
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14.06.2021 19:02 Ответить
Це схоже на ФЕЙК, НАТО по барабану що там оголошує параша!!!!!!!!!
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14.06.2021 19:02 Ответить
На фейк шибко сам НАТО смахивает.
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14.06.2021 21:08 Ответить
 
 