В НАТО призвали РФ исключить США и Чехию из списка недружественных стран
Лидеры государств-членов НАТО в совместном заявлении по итогам саммита призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы призываем Россию перестать определять Чешскую Республику и Соединенные Штаты как "недружественные страны" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.
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14 мая правительство РФ опубликовало распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В списке значатся США и Чехия.
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+8 Назар Проскуряков
показать весь комментарий14.06.2021 18:49
+5 NonCFist
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+4 S. Fogger
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А реально дебилов просят вести себя не как дебилы.
Видимо бюрократы НАТО совсем тугодумы, бардак полнейший везде.