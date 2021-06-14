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Новости Агрессия России против Украины
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Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы, - саммит НАТО

Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы, - саммит НАТО

Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Речь об этом идет в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Северо-атлантического договора, который прошел в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", - сказано в декларации.

Союзники считают, что "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины", - говорится в декларации.

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"Мы приветствуем значительные реформы, которые уже были проведены и настоятельно рекомендуем достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины", - отмечается в документе.

В этой связи союзники заверили в дальнейшем предоставлении практической поддержки с целью реформирования сектора обороны и безопасности, включая также и посредством Комплексного пакета помощи. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", - сказано в декларации.

Союзники также приветствовали сотрудничество Украины и НАТО в сфере безопасности Черноморского региона. "Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую взаимосовместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмен информацией. Сотрудничество в военной сфере и инициатива по построению возможностей между Украиной и НАТО, включая Литовско-польско-украинскую бригаду, и дальше будут укреплять эти усилия. Мы высоко ценим вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения", - отмечается в документе.

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Автор: 

НАТО (9962) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+23
Дипломатическим языком Вовочку в очередной раз мокнули фейсом.
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14.06.2021 18:50
+10
опять каких-то реформ хотят.
Тут уже и офис реформ создали с реформатором за полмильйона.
Издеваются не иначе)
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14.06.2021 18:59
+4
Вроде бы и не послали прямым текстом, но ощущения те же)
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14.06.2021 19:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дипломатическим языком Вовочку в очередной раз мокнули фейсом.
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14.06.2021 18:50 Ответить
Мотор Січ має бути повернути китайським інвесторам в обмін на зборку літаків L-15 в Україні.
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14.06.2021 18:54 Ответить
...в сраку...
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14.06.2021 18:55 Ответить
Какие реформы?
Почему мы не в НАТЕ?
Реформы вредят Коломойскому.
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14.06.2021 18:54 Ответить
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.!!!!
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14.06.2021 18:57 Ответить
Сильное и точное замечание, ув. Гость: эстонцы, латыши, литовцы и украинцы, которые на своей родной земле сражались за свободу и независимость против советской оккупации, против массовых расстрелов, массовых депортаций в концлагеря ГУЛАГА в совково-фашистском Мордоре именуются "пособниками фашистов", а советско-сталинские фашисты "освободителями Европы"...
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15.06.2021 00:27 Ответить
опять каких-то реформ хотят.
Тут уже и офис реформ создали с реформатором за полмильйона.
Издеваются не иначе)
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14.06.2021 18:59 Ответить
Ні, ви неправильно зрозуміли, то інший офіс. То "Офіс простих рішень", а яке саме просте рішення .... ніфіга не робити
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14.06.2021 19:01 Ответить
Поскольку в Белом доме не только догадываются, но и знают от разведки, что Кремль в Женеве предложение Байдена не примет, то предусмотрительно отказались от совместной пресс-конференции, чтобы не кривить душой. Встреча в Женеве будет ознакомительной. На ней Байден и его советники официально ознакомят Путина и сопровождающих его лиц с тем, что будет с РФ, если та продолжит свою злонамеренную деятельность. Время для подготовки ответа у Кремля будет до 24 августа, Дня Независимости Украины. Пропагандисты Кремля давно освоили украинское слово «незалежність», научились не только произносить, но даже писать его с подчёркнутой брезгливостью и презрением, а скоро узнаем, есть ли предел их совершенству.
Кремлю дадут в Женеве время на размышления до 24 августа14.06.2021 https://newssky.com.ua/kremlyu-dadut-v-zheneve-vremya-na-razmyshleniya-do-24-avgusta/#comments 0 Редакция https://newssky.com.ua/redactor/lilia/ NS.WRITER

Назначение гневного интервью Путина об Украине ближе к полночи 9 июня раскрывается в контексте предстоящей 16 июня встречи с Байденом. Оно было жалкой жалобой США на Украину, призванной оправдать оккупацию наших территорий, и превентивным шагом на отказ Белого дома от совместной их пресс-конференции после встречи в Женеве, https://www.facebook.com/100003912982232/posts/2028240893982990/?d=n пишет Сергей Климовский.
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14.06.2021 19:01 Ответить
Вроде бы и не послали прямым текстом, но ощущения те же)
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14.06.2021 19:15 Ответить
Пусть Воффа запомнит эти «рекомендации» и перестанет кошмарить нормальных людей вопросом: почему Украина не в НАТО……..
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14.06.2021 19:27 Ответить
так почему, клоун, мы не в НАТО?
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14.06.2021 21:28 Ответить
Рішення про майбутнє членство України - в силі, для Києва головне - просувати реформи, - саміт НАТО - Цензор.НЕТ 1441
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14.06.2021 23:07 Ответить
Приходите в гости, тока нас не будет дома.
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14.06.2021 23:08 Ответить
Ага, реформи... Зебуїни зі своїм членограєм такі реформи проведуть, що мало не покажеться...
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14.06.2021 23:16 Ответить
але ж, але ж... презИдент сказав, що Україна ВЖЕ виконала всі реформи і зобов'язання, щоб вступити в нато! Невже презИдент БРЕШЕ?
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14.06.2021 23:51 Ответить
Что там на дипломатическом языке значит -может быть?
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15.06.2021 00:34 Ответить
Кубло реваншистів-рашистів при владі.
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15.06.2021 07:41 Ответить
Рабовласницький лад , які реформи
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15.06.2021 07:00 Ответить
 
 