Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы, - саммит НАТО
Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.
Речь об этом идет в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Северо-атлантического договора, который прошел в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", - сказано в декларации.
Союзники считают, что "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины", - говорится в декларации.
"Мы приветствуем значительные реформы, которые уже были проведены и настоятельно рекомендуем достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины", - отмечается в документе.
В этой связи союзники заверили в дальнейшем предоставлении практической поддержки с целью реформирования сектора обороны и безопасности, включая также и посредством Комплексного пакета помощи. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", - сказано в декларации.
Союзники также приветствовали сотрудничество Украины и НАТО в сфере безопасности Черноморского региона. "Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую взаимосовместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмен информацией. Сотрудничество в военной сфере и инициатива по построению возможностей между Украиной и НАТО, включая Литовско-польско-украинскую бригаду, и дальше будут укреплять эти усилия. Мы высоко ценим вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения", - отмечается в документе.
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Почему мы не в НАТЕ?
Реформы вредят Коломойскому.
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Тут уже и офис реформ создали с реформатором за полмильйона.
Издеваются не иначе)
Кремлю дадут в Женеве время на размышления до 24 августа14.06.2021 https://newssky.com.ua/kremlyu-dadut-v-zheneve-vremya-na-razmyshleniya-do-24-avgusta/#comments 0 Редакция https://newssky.com.ua/redactor/lilia/ NS.WRITER
Назначение гневного интервью Путина об Украине ближе к полночи 9 июня раскрывается в контексте предстоящей 16 июня встречи с Байденом. Оно было жалкой жалобой США на Украину, призванной оправдать оккупацию наших территорий, и превентивным шагом на отказ Белого дома от совместной их пресс-конференции после встречи в Женеве, https://www.facebook.com/100003912982232/posts/2028240893982990/?d=n пишет Сергей Климовский.