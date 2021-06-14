МВФ нельзя ставить Украину в один ряд с другими странами, у нас идет война, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает выдвижение Украине со стороны Международного валютного фонда таких же требований, как и другим государствам, несправедливым, поскольку в Украине идет война.
Об этом Зеленский заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - отметил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, из-за чего вынуждена "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".
В то же время президент сказал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки".
"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - резюмировал Зеленский.
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у нас війна, тому ми будемо красти по-чорному )
Мило.
"Пока война = будет коррупция".
Это *********** лозунг для второго срока слизняка.
У зеленых ворюг за год убытки госпредприятий составили 56 миллиардов грв, т.е. 2 миллиарда баксов, если учесть, что при Порохе они столько же приносили прибыли, сколько у зеворов убытков,--- вот вам 4 миллиарда баксов!
И зачем тогда МВФ? а, зебилы? Может не красть вам в год по 37 миллиадов баксов ( инфа Сявкошвили)?
В МВФ ведь не идиоты сидят, все видят, все понимают---доверия к зебилам не имеют...
Воєним каже нема грошей, а МВФ каже що всі гроші пішли на воєних....
А куди пішли гроші можна тільки здогадуватись
О_о
цинично конечно, ноу коментс