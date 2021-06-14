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Новости Агрессия России против Украины
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МВФ нельзя ставить Украину в один ряд с другими странами, у нас идет война, - Зеленский

МВФ нельзя ставить Украину в один ряд с другими странами, у нас идет война, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает выдвижение Украине со стороны Международного валютного фонда таких же требований, как и другим государствам, несправедливым, поскольку в Украине идет война.

Об этом Зеленский заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, из-за чего вынуждена "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".

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В то же время президент сказал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки".

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) МВФ (3334)


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Топ комментарии
+49
"А тьі не воруй!" (С)
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14.06.2021 19:04
+47
Вава, а хто напав, та старана?
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14.06.2021 19:05
+45
Ой-ой-ой! А кто это у нас тут обосрался???
МВФ нельзя ставить Украину в один ряд с другими странами, у нас идет война, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8184
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14.06.2021 19:05
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зеля неадекват..
у нас війна, тому ми будемо красти по-чорному )
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14.06.2021 22:20 Ответить
Ублюдок коррупцию "войной" прикрывает?
Мило.
"Пока война = будет коррупция".
Это *********** лозунг для второго срока слизняка.
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15.06.2021 00:33 Ответить
Плохому зеленому танцору всегда что-то мешает)))Не помню такого нытья у Пороха---делали, а не ныли, хотя тогда была острая стадия войны!

У зеленых ворюг за год убытки госпредприятий составили 56 миллиардов грв, т.е. 2 миллиарда баксов, если учесть, что при Порохе они столько же приносили прибыли, сколько у зеворов убытков,--- вот вам 4 миллиарда баксов!
И зачем тогда МВФ? а, зебилы? Может не красть вам в год по 37 миллиадов баксов ( инфа Сявкошвили)?

В МВФ ведь не идиоты сидят, все видят, все понимают---доверия к зебилам не имеют...
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15.06.2021 00:37 Ответить
Война, войной. А реформы - реформами. Урод конченный.
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15.06.2021 01:35 Ответить
ха-ха
Воєним каже нема грошей, а МВФ каже що всі гроші пішли на воєних....
А куди пішли гроші можна тільки здогадуватись
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15.06.2021 01:49 Ответить
З ким війна, Зєля? Громадянська? Коли ти скажеш, що Україна воює з Рашою?
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15.06.2021 03:33 Ответить
Так ти ж,преЗЕрватив,казав що війну не закінчує Порох бо не хоче,а чому ти-падло її не закінчуєш !!!?? Та й при Порошенко МВФ гроші Україні давав.
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15.06.2021 03:42 Ответить
У нас бубочка - тут все по другому
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15.06.2021 06:11 Ответить
Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - отметил президент Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3271378

О_о
цинично конечно, ноу коментс
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15.06.2021 15:49 Ответить
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