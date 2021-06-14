Сегодня Путин не видит смысла уходить с Донбасса, но Байден может его переубедить, - Гармаш

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может убедить его начать более конструктивный диалог по Донбассу.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Пока в ТКГ не появится вторая сторона конфликта, субъект переговоров, то никакой конструктивный диалог невозможен. Мы видели вчера заявление глав стран Большой семерки о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог, то тогда возможны какие-то подвижки", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия не видит смысла уходить с востока Украины, поскольку "сейчас она сделала Донбасс еще и площадкой для выяснения отношений с США, Евросоюзом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - Зеленский о встрече с Путиным

"Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере позитивных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтоб Россия захотела уйти. А уйдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодно поддержание этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения", - пояснил член украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве будет проходить встреча президента США Байдена и президента России Путина