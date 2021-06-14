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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня Путин не видит смысла уходить с Донбасса, но Байден может его переубедить, - Гармаш

Сегодня Путин не видит смысла уходить с Донбасса, но Байден может его переубедить, - Гармаш

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может убедить его начать более конструктивный диалог по Донбассу.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Пока в ТКГ не появится вторая сторона конфликта, субъект переговоров, то никакой конструктивный диалог невозможен. Мы видели вчера заявление глав стран Большой семерки о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог, то тогда возможны какие-то подвижки", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия не видит смысла уходить с востока Украины, поскольку "сейчас она сделала Донбасс еще и площадкой для выяснения отношений с США, Евросоюзом".

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"Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере позитивных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтоб Россия захотела уйти. А уйдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодно поддержание этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения", - пояснил член украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве будет проходить встреча президента США Байдена и президента России Путина

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) Донбасс (26955) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+5
А шо люся арыстович думає з цього приводу? Нам очень интересно его мнение. Оставайтесь на линии, мля.......
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14.06.2021 19:58
+3
_Гармаш, байден - не хочет переубедить. Он это ясно показал в прошлом вместе с лопоухим "миротворцем". А теперь уже и сам в кресле президента отказался противостоять расие!
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14.06.2021 19:56
+3
..йло сьогодні на бачить і не буде бачити завжди ,поки сам Захід з Фрау не скаже ,щоб валив з України, бо Захід не може пробачити українцям що знаємо ціну нашої землі , Порошенко заразив українців любовью до себе та дав зрозуміти шо ми Багаті ,а Зеленському пора у відставку !!!
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14.06.2021 20:10
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_Гармаш, байден - не хочет переубедить. Он это ясно показал в прошлом вместе с лопоухим "миротворцем". А теперь уже и сам в кресле президента отказался противостоять расие!
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14.06.2021 19:56 Ответить
Сегодня Путин не видит смысла уходить с Донбасса, но Байден может его переубедить, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6359
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14.06.2021 21:07 Ответить
🤣🤣🤣
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14.06.2021 19:57 Ответить
А шо люся арыстович думає з цього приводу? Нам очень интересно его мнение. Оставайтесь на линии, мля.......
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14.06.2021 19:58 Ответить
Сегодня Путин не видит смысла уходить с Донбасса, но Байден может его переубедить, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9891
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14.06.2021 21:20 Ответить
..йло сьогодні на бачить і не буде бачити завжди ,поки сам Захід з Фрау не скаже ,щоб валив з України, бо Захід не може пробачити українцям що знаємо ціну нашої землі , Порошенко заразив українців любовью до себе та дав зрозуміти шо ми Багаті ,а Зеленському пора у відставку !!!
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14.06.2021 20:10 Ответить
Гарна шибениця змогла б переконати клієнта...
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14.06.2021 21:02 Ответить
Гармаш певец у вовиній підтанцовці . Інша справа Казанський
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14.06.2021 22:16 Ответить
да, хороший залп томагавков с эсминцев США быстро "отрезвит" срускую падаль!!
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14.06.2021 22:37 Ответить
Да, только именно это случилось в Сирии при Трампе, а не при Байдене.
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15.06.2021 00:01 Ответить
_При Мэттисе, а трумп его позже за это выжил из Пентагона. Что никак не меняет того что байден - лакей кремля.
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15.06.2021 01:02 Ответить
 
 