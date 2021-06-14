РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5781 посетитель онлайн
Новости
3 881 18

Столтенберг: Россия не имеет права вето на решение Украины и союзников по ее членству в НАТО

Столтенберг: Россия не имеет права вето на решение Украины и союзников по ее членству в НАТО

Только Украина и страны-члены НАТО принимают решение по ее членству в НАТО, Россия не имеет права вето в этом вопросе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник

Он подчеркнул, что "мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать".

Читайте: Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9962) россия (95365) членство в НАТО (1506) Столтенберг Йенс (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Я скажу более кратко - расея идет на х.. й!!!
показать весь комментарий
14.06.2021 19:56
+8
вот именно это рашку и бесит...что они не могут тут что- то ветировать...
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...
показать весь комментарий
14.06.2021 19:54
+7
_Не имеет? Может и нет - формально. А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
показать весь комментарий
14.06.2021 19:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Не имеет? Может и нет - формально. А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
показать весь комментарий
14.06.2021 19:52 Ответить
та ничо она не имеет...просто пакостит от глубины своей пакостной душонки.
ну и когда ей это помогало стать уважаемой державой?
все равно все потуги разбивались.
показать весь комментарий
14.06.2021 20:20 Ответить
А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
показать весь комментарий
14.06.2021 20:31 Ответить
не имеет .бо де-факто рукожопы...
нормальное угрофинское государство не построили...нормальными улусом орды не стали...
империей не получилось...
социализм не построили,капитализм тоже не выходит.
видимо судьба все время возвращает в феодализм,для выполнения не сделанных уроков
показать весь комментарий
14.06.2021 20:46 Ответить
вот именно это рашку и бесит...что они не могут тут что- то ветировать...
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...
показать весь комментарий
14.06.2021 19:54 Ответить
Я скажу более кратко - расея идет на х.. й!!!
показать весь комментарий
14.06.2021 19:56 Ответить
Таки да,краткость-сестра таланта...)))
показать весь комментарий
14.06.2021 20:14 Ответить
Шоза фиигня,шоза флаг у меня?)...
показать весь комментарий
14.06.2021 20:17 Ответить
та нормальный флаг... власовский триколор по другому выглядит
показать весь комментарий
14.06.2021 20:22 Ответить
Google прикалюється - в мене теж таке було
показать весь комментарий
15.06.2021 09:14 Ответить
Конкретно)))
показать весь комментарий
15.06.2021 19:01 Ответить
Лукавить, м'яко сказано,пан генсек. Насправді,як бачимо-має. Все інше-то ляпання язиком,не більше. Що,до речі,вже набридло.
показать весь комментарий
14.06.2021 19:59 Ответить
Та й про відкриті двері - пук для внутринатовського користування(((
показать весь комментарий
14.06.2021 20:07 Ответить
так может надо нам не ляпать языком, а реальные реформы проводить, ведь до сих пор даже не назначен посол в НАТО...
показать весь комментарий
14.06.2021 21:55 Ответить
ты только Машке Заххеровой так не скажи,оно тебе маргалы выколет !

показать весь комментарий
14.06.2021 20:01 Ответить
роися - наглый, физически развитый гопник. Но гопник ссыкливый, привыкший обижать не просто тех кто слабее, а тех кто слабее и одновременно болен и ослаблен, как это было с Молдавией,Грузией, Украиной, и тд. И как любой ссыкливый гопник боится настоящей силы, которая может надавать по шее. Такой силой является НАТО. Этот гопник заинтересован, чтобы менее развитые детишки не могли просить помощи у старших и для этого извивается как уж на сковородке придумывая всякие фантастические страшилки про Северный Альянс и пугая ими детишек. Но больше всего в этой ситуации меня удивляет позиция НАТО, который не действует с позиции силы, а делает вид что ничего не происходит, что ссыкливый вонючий гопник во дворе это нормально.
показать весь комментарий
14.06.2021 20:08 Ответить
Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2898
показать весь комментарий
15.06.2021 07:53 Ответить
есть у кацапов два варианта для развития: то ли их власть созреет для 1937 года, то ли народ для 1917-го.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:45 Ответить
 
 