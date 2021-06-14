Столтенберг: Россия не имеет права вето на решение Украины и союзников по ее членству в НАТО
Только Украина и страны-члены НАТО принимают решение по ее членству в НАТО, Россия не имеет права вето в этом вопросе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник
Он подчеркнул, что "мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать".
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ну и когда ей это помогало стать уважаемой державой?
все равно все потуги разбивались.
нормальное угрофинское государство не построили...нормальными улусом орды не стали...
империей не получилось...
социализм не построили,капитализм тоже не выходит.
видимо судьба все время возвращает в феодализм,для выполнения не сделанных уроков
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...