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Новости Агрессия России против Украины
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Решение Берлина не поставлять вооружение Украине - слабое с политической и моральной точки зрения, - Кулеба

Решение Берлина не поставлять вооружение Украине - слабое с политической и моральной точки зрения, - Кулеба

Решение Германии не экспортировать вооружение в Украину является слабым политической и моральной точки зрения, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом она заявил в интервью изданию Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я ценю все, что Германия и лично мой друг Хайко Маас сделали для Украины. Впрочем, я расцениваю решение не в пользу поставки вооружения как слабое с политической и моральной точки зрения. В известной степени радует, что сейчас в Германии началась дискуссия по этому поводу, и на тему посмотрят под свежим углом", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что во время всех переговоров на эту тему в Берлине не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять Украине оружие.

Читайте: Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате

"Действительно, существует норма, что Германия не экспортирует оружие в зоны конфликтов. Но если речь идет о стране, на которую напала другая страна, то экспорт все же возможен. Поэтому речь идет о чисто политическом решении. Я должен уважать это решение, потому что Германия является суверенным государством, но я не понимаю его", - добавил Кулеба.

Он указал, что в Германии Москве даже не приходится оказывать давление.

"Берлин отказывается экспортировать нам вооружение и без особого давления, по собственной воле", - пояснил он.

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Автор: 

Германия (6929) оружие (10198) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
учитывая то количество немецкой,австрийской, французской "ылиты", купленной кацапами, можно предположить, что решение о непредоставлении вооружений воюющей с московской ордой Украине это решение кремля, просто озвученное купленными европейскими чинушами...
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14.06.2021 19:59
+7
Ви того бубачьку бачили?! Так отож... Німці також бачили. Так і шо ві хочете?!
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14.06.2021 20:10
+6
Ща найвеличніший так надавить на німеччину,що вони будуть на колінах благати,що б ми у них зброю взяли.)
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14.06.2021 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Ща найвеличніший так надавить на німеччину,що вони будуть на колінах благати,що б ми у них зброю взяли.)
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14.06.2021 19:57 Ответить
учитывая то количество немецкой,австрийской, французской "ылиты", купленной кацапами, можно предположить, что решение о непредоставлении вооружений воюющей с московской ордой Украине это решение кремля, просто озвученное купленными европейскими чинушами...
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14.06.2021 19:59 Ответить
Дойчлянд ссучилась уже давно ..
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14.06.2021 20:00 Ответить
нємєц-перец-калбаса... Та і хєр з ними,гнидами. Якось і без цих пі###арів розберемося...
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14.06.2021 20:03 Ответить
Кинути у вулик?
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14.06.2021 20:40 Ответить
а зачем вам вооружение если вы запермирились и делаете вид что нет нарушений тишины?
не вижу последовательности...
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14.06.2021 20:05 Ответить
Ви того бубачьку бачили?! Так отож... Німці також бачили. Так і шо ві хочете?!
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14.06.2021 20:10 Ответить
Кульбаба, слабоє політіческоє рєшеніє - це 🤡 на місці Гетьмана...
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14.06.2021 20:13 Ответить
"Решение Берлина не поставлять вооружение Украине - слабое с политической и моральной точки зрения",
а выбор такого президента в Украине - решение сильное с политической и моральной точки зрения!
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14.06.2021 20:14 Ответить
То что Германия играет на поле Путина не секрет уже давным давно. Меркель блокирует не только поставки оружия Украине но и вступление Украины в НАТО объясняя это тем что в Украине оккупированы Крым и часть Донбасса а это противоречит нормам и правилам НАТО забыв что Германия тоже была разделена и Восточная часть её так же была под оккупацией России но это не помешало Западной Германии (ФРГ) стать членом НАТО.
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14.06.2021 20:15 Ответить
на Заході кажуть що Зеленський слизький але мутнорилі там всі з Фрау разом, при Порошенко вже б і зброю дали і свою маленьку але ядерну бомбуську мали ! ))
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14.06.2021 20:18 Ответить
Во первых интересно то, какое вооружение они хотят у Германии и какого нет у США к примеру или у других, а во вторых Германия наводнена русской агентурой и во власти и бизнесе и в СМИ и кругом завербованных немцев море и Шредер в Газпроме работает бывший канцлер. Германия - это союзник России, а не Украины! По формуле Штайнмаера было уже понятно, что Германия позицию РФ защищает ибо он в формуле выписал пункты внесенные РФ из Минских договоренностей и вычеркнул Украинские. Хотя оно и неудивительно потому что Штайнмайер носил портфель раньше за Шредером. Путин раньше в Германии работал. Германия была разделена еще когда, то тогда наводнение было какое экспансии российской агентуры над Германией над будущими годами. Германию нужно очищать от русской агентуры не меньше, чем Украину. Ибо на всех уровнях Россия работает агентурой - политическом и социальном и бизнес и кругом короче! Меркель может быть тоже на крючке Путина - завербована и у Путина или компромат на нее или купил он ее или она вообще старая идейная коммунистка под маской, но по ее действиям к Путину, она всегда в его пользу действует. Германия станет союзником Украине только тогда, когда от российской агентуры очистится.
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14.06.2021 20:21 Ответить
Ты такой аналитик в политике, как из 05 15 партизан
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14.06.2021 20:58 Ответить
Та просто вони подивились на Кулєбу - і зрозуміли, що такому зброю давати не можна, а то ще пораниться
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14.06.2021 20:28 Ответить
Це залежить від мети того Берліна.Те що вони планують разом з цапками свої дії не підлягає сумніву.
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14.06.2021 20:31 Ответить
Так ведь Германия много инвестировала в рашу, продавала оружие и находится в большой зависимости от рашинского газа... А Украина для Германии после раши на втором плане.. Главное рашу не раздражать....
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14.06.2021 20:38 Ответить
Ну когда же до него дойдет, что Германия и Франция как участники Нормандской Четверки не могут себе позволить поддерживать в военном плане ту или другую страну...
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14.06.2021 20:42 Ответить
а те шо запланували у Фрау ,знаємо ще з 2014 року, шкода що ОП ,взагалі все шобло СН як раз дає можливість реалізувати західний задум . почекаємо...Бубочка серйозно заскиглив ,до ..йла хоче ,натякає що помсту для США включить ))) каже що Байден не прав ,на зустріч з шулером не погодився...небезпекою тхне від ОП ...
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14.06.2021 20:47 Ответить
Бобик совсем берега потерял, если с Германией расссорится, то не видать ЕС в этом столетие.
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14.06.2021 20:51 Ответить
как же вы заэпали клянчить по всему миру и по любому вопросу..... сами ни на что не способны..
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14.06.2021 20:51 Ответить
А что, Германия единственный в мире экспортер оружия ?
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14.06.2021 20:54 Ответить
Нет, но хотят поддержки от главной страны ЕС. Но предоставить то нечего...
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14.06.2021 20:57 Ответить
Слабое? это как раз неслабое… скотство.
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14.06.2021 20:57 Ответить
немчура сцыт очередного штурма рейхстага....
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14.06.2021 20:58 Ответить
Хватит уже, весь мир стремится в Германию...
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14.06.2021 20:59 Ответить
"Подавляющая часть отношений между государствами - это отношения между правителями этих государств". А потому насчет оружия - это Кулеба поспешил. Пока номер на рояли не отыграют, никакого оружия
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14.06.2021 21:04 Ответить
Так у мокшанців та німців царі були однієї крові. То Європу хтіли розділити і до чого це привело ми всі знаємо, тепер хтять ту ж Європу кацапсячим газом по руках та ногах зв'язати.
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14.06.2021 21:28 Ответить
Під яким вибачте "углом", газ буде а Україна тепер боком щоб х#ла не гнівить.
Сраколизи ділять...
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14.06.2021 21:51 Ответить
Германия в период первой мировой войны была более проукраинской чем сейчас.После того как красная армия в 45 году ******* пол германии,родились полумокши меркельши.Тепер результат этой селекции в германии налицо.Теперь тяга нимчуры к россии вполне закономерна.Просто настоящие немцы перевелись.
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14.06.2021 21:51 Ответить
А выбрать ЗЕлюпу во время войны - это был сильный ход. Ага.
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14.06.2021 22:03 Ответить
А покалсти на алтар прЗЕденстства вови свою репутацію дипломата в старшого кудипошлютьй колипазволят у агента Козира -то сильний ход?
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14.06.2021 22:14 Ответить
Кулеба, совсем взрослым стал... Почти мужчина (плачу)
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15.06.2021 00:04 Ответить
 
 