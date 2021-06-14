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В партии "УДАР" Кличко заявили, что нужно завершить реформы ВСУ и СБУ и назначить посла в НАТО для ускорения вступления

В партии

Украина должна довести до конца ряд реформ и достичь уровня стандартов НАТО, чтобы нас хотели там видеть, а не напрашиваться.

Такое мнение высказала председатель партии "УДАР Виталия Кличко" на Львовщине Оксана Юринец, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегия вступления Украины в НАТО должна строиться на реальных шагах, а не словах. Ключевым в евроатлантической интеграции является четкое выполнение Украиной требований вступления в НАТО и достижения критериев членства. Мы должны достичь уровня стандартов Альянса, чтобы нас приглашали и хотели там видеть, а не мы напрашивались", - написала представительница "УДАРа".

Она убеждена, что нужно в первую очередь завершить реформы ВСУ и СБУ.

"Украинские воины своим героизмом и профессионализмом доказали, что они как минимум не уступают представителям сильнейших армий мира. Сегодня их героизм нужно поддержать реформированием системы управления войском и новым вооружением. Патриоты из Службы безопасности Украины успешно сопротивляются попыткам врага разрушить страну изнутри. Сегодня они должны получить поддержку в виде новой Службы, соответствующей современным развитым государствам", - подчеркнула Юринец.

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Она отметила, что Украина должна действовать: назначить посла в НАТО, которого нет два года, и использовать статус партнера расширенных возможностей при НАТО для углубления интеграции в Альянс.

"Украина должна не просить "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать. Мы будем или создателями, или жертвами истории. "УДАР", как политическая партия, исповедующая евроатлантические ценности, готова стать площадкой для объединения всех сил в государстве, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Вместе мы победим. Вместе мы сделаем Украину сильной", - подытожила Юринец.

Напомним, саммит НАТО начинается сегодня в Брюсселе. Ряд источников сообщили, что будет обсуждаться вопрос Украины, но приглашения принять участие не было.

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Автор: 

Кличко Виталий (4636) УДАР (915) членство в НАТО (1506) Юринец Оксана (1)


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Топ комментарии
+13
Ну да. Только зебилам об этом не рассказывайте. У них во всем Байден виноват -- не хочет бубочку слушать.
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14.06.2021 20:03
+12
Звичайно, Кличко не є Цицероном. Але в порівнянні з квартальним ідіотом, він є просто неперевершеним! І нє карліком хочаб...
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14.06.2021 20:19
+7
Не важливо - хто там Кличко. Викладена послідовна і розумна думка. Якщо коротко "Якщо ви хочете в НАТО, то чого ніфіга не робите". А в нас із досягнень:
1 млрд. грн. заборгованості по зарплаті в ВСУ
посол в НАТО не назначений
2 рік динамиться оборонне замовлення
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14.06.2021 20:23
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Ну да. Только зебилам об этом не рассказывайте. У них во всем Байден виноват -- не хочет бубочку слушать.
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14.06.2021 20:03 Ответить
Вася, ти як завжди не перевершений!
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14.06.2021 20:14 Ответить
Щоб до тебе дійшло.
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14.06.2021 20:43 Ответить
А от зе-прєпіздент клав на оце ваше рішення з великим прибором...
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14.06.2021 20:06 Ответить
Просрав боксер все що міг, в тому числі і партію. А тепер як Сєня дає коментарі по великій політиці.
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14.06.2021 20:10 Ответить
Грошей пожалів... Ну та і чорт з ним. Хоча,як на мене,він міг би бути ідеальним тренером для наших хлопців. Ну, не захотів. Та і йух з ним....
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14.06.2021 20:20 Ответить
Та не кажить,Васыль. И партию прос.ав ваш Кличко и чемпионские титулы и выборы меры на второй срок триумфально провалил и займет последнее место на будущих выборах президента. Понятно что Зе не боится Кличка, ему просто жалко великого боксера, имеено поэтому зеленые ходят отправить Кличка в дом престарелых, чтоб спасти от миллионных протестов разгневанных киевлян. Мощная аналитикп, Васыль, пиши дальше може до тезки своего Рыбникова дорастешь)
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15.06.2021 08:27 Ответить
Я уявляю на його місці Ірину Вєрєщук недороблену мері попінс.
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14.06.2021 20:26 Ответить
Кличко, х.р. пустопорожнее фуфло толкать,пора брать телеграф и почту!
Ибо, верхи еще не могут, а низы уже не хочут!
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14.06.2021 20:08 Ответить
Є ще сила багатирська клацати по клавішам.
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14.06.2021 20:11 Ответить
лол)
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14.06.2021 20:15 Ответить
Сбитый летчик или не сбитый -пан Кличко не столь важно, как то, чтобы из каждой щели звучало про необходимость интеграции в НАТО и Европу. Необходимо, чтобы это настолько укоренилось в мозгах и стало привычной мыслью, что сама идея на любой другой исход вызывала недоумение и раздражение ( что давно уже происходит у здравомыслящих людей Украины).
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14.06.2021 20:14 Ответить
Звичайно, Кличко не є Цицероном. Але в порівнянні з квартальним ідіотом, він є просто неперевершеним! І нє карліком хочаб...
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14.06.2021 20:19 Ответить
Чому з їншої країни?),vpn також задовбав)...
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14.06.2021 20:27 Ответить
Так сталося. Найближчій літній родич потребує мого нагляду. Це - мій борг. Але я в Україні та з Україною!. Моя хата саме в Україні. Бо я її обожнюю.
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14.06.2021 20:37 Ответить
Здоров'я тобі і усім твоїм родичам,від серця,Марїчко!
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14.06.2021 21:01 Ответить
Дякую.
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14.06.2021 21:03 Ответить
Не важливо - хто там Кличко. Викладена послідовна і розумна думка. Якщо коротко "Якщо ви хочете в НАТО, то чого ніфіга не робите". А в нас із досягнень:
1 млрд. грн. заборгованості по зарплаті в ВСУ
посол в НАТО не назначений
2 рік динамиться оборонне замовлення
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14.06.2021 20:23 Ответить
Цікаво, як можна так робити реформи, що населенню від того не стає ні краще, ні вільніше, а навіть навпаки? Скоріше за все, реформатори - просто дуркуваті мажори, яким не вистачає презервативів з пупирками. От у них всі реформи пов'язані на пупирки для презервативів. А населенню від того ніякої користі. Вірніше, на пупирки, крім реформаторів, усім начхати. Тобто, у реформаторів - презервативний світогляд, який не співпадає з реальністю.
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14.06.2021 20:33 Ответить
" партия" УДАР имени Пидалика с 1,5 % рейтинга по стране ( превратилась в киевский коммерческий проект под "отца основателя" и его доступа к бюджету столичного града) ЗАЯВЛЯЕТ !!! ( слил партию за мэрство на сходняке в Вене у Фирташа.., мэрство есть, а партии нет ( Каждому свое).
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14.06.2021 20:39 Ответить
Зелена ботва, ви там не боїтесь, що доведеться найматись на роботу до нього після найближчих виборів?
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14.06.2021 22:56 Ответить
После клоуна ( артиста юмористического жанра) ,боксера ( отбитого на всю голову и тупого как колода) страна точно уже не выдержит. Это уже будет не диагноз.., а приговор государству. ( точнее полный "писец".)
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14.06.2021 23:35 Ответить
Правильно навпаки:
После боксера ( артиста юмористического жанра) , клоуна( отбитого на всю голову и тупого как колода)
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15.06.2021 13:03 Ответить
Виталий! В своем огороде для начала разобрался бы, ты наказал уже наверное недоразвитое животное, которое стало на трамвайных рельсах своим автокорытом,тем самым блокировав движение, да и еще обвинил в этом вожатую трамвая, типа какого хрена здесь ездишь по рельсам, реально у власти - тупое быдло.
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14.06.2021 21:39 Ответить
ти в своїй країні розібрався б для початку - чого вона петушарія переховує - а потім вже б про найкращого мера Києва та його партію розсуждав
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14.06.2021 23:01 Ответить
Киеву везет. То Леня Космос то Пидаля Дол--**. Карма какая то над городом. А мы удивляемся нашим выбором президентов., и почему мы так живем. По такой логике у киевлян следующим президентом будет кандидат наук Кива. (а что, вполне логичная цепочка).
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14.06.2021 23:38 Ответить
Ківа на разі країною рулить - тільки не такий підкачений зате більш правильної національності.
Тобі особисто пощастило з цим.
А киянам Кличко - Ок
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15.06.2021 12:58 Ответить
Да кияне я вообще смотрю "везунчики" - Леня Космос, Виталя Пидаля... С интересом жду а "Что" будет после, так сказать продолжение этого ряда... ( по логике Кива, Юзик, Лысый...)
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16.06.2021 13:14 Ответить
ти наркомана з чемпіоном то не плутай! Цікаво звідки сам, що так нерестишся з приводу Кличка?
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18.06.2021 17:47 Ответить
Иногда когда послушаешь ( страшный суд или неудержимый смех..),.. да чего там даже посмотришь как Пидалик с натугой пытается неудачно сделать " умное лицо" и т.д. то возникает сомнения кто больше наркоман Леня Космос или Пидалик. ( впрочем он даст фору всем прочим "наркоманам", если вы кого то другого имели в виду.) Чемпионом был.. им бы и оставался. Андрюха Шева тоже влазил не в свои сани с Натахой Королевской.. повезло что пролетел и убежал на сколько хватило сил обратно в спорт. Правда и это Пидалику не светит.. ну какой из него тренер.. его " объяснений" даже со спец переводчиком ученики не поймут. Вариантов два, жить на заработанные на спорте и "нажитые" на мэрстве.. ну или ( если без работы ни как) то вышибалой в рядовой припортовый кабак Гамбурга
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18.06.2021 20:37 Ответить
зебабуїнам це похер
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14.06.2021 22:03 Ответить
Ось і Удар після недолугої спроби рейдерства від СН визначився на чиєму боці і допоможе своїми процентами кандидату від ЄС зняти із посади зеленського на наступних виборах.
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14.06.2021 22:21 Ответить
або навпаки - ЄС допоможе кандидату від Удару.
Головне ж результат!
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14.06.2021 22:57 Ответить
Съездят "парой" как прошлый раз к невыездному Фирташу в Вену, возьмут с собой как и прошлый раз в роли сводника Левочкина ( одного из руководителей ОПЗЖопса и серого кардинала проталкивания Боксера) и очередной раз договорятся, кто кому помогает и кто какой пост "прикупит". Уже раз прошло.., почему бы еще раз не повторить. Но Петя умнее, поэтому Пидаля все равно в этом тандеме будет в роли "дурочка".
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14.06.2021 23:44 Ответить
Неа! роль "дурачка" вже міцно зайнята одним персонажем і його ніхто в цьому вже не перевершить..... Навіть Ківа то є бліда тінь цього Актора!
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15.06.2021 13:02 Ответить
Або так, хоча мені не подобається політична програма та ідеологія Удару тим, що їх нема. Це фактично той же СН, але замість відомого клоуна там відомий боксер. І це є все.
І такі партії можуть змінювати сою направленість у будь яку сторону і це неможливо спрогнозувати, а той же ЄС має чітку ідеологічну складову і голосуючи за їх кандидата ти завжди впевнений, що він буде проукраїнським на 100%
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15.06.2021 17:05 Ответить
Яким боком Удар і Кличко тулиться до цих питань? Займайтесь з Кличком Києвом. Звільняйте його від мафії, від себе. Ідіть всі розом під три чорти з вашими цінами, тарифами, забудовами, планами знищення міста. Краще за все - зникніть взагалі з київської землі. Люди вам за це будуть вельми вдячні. Вчора відвідали Гідропарк. Це ж якась Хіросіма, а не місце відпочинку киян і гостей міста. Просто, якийсь набіг п"яних мавпочок нам кукурудзяне поле. Такого знущання над муніципальною землею в місті історія Києва з часів монголо-татарською навали не пам"ятає. За такі речі потрібно не морду бити, а саджати за грати увесь гурт компашки злодіїв. Кличко має бути за гратами разом з усіма ватажками київської мафії.
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14.06.2021 23:02 Ответить
Тільки після дніпровської, харківської, одеської і особливо криворогульної мафії
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15.06.2021 12:59 Ответить
 
 