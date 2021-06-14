В партии "УДАР" Кличко заявили, что нужно завершить реформы ВСУ и СБУ и назначить посла в НАТО для ускорения вступления
Украина должна довести до конца ряд реформ и достичь уровня стандартов НАТО, чтобы нас хотели там видеть, а не напрашиваться.
Такое мнение высказала председатель партии "УДАР Виталия Кличко" на Львовщине Оксана Юринец, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегия вступления Украины в НАТО должна строиться на реальных шагах, а не словах. Ключевым в евроатлантической интеграции является четкое выполнение Украиной требований вступления в НАТО и достижения критериев членства. Мы должны достичь уровня стандартов Альянса, чтобы нас приглашали и хотели там видеть, а не мы напрашивались", - написала представительница "УДАРа".
Она убеждена, что нужно в первую очередь завершить реформы ВСУ и СБУ.
"Украинские воины своим героизмом и профессионализмом доказали, что они как минимум не уступают представителям сильнейших армий мира. Сегодня их героизм нужно поддержать реформированием системы управления войском и новым вооружением. Патриоты из Службы безопасности Украины успешно сопротивляются попыткам врага разрушить страну изнутри. Сегодня они должны получить поддержку в виде новой Службы, соответствующей современным развитым государствам", - подчеркнула Юринец.
Она отметила, что Украина должна действовать: назначить посла в НАТО, которого нет два года, и использовать статус партнера расширенных возможностей при НАТО для углубления интеграции в Альянс.
"Украина должна не просить "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать. Мы будем или создателями, или жертвами истории. "УДАР", как политическая партия, исповедующая евроатлантические ценности, готова стать площадкой для объединения всех сил в государстве, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Вместе мы победим. Вместе мы сделаем Украину сильной", - подытожила Юринец.
Напомним, саммит НАТО начинается сегодня в Брюсселе. Ряд источников сообщили, что будет обсуждаться вопрос Украины, но приглашения принять участие не было.
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Ибо, верхи еще не могут, а низы уже не хочут!
1 млрд. грн. заборгованості по зарплаті в ВСУ
посол в НАТО не назначений
2 рік динамиться оборонне замовлення
После боксера ( артиста юмористического жанра) , клоуна( отбитого на всю голову и тупого как колода)
Тобі особисто пощастило з цим.
А киянам Кличко - Ок
Головне ж результат!
І такі партії можуть змінювати сою направленість у будь яку сторону і це неможливо спрогнозувати, а той же ЄС має чітку ідеологічну складову і голосуючи за їх кандидата ти завжди впевнений, що він буде проукраїнським на 100%