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Новости Пьяные за рулем
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Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве. ФОТО

Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве. ФОТО

В Николаеве сотрудники полиции после погони задержали водителя, совершившего 18 ДТП в результате неадекватной езды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Сообщение о неадекватных действий на дороге водителя автомобиля Ford начали поступать патрульным сегодня примерно в 13 часов от разных людей. Они объясняли, что мужчина за рулем Ford на большой скорости едет по улицам Николаеве и совершает ДТП с другими автомобилями.

Менее чем за 15 минут патрульные обнаружили это авто на проспекте Богоявленском. Транспортное средство на большой скорости двигалось в направлении Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и побежал - патрульные догнали и задержали его.

Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве 01

Смотрите также: В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на "Рендж Ровере" от патрульных, а потом хотел "договориться". ФОТОрепортаж

36-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался.

Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве 02

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: 18 протоколов по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), протокол по ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и постановление по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим с собой или не предъявило для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Смотрите: Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7671) Николаев (2138) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+20
Животное развлеклось по полной программе.
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14.06.2021 20:36
+17
Тут уже присаживать лет на 5 надо. Штрафами и лишением прав не обойдёшься. Эти ДЛБы под кайфом или бухлом на дорогах стали уже напрягать, слишком много развелось этого мусора
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14.06.2021 20:37
+16
Мав би змогу, то таких водіїв просто розтрілював би на місці.
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14.06.2021 20:35
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Мав би змогу, то таких водіїв просто розтрілював би на місці.
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14.06.2021 20:35 Ответить
Дуже гуманна смерть. Краще за ноги мотузку і до того форду. Протягти кілометрів 5-10. Кишки виплюне, біль просто неймовірна.
А, він під наркотою, може й не вчути. Тоді розп'яти на березах. Одне тільки але, немає берез в Миколаєві.
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14.06.2021 20:53 Ответить
Не ********** миколаївці бєрьозки чи просто не ростуть?
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14.06.2021 21:24 Ответить
На півдні не приживаються, але не усі. Є щуплі варіанти. Хоча ось біля будинку є дві, але такі кудлаті. А та, яка пішла догори (завище 5-го поверху), то їй крону блискавка відмардячила. Але це місто і біля води, а вода воду притягує. В степовій зоні вони не приживаються взагалі.
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14.06.2021 21:37 Ответить
Животное развлеклось по полной программе.
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14.06.2021 20:36 Ответить
Тут уже присаживать лет на 5 надо. Штрафами и лишением прав не обойдёшься. Эти ДЛБы под кайфом или бухлом на дорогах стали уже напрягать, слишком много развелось этого мусора
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14.06.2021 20:37 Ответить
Я досі не розумію які можуть бути адмін протоколи за водіння в нетверезому стані. Це ж криміналка, бо нетверезий водій сідаючи за кермо робе замах на вбивство.Сів за кермо під ліками/бухлом/наркотою на виправні роботи на рік-дап і позбавлення прав на водіння років на 5. Другий раз в тюрму на 10 років і пожитєве позбавлення водійських прав. Якщо спричинив ДТП в нетверезому стані зразу у#₴бка на 20 років. І все одно будуть водити підбуханні але менше, а значить стане трохи безпечніше на дорогах.
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15.06.2021 05:44 Ответить
Знаменита фотографія - мужик без рук з кока-колою. А чим він ту кока-колу п'є?
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14.06.2021 20:38 Ответить
То просто реклама кока-коли )))
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15.06.2021 09:32 Ответить
форсаж-10
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14.06.2021 20:41 Ответить
какой форсаж! они там дауны все до одного... им за руль садиться нельзя...
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14.06.2021 20:43 Ответить
парняга хоть дебил, но маладца... устроил гонки с такими же ментовскими дебилами... у ментов нет мозгов - расставьте посты стационарные, как мышка-наружка и все... а вы дебила гоняете, угрожая жизни граждан Украины, при этом имея опыт вождения аж в два часа... дэбилы!
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14.06.2021 20:42 Ответить
Need For Speed: Nikolaev Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве - Цензор.НЕТ 9522
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14.06.2021 20:50 Ответить
Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве - Цензор.НЕТ 7746
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14.06.2021 21:19 Ответить
Вважаю що це в першу чергу результати грузинської реформи МВС, та повністю гнилої судової системи..... бо ттаких вбивць тепер дуже багато за кермом і дуже добре при теперішній поліції себе почувають....
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14.06.2021 20:52 Ответить
питання на засипку, а один незамінний вірменин з Харкова тут ні до чого?
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14.06.2021 22:42 Ответить
Ничего не хочу плохого сказать про Николаев,у самого там были родственники...но наркомов там видел конкретных в 86-м,после школы в гостях...
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14.06.2021 20:52 Ответить
Я вам скажу за Николаев, так как живу уже вєтом гадючнике полвека. Это депрессивный город, полный наркоманов и быдла.. Водители, в том числе и маршруточники, часто под наркотой.
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14.06.2021 21:00 Ответить
Город корабелов,хуле.
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14.06.2021 21:26 Ответить
Не удивлюсь, если машина не его. Помню такую новость в Киеве в прошлом году
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14.06.2021 20:52 Ответить
Точно за ЗЕ голосував, до ворожки не ходи
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14.06.2021 20:56 Ответить
Це вже рівень ЗаБойко. Зебіли не настільки контужені.
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14.06.2021 23:50 Ответить
Цензор, можна іншу новину, бо задовбали вже ці наркомани на машинах. Давай новину про наркомана ***********.
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14.06.2021 21:00 Ответить
насолоджуйтесь
https://censor.net/ua/user/85872

Хотелось бы от Зеленского получить четкий ответ: сдаст он наконец то анализ на наркоту в независимую лабораторию. Только четко: да или нет?!
https://censor.net/ua/comments/locate/3271310/01921449-7b18-7209-add3-9a9c3be84902
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14.06.2021 22:48 Ответить
Звичайно хотілося б.
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15.06.2021 00:05 Ответить
Внимание, скоро на avtoria: "не бит, не крашен, полностью обслужен, проверка на любой сто".
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14.06.2021 21:00 Ответить
їздила дєвачка в магазін.
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14.06.2021 21:01 Ответить
... Конечно, причина этого беспредела одна - отсутствие жесткого наказания. Только смертная казнь с полной конфискацией всего принадлежащего семье таких уродов. Не взирая на детей, стариков и всего того, за что так надеются спрятаться подобные преступники. Только тогда сама мысль о любом нарушении порядка будет моментально придушена страхом неизбежного наказания... Только так.
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14.06.2021 21:18 Ответить
порадовала возможность гражданина под действием наркотиков отказаться от прохождения осмотра в установленном законом порядке..., лишнее подтверждение тому, что в нашей стране на первом месте - права человека, не хочет, ну и не надо..., его право..., остается только радоваться, что все живы...
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14.06.2021 21:24 Ответить
Миколаїв другий раз за день в ТОПі новин
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14.06.2021 21:56 Ответить
шо то торчков развелось докуя..
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14.06.2021 22:12 Ответить
Понять і простіть.
І вибачитись ще можна.
Або і нагородити.
Гаішники хоч і хабарі брали, але їх трохи боялися.
А зараз ну повне сомалі
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14.06.2021 22:19 Ответить
а при сталіні, було краще, бо спина не боліла та мужики хотіли?
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14.06.2021 22:50 Ответить
Снова ромо-цыгане?
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14.06.2021 22:26 Ответить
застёгнутые руки и водичка рядом - это новый вид пытки..... ...
а вообще шутки в сторону хорошо что никого не убил, но всё равно суд должен дать на раздумье года четыре колонии......
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14.06.2021 22:29 Ответить
Слугой Народа станет, тут без вариантов.
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15.06.2021 00:25 Ответить
хлопцы годовой план выполнили разом)))
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15.06.2021 03:59 Ответить
А все потому что плановый отстрел бешенных животных в стране не производится-к сожалению!!!!!!!
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15.06.2021 09:29 Ответить
 
 