Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве. ФОТО
В Николаеве сотрудники полиции после погони задержали водителя, совершившего 18 ДТП в результате неадекватной езды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Сообщение о неадекватных действий на дороге водителя автомобиля Ford начали поступать патрульным сегодня примерно в 13 часов от разных людей. Они объясняли, что мужчина за рулем Ford на большой скорости едет по улицам Николаеве и совершает ДТП с другими автомобилями.
Менее чем за 15 минут патрульные обнаружили это авто на проспекте Богоявленском. Транспортное средство на большой скорости двигалось в направлении Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и побежал - патрульные догнали и задержали его.
36-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался.
Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: 18 протоколов по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), протокол по ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и постановление по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим с собой или не предъявило для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
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А, він під наркотою, може й не вчути. Тоді розп'яти на березах. Одне тільки але, немає берез в Миколаєві.
https://censor.net/ua/user/85872
Хотелось бы от Зеленского получить четкий ответ: сдаст он наконец то анализ на наркоту в независимую лабораторию. Только четко: да или нет?!
https://censor.net/ua/comments/locate/3271310/01921449-7b18-7209-add3-9a9c3be84902
І вибачитись ще можна.
Або і нагородити.
Гаішники хоч і хабарі брали, але їх трохи боялися.
А зараз ну повне сомалі
а вообще шутки в сторону хорошо что никого не убил, но всё равно суд должен дать на раздумье года четыре колонии......