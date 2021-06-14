Украина готова судиться с "Газпромом" из-за блокирования газа из Центральной Азии, - Витренко

Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - добавил он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома". По словам Витренко, процесс может занять месяцы.

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"Если они ("Газпром". - Ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба (Европейской комиссии. - Ред.) и арбитраж", - добавил Витренко, отметив, что судебный процесс может затянуться на годы.

Также "Нафтогаз" проводит документирование злоупотреблений "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.