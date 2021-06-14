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Украина готова судиться с "Газпромом" из-за блокирования газа из Центральной Азии, - Витренко

Украина готова судиться с

Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - добавил он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома". По словам Витренко, процесс может занять месяцы.

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"Если они ("Газпром". - Ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба (Европейской комиссии. - Ред.) и арбитраж", - добавил Витренко, отметив, что судебный процесс может затянуться на годы.

Также "Нафтогаз" проводит документирование злоупотреблений "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.

Автор: 

Азия (52) Газ (10223) Газпром (3183) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+8
Тільки от ***** цього робити не буде поки не здохне. Воно ж *****...
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14.06.2021 21:22
+7
Абсолютно правильно! За те що Путіну дали добудувати Північний потік-2, потрібно примусити путіна качати середньоазійський газ в Україну!
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14.06.2021 21:15
+7
давно пора. все сцали. а раньше качали Туркменский газ спокойно.
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14.06.2021 21:19
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Хорошая новость. Молодец.
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15.06.2021 07:10 Ответить
А за трубу можна ще судитися, з народу беруть,а за транспортіровку теж судитися , і за северний потік 1 і 2 можна судитися , слабо відстоюете нац інтереси.
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15.06.2021 07:11 Ответить
Беспонтовая затея,это как подать в суд на соседа по участку,что он не дает возможности присоединиться к его водопроводной трубе.
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15.06.2021 09:44 Ответить
А за кражу украинского газа москотостаном вместе с украинскими установками для его добычи не нужно подавать в суд?
А за покупку этого краденного газа, например той же Германией, не надо подавать в суд?
Вы лживая, продажная "ветренная" б-ть по вызову. Без "премиального" пряника более жирного, чем откатного, кроме пиз-жа нихера от вас не будет.
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15.06.2021 12:15 Ответить
Про что базар, таварищ дорогой?
Расия не подписала европейский энергопакет и соответствеено не имеет обязательств о доступе к транзиту!
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15.06.2021 16:29 Ответить
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