Украина готова судиться с "Газпромом" из-за блокирования газа из Центральной Азии, - Витренко
Украина готова обратиться в органы конкуренции ЕС и подать иск на "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.
Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - добавил он.
По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома". По словам Витренко, процесс может занять месяцы.
"Если они ("Газпром". - Ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба (Европейской комиссии. - Ред.) и арбитраж", - добавил Витренко, отметив, что судебный процесс может затянуться на годы.
Также "Нафтогаз" проводит документирование злоупотреблений "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.
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А за покупку этого краденного газа, например той же Германией, не надо подавать в суд?
Вы лживая, продажная "ветренная" б-ть по вызову. Без "премиального" пряника более жирного, чем откатного, кроме пиз-жа нихера от вас не будет.
Расия не подписала европейский энергопакет и соответствеено не имеет обязательств о доступе к транзиту!