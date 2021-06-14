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Новости Агрессия России против Украины
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Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток"

Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ

Сегодня, 14 июня, в зоне ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки ''Восток''.

Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена медицинская помощь. "Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Также читайте: Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками вблизи Старогнатовки, - ОТУ "Схід"

Автор: 

ранение (3375) Донбасс (26955) ВСУ (6546) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Кому невідомо чий це пристрій? Для тих хто в "танку" підказака, кацапський.
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.06.2021 21:40
+2
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https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1404456241167015936 3 ч

Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 930 Сильнейший взрыв на АЗС в Новосибирске (РФ). Ранения получили 22 человека, 8 в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.
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14.06.2021 21:46
+2
Одужання хлопцям…….
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14.06.2021 22:36
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Правила форума Совет форумчан
Кому невідомо чий це пристрій? Для тих хто в "танку" підказака, кацапський.
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.06.2021 21:40 Ответить
Там же не сказано что неизвестно чей, там имеется в виду не известно что именно за приблуда.
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14.06.2021 21:56 Ответить
ВСП работает....значит дятлы сами что-то колупали
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14.06.2021 21:58 Ответить
А где гарантия, что ты не дятел?
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14.06.2021 22:09 Ответить
а тебе зачем?
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14.06.2021 22:13 Ответить
Да так, пусть будет
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14.06.2021 22:17 Ответить
просто знаю, что если б что-то прилетело то ВСП туда и водкой не заманишь....
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14.06.2021 22:24 Ответить
Ну если не они дятлы и что-то ковыряли, а какой-то третий дятел(из своих) взял и что-нибудь в блиндаж или окоп кинул, то наверняка для ВСП есть чем заняться.
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14.06.2021 22:47 Ответить
там немного по-другому......кто первый нашел - того и прыстрий!
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15.06.2021 01:40 Ответить
Пропоную "иванову юрію" піти пошукате. Може знайде.
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15.06.2021 10:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1404456241167015936 3 ч

Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 930 Сильнейший взрыв на АЗС в Новосибирске (РФ). Ранения получили 22 человека, 8 в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.
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14.06.2021 21:46 Ответить
Тьфу,хоть не на АЭС)...
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14.06.2021 21:59 Ответить
а на АЕС - ув Китаї

Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о радиологической угрозе на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал https://edition.cnn.com/ CNN со ссылкой на источники, пишет РИА https://ria.ru/20210614/utechka-1736929203.html "Новости" .
По данным ТВ, предупреждение о неминуемой радиологической угрозе поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун.
"Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", - говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.
Как сообщает телеканал, в письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.
Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на "кризисном уровне", но признают, что ситуация требует наблюдения.
Источники сообщают, что в связи с сообщениями совет национальной безопасности США провел несколько заседаний на минувшей неделе. Администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в министерстве энергетики, сообщает ТВ. По словам источников, США поддерживали контакты с правительством Китая, хотя их масштабы неизвестны.
По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.
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14.06.2021 22:01 Ответить
шкода що не АЕС!
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14.06.2021 22:03 Ответить
семена рашизма и путинизма
на территории Украины
рано или поздно
прийдется убирать танками
и зачищать с помощью АК
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14.06.2021 21:55 Ответить
Одужання хлопцям…….
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14.06.2021 22:36 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1487
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14.06.2021 22:46 Ответить
Одужуйте, хлопці.
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15.06.2021 00:32 Ответить
Черт!!!(((
Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
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15.06.2021 00:45 Ответить
 
 