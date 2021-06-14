Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток"

Сегодня, 14 июня, в зоне ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки ''Восток''.

Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена медицинская помощь. "Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

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