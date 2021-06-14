Главные новости 14 июня: саммит НАТО в Брюсселе, "слуги" - за второй срок Зеленского
ПДЧ нам не дали, но вступление в НАТО обещают, "Слуга народа" поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок.
Саммит НАТО и Украина
В Брюсселе состоялся саммит НАТО. Как ожидалось, ПДЧ для Украины и Грузии на нем не обсуждали. Зато в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киева главное продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.
О НАТО же сегодня высказался и Путин. Он говорит, что Горбачеву обещали: альянс не будет расширяться на восток, но "обманули дурачка на 4 кулачка". Существование НАТО он называет "рудиментом холодной войны" и говорит, что непонятно, зачем сегодня нужен альянс.
Россия тем временем заканчивает формирование мотострелковой дивизии у границ Литвы.
"Слуги" - за второй срок для Зеленского
Об этом журналистам сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "Мы не против, мы - за. Решение должно быть его личное", - сформулировал он.
Свежие рейтинги
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, у Зеленского были бы все шансы на второй тур. Согласно опросу фонда "Деминициативы", за него готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%.
У партий рейтинг следующий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%.
Три года тюрьмы для беркутовцев
Бывших сотрудников "Беркута" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к заключению. Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. Эйсмонт и Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.
Скандал с питанием на полигоне в Гончаровске
В соцсетях опубликовали фото рациона военнослужащих на полигоне в Гончаровске на Черниговщине. Фото вызвали шквал обсуждения.
Другие военнослужащие-резервисты записали видеообращение, в котором утверждают, что кормят на полигоне хорошо.
Протасевич на брифинге МИД Беларуси
Политзаключенный Роман Протасевич, ради задержания которого власти Беларуси посадили иностранный гражданский самолет, внезапно вышел на брифинг МИД Беларуси. Он заявил, что никто его не бил, "пальцем не трогал". Протасевич утверждает, что на сотрудничество со следствием пошел добровольно. Часть журналистов покинули брифинг, так как считают, что Протасевич находится в положении, в котором априори не может говорить свободно.
Кстати, власти Беларуси отметили, что никаких запросов от боевиков организации "ЛНР" на проведение следственных действий с Протасевичем им не поступало.
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Да и политикой он успешно занимался до президентства довольно долго.
В США никому и в голову не пришло бы выдвигать в президенты какого-то зажопного комика из заурядного стендап-шоу.
Это никак не связано с логикой, фактами, мыслями.
У конченых *********, которые голосовали за ЗЕ, это не работает через логику и анализ. Им просто нравилось так думать и все тут.
С таким же успехом они могли сравнивать ЗЕ с Исусом Христом или Ктулху.
Вместо мозга у них какая-то жижа в черепе, которая позволяет максимум - найти где пожрать, где посрать и где поржать.
Они и сейчас реальность воспринимают исключительно с позиции нравица/ненравица.
Война не нравится - делают вид, что нет никакой войны.
Не нравятся новости про коррупцию ЗЕ, ЕРмака, Татарова - делают вид, что нет никакой коррупции.
Не нравятся новости про то, что с ЗЕ уже никто разговаривать не хочет - делают вид, что ЗЕ политик мирового масштаба.
Соответственно и ЗЕ всю пургу про НАТО, про ЕС, про МВФ несет не для Запада, а для своих инфантильных избирателей. Им так нравится.
- Да вот вам пример, - ответил Ришелье. - В 1610 году, когда славной памяти король Генрих Четвертый <…> собирался одновременно вторгнуться во Фландрию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию, - разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию?..
- Ваше высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников?
Шуты, шоколадники или ватно-гебешные. Абсолютно.
Либо полный игнор выборов всех уровней, с единственной целью - весь мир увидит ценность стада ворюг в глазах страны, либо быть вечными терпилами у евреев-"дермократов" или ватного стана с коммуняцко-фашистским закидоном.