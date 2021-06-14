Главные новости 14 июня: саммит НАТО в Брюсселе, "слуги" - за второй срок Зеленского

ПДЧ нам не дали, но вступление в НАТО обещают, "Слуга народа" поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок.

Саммит НАТО и Украина

В Брюсселе состоялся саммит НАТО. Как ожидалось, ПДЧ для Украины и Грузии на нем не обсуждали. Зато в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киева главное продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.

О НАТО же сегодня высказался и Путин. Он говорит, что Горбачеву обещали: альянс не будет расширяться на восток, но "обманули дурачка на 4 кулачка". Существование НАТО он называет "рудиментом холодной войны" и говорит, что непонятно, зачем сегодня нужен альянс.

Россия тем временем заканчивает формирование мотострелковой дивизии у границ Литвы.

"Слуги" - за второй срок для Зеленского

Об этом журналистам сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "Мы не против, мы - за. Решение должно быть его личное", - сформулировал он.

Свежие рейтинги

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, у Зеленского были бы все шансы на второй тур. Согласно опросу фонда "Деминициативы", за него готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%.

У партий рейтинг следующий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%.

Три года тюрьмы для беркутовцев

Бывших сотрудников "Беркута" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к заключению. Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. Эйсмонт и Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

Скандал с питанием на полигоне в Гончаровске

В соцсетях опубликовали фото рациона военнослужащих на полигоне в Гончаровске на Черниговщине. Фото вызвали шквал обсуждения.

Другие военнослужащие-резервисты записали видеообращение, в котором утверждают, что кормят на полигоне хорошо.

Протасевич на брифинге МИД Беларуси

Политзаключенный Роман Протасевич, ради задержания которого власти Беларуси посадили иностранный гражданский самолет, внезапно вышел на брифинг МИД Беларуси. Он заявил, что никто его не бил, "пальцем не трогал". Протасевич утверждает, что на сотрудничество со следствием пошел добровольно. Часть журналистов покинули брифинг, так как считают, что Протасевич находится в положении, в котором априори не может говорить свободно.

Кстати, власти Беларуси отметили, что никаких запросов от боевиков организации "ЛНР" на проведение следственных действий с Протасевичем им не поступало.