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Новости Коронавирус и карантин
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Беременным не стоит вакцинироваться без острой необходимости, в крайнем случае можно применять Pfizer, - Минздрав

Беременные могут тяжелее переносить COVID-19. Клинические исследования относительно действия вакцин на женщин, ожидающих рождения ребенка, не проводились. Но существующие антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует, если у беременной есть высокий риск заболеть COVID-19, например работает в "ковидной" больнице и/или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.

"Если по мнению врача польза от вакцинации превышает потенциальные риски, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной (в Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине из таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина должна сама решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - отмечается в публикации.

Также в Минздраве рекомендуют женщинам, которые кормят детей грудным молоком, вакцинироваться Comirnaty / Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

"Инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, запрещается прививать ею беременных и женщин, которые кормят грудным молоком", - подчеркивают в ведомстве.

Беременным не стоит вакцинироваться без острой необходимости, в крайнем случае можно применять Pfizer, - Минздрав 01

Также читайте: Вакцины Pfizer и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности, - ученые

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) беременность (80) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шо исчо порекомен.уете?...
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14.06.2021 22:54 Ответить
беременным РНК вакцину??? моща!
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14.06.2021 22:58 Ответить
а где его взять ?
Весь Phaizer зеленые закатали в асфальт
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14.06.2021 23:11 Ответить
Pfizer, есть в свободной продаже, в любой частной клинике, ценник от 1000 до 1500 грн за дозу
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15.06.2021 07:23 Ответить
поделитесь ссылочкой ?
Не Киев !
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15.06.2021 07:56 Ответить
Извините, но мне уже не хватает тех матерных слов что я знаю чтобы выразить свои эмоции по поводу этой новости доХторов от медицины....... пздц
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15.06.2021 00:21 Ответить
Зеленые проклятые выродки уже полгода издеваются на украинцами.Можно Пфайзер,но его укололи власть имущим и больше нет
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15.06.2021 00:28 Ответить
Тут нав*язують. І вагітних внесли в пріорітетні групи.
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15.06.2021 00:30 Ответить
в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітностіДжерело: https://censor.net/ua/n3271404

Покажіть нам цих тварин і хоча б декілька поколінь їхніх нащадків, бо вплив ГМО 15 років вивчали, а тут за рік впоралися. Чи ви вже жінок за тварин маєте?
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15.06.2021 05:37 Ответить
 
 