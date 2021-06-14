Беременным не стоит вакцинироваться без острой необходимости, в крайнем случае можно применять Pfizer, - Минздрав

Беременные могут тяжелее переносить COVID-19. Клинические исследования относительно действия вакцин на женщин, ожидающих рождения ребенка, не проводились. Но существующие антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует, если у беременной есть высокий риск заболеть COVID-19, например работает в "ковидной" больнице и/или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.

"Если по мнению врача польза от вакцинации превышает потенциальные риски, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной (в Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech).

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Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине из таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина должна сама решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - отмечается в публикации.

Также в Минздраве рекомендуют женщинам, которые кормят детей грудным молоком, вакцинироваться Comirnaty / Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

"Инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, запрещается прививать ею беременных и женщин, которые кормят грудным молоком", - подчеркивают в ведомстве.

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