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Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"

Байден о вступлении Украины в НАТО:

Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием, в отличие от коррупции.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.

Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии России.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего альянса, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" о ПДЧ

Автор: 

Байден Джо (2785) НАТО (9962) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+57
Ото мокнув ЗеКловуна мордою в гівно
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14.06.2021 23:50
+40
Интересно, что теперь наш болван скажет?
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14.06.2021 23:49
+36
Коротко и ясно.
Теперь вазелинский может продолжать "задавать вопросы" Джо Байдену.
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14.06.2021 23:51
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Страница 4 из 4
Избавиться от коррупции в Украине...
Это такая тема, что лично мне это говорит только о том, что Байден ищет предлоги, чтобы точно не помогать Украине, что он делал с начаа своей каденции, поспросту наблюдая за окончанием СП2, когда под его сукном лежал подписанный Сенатом пакет санкций.
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15.06.2021 23:30 Ответить
Правильно он все говорит.
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15.06.2021 23:53 Ответить
Есть слова у песни Гребенщикова-Снаряды не подвезли,нас опять на$б@ли! Просто забздели Вову Пукина.А столько наобещали.
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16.06.2021 00:34 Ответить
Он сказал, что Украина не соответствует критериям богатой страны и нужно убрать коррупцию и потом возьмут в НАТО, а Украина тупая и нищая и не занимается своей экономикой совсем и все страны богаче Украины - это такой стыд и позор...
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16.06.2021 01:20 Ответить
Умных людей совсем нету, нужно больше университетов строить и хороших, чтобы люди соответствовали критериям умных людей развить экономику. Или сразу нанимать умных людей работать во власть с Великобритании например. Нужно программы обучения тоже брать оттуда и учителей нанимать оттуда. И английский нужно сделать вторым языком.
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16.06.2021 01:26 Ответить
Фильм про вагнеров кто заныкал? Правильно Англия,чтобы прикрыть зелёную жопу,ну и где гарантия что они не будут прикрывать ворьё даже если оно будет говорить по-английски.
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16.06.2021 02:18 Ответить
Шокин вылетел с должности через несколько часов,когда допустил возможное расследование в холдинге Бурисма,прокурор только подозревал в коррупции и даже не начал расследование,когда Байден говорит о борьбе с коррупцией это пчёлы против мёда.
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16.06.2021 02:35 Ответить
Про корупцію в Україні пан Джо знає з перших вуст свого синка наркомана.
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16.06.2021 02:59 Ответить
Боимся с каюпцией
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16.06.2021 05:08 Ответить
А разве в США ,Германии,Франции и т. Д. Нет коррупции? Выгнать всех с НАТО
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16.06.2021 07:57 Ответить
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