Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"
Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием, в отличие от коррупции.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.
Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии России.
"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего альянса, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это такая тема, что лично мне это говорит только о том, что Байден ищет предлоги, чтобы точно не помогать Украине, что он делал с начаа своей каденции, поспросту наблюдая за окончанием СП2, когда под его сукном лежал подписанный Сенатом пакет санкций.