Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"

Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием, в отличие от коррупции.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.

Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии России.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего альянса, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.

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