Евро-2020: Львовская фан-зона приглашает поддержать Финляндию в матче с Россией и разыграет 50 сертификатов в сауну

Организаторы фан-зоны во Львове поощряют зрителей болеть против сборной России на матчах Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Фанатов приглашают прийти и поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, среди посетителей будут разыграны 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

Напомним, в прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

Матч Финляндия – Россия состоится в среду, 16 июня. Начало – в 16.00.

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