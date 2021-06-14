РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10570 посетителей онлайн
Новости
14 552 33

Евро-2020: Львовская фан-зона приглашает поддержать Финляндию в матче с Россией и разыграет 50 сертификатов в сауну

Евро-2020: Львовская фан-зона приглашает поддержать Финляндию в матче с Россией и разыграет 50 сертификатов в сауну

Организаторы фан-зоны во Львове поощряют зрителей болеть против сборной России на матчах Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Фанатов приглашают прийти и поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, среди посетителей будут разыграны 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

Напомним, в прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

Матч Финляндия – Россия состоится в среду, 16 июня. Начало – в 16.00.

Также смотрите: "Бельгия VS оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020. ФОТО

Автор: 

Львов (4580) россия (95372) футбол (3586) Евро-2020 (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Бажаю москалям повторити подвиг,як з Бельгією.
показать весь комментарий
15.06.2021 00:06
+16
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 8090
Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
показать весь комментарий
15.06.2021 05:45
+16
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 4645
Сепарня в муке в Запорожье.
показать весь комментарий
15.06.2021 05:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порвати кацапа - свята справа!👹
показать весь комментарий
15.06.2021 00:04 Ответить
Ёллоуупукккии сказал фин. Пук пук пук сказал кацал
показать весь комментарий
15.06.2021 05:46 Ответить
Бажаю москалям повторити подвиг,як з Бельгією.
показать весь комментарий
15.06.2021 00:06 Ответить
У финов свои счёты с русскими. Как говорится - "никто не забыт, ничто не забыто".
показать весь комментарий
15.06.2021 00:06 Ответить
там твої земляки шведам не змогли забити !
показать весь комментарий
15.06.2021 00:23 Ответить
для тих в кого погано з географією пояснюю , Глухів старине українське місто , колишня гетьманська столиця і Адрюха Деркач (наш депутат ) в Раді засідає шостий раз до речі , а не в думі ... тож ти влип Филлипп !
показать весь комментарий
15.06.2021 07:56 Ответить
Це чистої води русофобія !!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 00:08 Ответить
Лапті дрова.
показать весь комментарий
15.06.2021 00:08 Ответить
В этот раз кацапо-сборная в очередной раз порадует болельщиков футбола !!!... И на этот раз болельщики будут из Финляндии и Украины..
показать весь комментарий
15.06.2021 00:15 Ответить
а петь и барабаны заносить разрешает, тогда ребята не подведите - песню же знаите.
показать весь комментарий
15.06.2021 00:15 Ответить
так тренировка или репитиция : https://www.youtube.com/watch?v=2_Rl_idM0eI
показать весь комментарий
15.06.2021 00:18 Ответить
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 3071
показать весь комментарий
15.06.2021 00:17 Ответить
русобоствующие фажизды!
показать весь комментарий
15.06.2021 00:28 Ответить
До речі, наскільки зрозуміла, у нашому матчі вчора обидві збірні на коліна не бухкалися.
показать весь комментарий
15.06.2021 00:38 Ответить
Пиво, сауна, с лёгким паром... прямо ирония судьбы у кацапов во Львове.
показать весь комментарий
15.06.2021 01:03 Ответить
В чем перебор?
показать весь комментарий
15.06.2021 01:11 Ответить
настолько уважать финляндию, что поощрять её сторонников сертификатом на их национальный вид досуга, наверное
показать весь комментарий
15.06.2021 09:46 Ответить
Не переживай - там буде за гроші випито стільки пива та з"їджено всякого - що організатори не збідніють А навпаки
показать весь комментарий
15.06.2021 01:54 Ответить
Я , лично живу в южном регионе, Запорожье!!!! и у меня ЛЮБОЙ матч против лаптеногих, я болею за их соперников!!!! при чем еще ДО 2014 ГОДА!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 01:32 Ответить
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 8090
Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
показать весь комментарий
15.06.2021 05:45 Ответить
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 4645
Сепарня в муке в Запорожье.
показать весь комментарий
15.06.2021 05:46 Ответить
был я и там и там!!!!!! первое возле автовокзала) ждали мы тогда колону из мелитополя...
показать весь комментарий
15.06.2021 08:31 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:06 Ответить
зачетный тролинг
вату только перестало перпеть после 100 бокалов пива. а тут ннннаааааа
сертификаты в сауну
показать весь комментарий
15.06.2021 02:00 Ответить
И по две донецких рабыни в сауне
показать весь комментарий
15.06.2021 02:18 Ответить
З дитинства за Фінів😃
показать весь комментарий
15.06.2021 05:15 Ответить
Можем повторить???))))
показать весь комментарий
15.06.2021 06:01 Ответить
3-0? Малавата! Пора кацані вже 4 вставляти.
показать весь комментарий
15.06.2021 09:48 Ответить
 
 