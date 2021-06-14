Евро-2020: Львовская фан-зона приглашает поддержать Финляндию в матче с Россией и разыграет 50 сертификатов в сауну
Организаторы фан-зоны во Львове поощряют зрителей болеть против сборной России на матчах Евро-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.
Фанатов приглашают прийти и поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, среди посетителей будут разыграны 50 сертификатов на поход в финскую сауну.
Напомним, в прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.
Матч Финляндия – Россия состоится в среду, 16 июня. Начало – в 16.00.
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+16 Дід Василь
показать весь комментарий15.06.2021 05:46
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Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
Сепарня в муке в Запорожье.
вату только перестало перпеть после 100 бокалов пива. а тут ннннаааааа
сертификаты в сауну