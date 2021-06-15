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Новости Агрессия России против Украины
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Угроза со стороны России - один из крупнейших вызовов для Центральной и Восточной Европы, - Дуда

Угроза со стороны России - один из крупнейших вызовов для Центральной и Восточной Европы, - Дуда

Анджей Дуда напомнил, что агрессия России в Украине остается сегодня одной из крупнейших геополитических угроз, прежде всего для Польши.

Об этом он заявил по итогам саммита НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Дуда очень положительно оценил мероприятие. По его словам, во время встречи лидеры стран обсуждали, в частности, вопросы безопасности на восточном фланге Альянса и угрозы, в том числе со стороны России.

"Саммит (был) очень хорошим, на мой взгляд, прежде всего, рассматривая его с нашей польской точки зрения. Было много разговоров о тех вопросах, которые нас непосредственно касаются, то есть о безопасности на восточном фланге, важности и уважении к пятой статье как фактической основной статьи Североатлантического договора, то есть коллективной обороны", - заявил Дуда.

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Он отметил, что во время саммита было много сказано о нынешних угрозах. "Я могу сказать это прямо, и это прозвучало в большинстве заявлений, включая заявления президента Джо Байдена, что, к сожалению, все еще абсолютно актуальная угроза со стороны России в виде ее различного агрессивного поведения, в виде ее агрессии в Украине. Это один из крупнейших вызовов, существующих в геополитическом пространстве, в частности, конечно, потому, что касается нашей части Европы", - подчеркнул польский лидер.

"В разговоре, который я имел с Джо Байденом, президент США четко дал понять, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему", - заявил президент Дуда.

По его словам, с президентом США также обсуждали сдерживание, военное сотрудничество и отношения по России. "И мы ожидаем информации от США после разговора с президентом Путиным, именно так изначально об этом было заявлено", - отметил польский лидер.

Дуда также отметил, что кратко говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщил он, темой была поддержка Украины. "Известно, что Канада особенно активна в поддержке Украины, поэтому я заверил премьер-министра, что мы также поддерживаем Украину и Украина не остается одна в той ситуации, в которой она оказалась по России", - сказал Дуда.

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Автор: 

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другой загрозою є фрау Риббентроп
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15.06.2021 00:32 Ответить
Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда - Цензор.НЕТ 3513
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15.06.2021 08:16 Ответить
Особенно эта угроза стала актуальна когда в Белом Доме появилась путинская прокладка Байден , одобрившая строительство СП2 и заторопившаяся на встречу с московским ханом .
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15.06.2021 00:33 Ответить
"В разговоре, который я имел с Джо Байденом, президент США четко дал понять, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему"

_Ну не ближе СП-2, которым Европа обеспечит фашистам увеличение денежных ресурсов на агрессивные войны. А бла-бла-бла байдена не волнует, наплевать. Он Европу вкупе с Украиной уже продал людоедам. Скотина.
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15.06.2021 00:34 Ответить
Переведи на человеческий.
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15.06.2021 00:49 Ответить
Дивуюсь я найбільше ось чому. Самі українці 3/4 активного дорослого населення зробили самий унікальний (ніхто в Історії цього ніколи не робив і не буде) по своїй самогубній придуркуватості вибір. Під час війни, окупації і корупційній складовій, що розвалює Україну як шмат вже гнилого м'яса, вони вибрали придворного шута фюрера ворогів собі за головнокомандувача, гаранта законності і лідером нації. Потім на парламентських виборах підтвердили, що то був не випадковий вибір. І рейтингами це підтримують і досі. Але одночасно виють, що всі зраджують Україну. Малошановні і малохольні 74 відсотки ( а з заробітчанами більше 80)! Це ви, б/\₴∆ь, зрадили Україну. Ви обрекли її і себе в ній на роль опущеного в світовій політиці. Це ваш, **** вибір і нічий інший. А всі ці "зради" - то тільки закономірні наслідки. Зовнішні зради були і будуть, світ не ідеальний. Але те, що відчубучили ви - не має навіть назви. І нащадки вас проклянуть за це, будьте впевнені. Ви їх обрікли на роль, яку уявити навіть неможливо на декілька поколінь наперед.
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15.06.2021 07:10 Ответить
Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда - Цензор.НЕТ 4103
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15.06.2021 08:15 Ответить
 
 