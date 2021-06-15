Угроза со стороны России - один из крупнейших вызовов для Центральной и Восточной Европы, - Дуда

Анджей Дуда напомнил, что агрессия России в Украине остается сегодня одной из крупнейших геополитических угроз, прежде всего для Польши.

Об этом он заявил по итогам саммита НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Дуда очень положительно оценил мероприятие. По его словам, во время встречи лидеры стран обсуждали, в частности, вопросы безопасности на восточном фланге Альянса и угрозы, в том числе со стороны России.

"Саммит (был) очень хорошим, на мой взгляд, прежде всего, рассматривая его с нашей польской точки зрения. Было много разговоров о тех вопросах, которые нас непосредственно касаются, то есть о безопасности на восточном фланге, важности и уважении к пятой статье как фактической основной статьи Североатлантического договора, то есть коллективной обороны", - заявил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавится от коррупции"

Он отметил, что во время саммита было много сказано о нынешних угрозах. "Я могу сказать это прямо, и это прозвучало в большинстве заявлений, включая заявления президента Джо Байдена, что, к сожалению, все еще абсолютно актуальная угроза со стороны России в виде ее различного агрессивного поведения, в виде ее агрессии в Украине. Это один из крупнейших вызовов, существующих в геополитическом пространстве, в частности, конечно, потому, что касается нашей части Европы", - подчеркнул польский лидер.

"В разговоре, который я имел с Джо Байденом, президент США четко дал понять, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему", - заявил президент Дуда.

По его словам, с президентом США также обсуждали сдерживание, военное сотрудничество и отношения по России. "И мы ожидаем информации от США после разговора с президентом Путиным, именно так изначально об этом было заявлено", - отметил польский лидер.

Дуда также отметил, что кратко говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщил он, темой была поддержка Украины. "Известно, что Канада особенно активна в поддержке Украины, поэтому я заверил премьер-министра, что мы также поддерживаем Украину и Украина не остается одна в той ситуации, в которой она оказалась по России", - сказал Дуда.

Также читайте: Президент Литвы Науседа и глава Польши Дуда заявили о готовности участвовать в саммите "Крымской платформы", - Стефанчук