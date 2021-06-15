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Новости Коронавирус и карантин
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Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что до конца июня Украина достигнет показателя в 30 вакцинированных от коронавируса на 100 000 населения в каждой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поставили себе ориентир в 160 тыс. прививок в сутки. Мы до конца июня выйдем на 30 вакцинированных на 100 тыс. населения в каждой области. В середине июля мы выходим на 420 на 100 тыс., ко Дню независимости это должно быть 600 на 100 тыс.  населения) ", - сказал Ляшко.

Чиновник пояснил, что это значит около 220 тыс. прививок в день до Дня независимости.

В то же время Ляшко отметил, что достижение поставленных показателей зависит от бесперебойного снабжения вакцин.

Также читайте: До конца лета Украина получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

Министр добавил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.

"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Догонім і перегонім Америку!
Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1076
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15.06.2021 00:30
+1
Новости шатают психику вразнос - ни читать без смеха , ни смотреть без слез..(с)
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15.06.2021 00:35
+1
ха, бедные несчастные депутаты, придется им получать по 400 прививок каждые сутки ))
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15.06.2021 00:51
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Догнать и перегнать... (чет где-то я уже это слышал и знаю чем то все закончилось)
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15.06.2021 00:23 Ответить
Догонім і перегонім Америку!
Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1076
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15.06.2021 00:30 Ответить
Министр прививок))
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15.06.2021 00:28 Ответить
Оманське брехло нахвалялось до 24 серпня вакцинувати більшість населення. Не підведи потерпілого.
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15.06.2021 00:33 Ответить
Новости шатают психику вразнос - ни читать без смеха , ни смотреть без слез..(с)
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15.06.2021 00:35 Ответить
ха, бедные несчастные депутаты, придется им получать по 400 прививок каждые сутки ))
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15.06.2021 00:51 Ответить
Підтримаємо людину(вроді старається) закупка вакцин принаймні не йде через якість прокладки, а через https://censor.net/ru/news/3271345/gp_meditsinskie_zakupki_est_chem_zanimatsya_crown_agents_prodoljit_kurirovat_vopros_postavok_vaktsin
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15.06.2021 01:40 Ответить
160 ай-яй-яй, 40 миллионов близенько, через 10 лет
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15.06.2021 01:50 Ответить
смысл колоть себе непонятно что, с чем потом никуда въехать не сможешь?... и таким гов...ом планируют колоть ежегодно, судя по мантрам ляшка.
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15.06.2021 06:20 Ответить
Я и мои знакомые готовы вакцинироваться- но увы , с китайской никуда не поедешь. Пфайзера нету. И я думаю таких много
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15.06.2021 07:05 Ответить
С китайской Коронавак уже пускает Испания. Вы просто не хотите прививаться.
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15.06.2021 07:56 Ответить
Меня не интересует Испания и мы хотим пфайзер а не что- то другое. Пусть депутатам колят китайские вакцины
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15.06.2021 17:26 Ответить
Суть вакцины не здоровье, а пропуск в безвиз. Не мытьем так катаньем, но уколоть. А зачем? Не верится что ради нашего блага. Это было бы не по человечески. Персични для них чужие, всегда чего то просят,путаются под ногами и мешают жить Или быдло нужно инфантильно-кастрированое лучше в резервациях.
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15.06.2021 07:09 Ответить
 
 