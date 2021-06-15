Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что до конца июня Украина достигнет показателя в 30 вакцинированных от коронавируса на 100 000 населения в каждой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поставили себе ориентир в 160 тыс. прививок в сутки. Мы до конца июня выйдем на 30 вакцинированных на 100 тыс. населения в каждой области. В середине июля мы выходим на 420 на 100 тыс., ко Дню независимости это должно быть 600 на 100 тыс. населения) ", - сказал Ляшко.

Чиновник пояснил, что это значит около 220 тыс. прививок в день до Дня независимости.

В то же время Ляшко отметил, что достижение поставленных показателей зависит от бесперебойного снабжения вакцин.

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Министр добавил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.

"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал Ляшко.