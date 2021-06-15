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Новости Коронавирус и карантин
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Показатели Украины не соответствуют "зеленой зоне" по ковид-критериям ЕС, несмотря на заявления Шмыгаля, - СМИ

Показатели Украины не соответствуют

Сверка показателей Минздрава по COVID-19 c действующими критериями Евросоюза показывает, что показатели Украины не соответствуют "зеленой зоне".

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с действующими критериями Евросоюза и показателями, опубликованными Центром общественного здоровья МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Рекомендации Совета ЕС относят к критериям "зеленой зоны" не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.

Для "зеленой зоны" показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%; или показатель заболеваемости должен быть меньше 75 при проценте позитивности менее 1%.

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Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что для Украины процент положительных тестов сейчас составляет 3,3%. При этом, учитываются именно те тесты, как и в ЕС - ПЦР и антиген-тесты.

Издание также отмечает, что потенциальное вхождение Украины в зеленую зону по европейским критериям не означает автоматического открытия возможности путешествий украинских туристов в ЕС.

Напомним, Денис Шмыгаль 14 июня заявил, что Украина в соответствии с критериями ЕС с сегодняшнего дня вошла в "зеленую зону", потому что показатель заболеваемости на 100 000 населения уже составляет 74,71, при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения.

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17063) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Зелень знов збрехала?
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15.06.2021 00:38
+7
Бреше, як дише! 😁 Я от навскидку і не згадаю, коли останнім часом хоч від одного зеленого чиновника лунала гола правда. Як не фейк, то фантазія, як не пвра брехня, то побрехеньки.
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15.06.2021 00:43
+6
удивите меня когда зеленая плесень скажет правду ..
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15.06.2021 00:40
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Зелень знов збрехала?
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15.06.2021 00:38 Ответить
Бреше, як дише! 😁 Я от навскидку і не згадаю, коли останнім часом хоч від одного зеленого чиновника лунала гола правда. Як не фейк, то фантазія, як не пвра брехня, то побрехеньки.
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15.06.2021 00:43 Ответить
удивите меня когда зеленая плесень скажет правду ..
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15.06.2021 00:40 Ответить
Боюся, що здивувати Вас ця влада таки не зможе у найближчі три роки. Хотів би помилитися, але попри здоровий оптимізм, властивий від народження у даному випадку його нема.
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15.06.2021 00:45 Ответить
Показатели Украины не соответствуют "зеленой зоне" по ковид-критериям ЕС, несмотря на заявления Шмыгаля, - СМИ - Цензор.НЕТ 6740
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15.06.2021 00:43 Ответить
брехуны - визитная карточка зе-срани
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15.06.2021 00:56 Ответить
Нічого дивного: що написав Ляшко, то Шмигаль прочитав. Шукали позитив і "перемоги"...
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15.06.2021 09:12 Ответить
Що ляшко, що степанов, дурні бяшки, які нічого не вирішубть і не пишуть. Лише виконують команди зе- рмака, шмигаля, контролюють потоки.
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15.06.2021 10:13 Ответить
шмыгаль пиз*дит, как и его зеленый хозяин....
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15.06.2021 09:14 Ответить
 
 