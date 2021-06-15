Байден назвал суверенитет Украины среди "красных линий", которые он собирается озвучить Путину
Президент США Джо Байден заявил о своей решимости занять твердую позицию на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести "красные линии".
Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Выступая после саммита 30 лидеров НАТО Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником.
"Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник", - сказал Байден.
Президент США заявил, что Китай и Россия пытаются расколоть трансатлантический альянс, и что, хотя он и не стремится к конфликту с Россией, НАТО ответит, если Москва "продолжит свою вредоносную деятельность".
В тех случаях, когда между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, он "прояснит, в чем заключаются красные линии", сказал Байден. Одной из них был назван "суверенитет и территориальная целостность Украины".
Байден пообещал, что, столкнувшись с "агрессивными действиями" со стороны России, "мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я прийняв, і тепер ти строїш целку...
я прийняв, і тепер ти строїш целку...
В глазах мировых СМИ, особенно европейских, заметно лучше выглядит Зеленский, который настойчив, чувствует под собой правду и право требовать, который чётко обозначил, что он готов обсуждать, и на что он не пойдёт никогда.
К сожалению, внешнеполитический курс лидера мощнейшей и старейшей демократической страны плавает. Причём перед кем!?..
И это пока не добавляет оптимизма.
Миру и демократии очень не хватает Маккейна.
почитай на досуге про маккейна .
Генерал Деникин звонит чЛенину и говорит : ты крыса немецкая пошто РАБссию обосрал?Красный террор придумал чтобы РАБссию обосрать?Не сдадимся,нас много Колчаков,Врангелей и прочих Корниловых Юденичей мы РАБссию матушку,мать ее так...,и мы не в тельняшках моряков Кронштадта....
Гарного дня Панове,Все буде Україна,Слава Героям!!!
А теперь путен:
1. Умный
2. Крутой
3. Достойный
Ещё Байден отказался от совместной пресс-конференции с путеным... Это тоже крайне понятное заявление. И от противодействия СП2 отказался. Причём назвав причиной желание улучшить отношение с Германией. То есть когда противодействовал СП2, это было противодействие путену, а когда решил не препятствовать - это вроде как не проиграл, а просто помог Германии... Ну-ну...
Дедушка реально не втыкает с кем дело имеет по ходу.
----
Я помню как тут на Трампа кричали когда он его хорошим парнем назвал , но при этом Украина получала военную помощь , оружие ,а Северный Поток 2 остановился в водах Дании на долго . Джо решил достроить поток и рассыпался в комплиментах человеку которого назвал убийцей . Это все равно как бы Рузвельт во вторую мировую сказал что гитлер умен и крут .