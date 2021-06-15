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Новости Агрессия России против Украины
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Байден назвал суверенитет Украины среди "красных линий", которые он собирается озвучить Путину

Байден назвал суверенитет Украины среди

Президент США Джо Байден заявил о своей решимости занять твердую позицию на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести "красные линии".

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Выступая после саммита 30 лидеров НАТО Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником.

"Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник", - сказал Байден.

Президент США заявил, что Китай и Россия пытаются расколоть трансатлантический альянс, и что, хотя он и не стремится к конфликту с Россией, НАТО ответит, если Москва "продолжит свою вредоносную деятельность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным

В тех случаях, когда между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, он "прояснит, в чем заключаются красные линии", сказал Байден. Одной из них был назван "суверенитет и территориальная целостность Украины".

Байден пообещал, что, столкнувшись с "агрессивными действиями" со стороны России, "мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность".

Также читайте: Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) США (26422)


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Топ комментарии
+9
Байден назвал суверенитет Украины среди "красных линий", которые он собирается озвучить Путину - Цензор.НЕТ 7739
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15.06.2021 02:30
+5
Будемо надіятись, що якщо перейде цю " червону лінію" - будуть реальні дії, а не "глибока занепокоєність"
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15.06.2021 02:27
+5
Красные линии...очередной набор слов, не несущий никакой смысловой нагрузки. Если х...ло крутой для президента США, то "боже храни Америку!"
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15.06.2021 07:12
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Будемо надіятись, що якщо перейде цю " червону лінію" - будуть реальні дії, а не "глибока занепокоєність"
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15.06.2021 02:27 Ответить
ты всплыл куйловец, держи 0.3 рубля
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15.06.2021 02:33 Ответить
Где всплыл, идиот - что не так?
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15.06.2021 02:35 Ответить
Ти блін бот чи неадекватний? - дай відповідь
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15.06.2021 02:36 Ответить
тема порохобот дійсна тільки в зелебобів, спалився зелох
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15.06.2021 02:38 Ответить
да, ви у#бки зе-срань
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15.06.2021 02:40 Ответить
ти спочатку зайди без цифер в ніку, зе-ботяра...
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15.06.2021 02:41 Ответить
Придурок так відбуваєть коли напряму з почти реєструєшся, а як я люблю Зеленського ось https://censor.net/ru/news/3271304/************************************************************************************************
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15.06.2021 02:42 Ответить
ти палився коли назва мене у-ком, а мій ворг зе зе-лебоба...
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15.06.2021 02:44 Ответить
Ти прочитав
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15.06.2021 02:45 Ответить
пішв най зезрань, прочитаю твій некролог на могилі. зе срань маст дай разом з куйлом, твоє місце там
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15.06.2021 02:47 Ответить
Ти блін шо реально без мозку
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15.06.2021 02:46 Ответить
Які ж ви с#ка уйобки (с)

я прийняв, і тепер ти строїш целку...
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15.06.2021 02:50 Ответить
ты всплыл куйловец, держи 0.3 рубля (с)

я прийняв, і тепер ти строїш целку...
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15.06.2021 02:54 Ответить
прийняв иак стогни, ти вже не целка за 0.3 *****. ти тепер клієнт пятьорочки
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15.06.2021 02:55 Ответить
Я тебе процитував - дебіле
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15.06.2021 02:56 Ответить
дебіле хвороба, а зебіле - свідома зрада, тем більш з підера...
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15.06.2021 02:58 Ответить
Ну да називать мене куйловцев - верх конструктиву. Чого хотів, дякую почути
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15.06.2021 02:49 Ответить
такі орхпровци які розралюють мешкають в Підері тілько. вивчили мову? похвально...
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15.06.2021 02:52 Ответить
жуй, абінепорошенку, го тобі не нравіцца?
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15.06.2021 02:42 Ответить
Прочитали пане, питання будуть?
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15.06.2021 02:44 Ответить
прямуй до зе-куцла, зе-срань
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15.06.2021 02:48 Ответить
От бляха оце конструктив, ти напевно Трускавець закінчив чи "Університет майбутнього"
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15.06.2021 02:51 Ответить
шо, нема сказать за абинепорошенко?
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15.06.2021 02:53 Ответить
Для відбитих, я щось писав про Порошенко?
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15.06.2021 02:57 Ответить
пнх кцп
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15.06.2021 02:58 Ответить
І справді хватить гілку засирать
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15.06.2021 03:01 Ответить
пнх і не засирай зе-срань з Підера
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15.06.2021 03:03 Ответить
Я за Зеленського і з Санкт-Петербургу - пий таблетки
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15.06.2021 03:08 Ответить
признался * номерной
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15.06.2021 03:10 Ответить
Іди ж ти "друже" в спам
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15.06.2021 03:12 Ответить
як погодка в підері? встане колом 0.3 ***** і твоїй комуналці
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15.06.2021 03:17 Ответить
счуко, ненавижу коцапов, тем более номерных, прямиком с лахты
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15.06.2021 03:22 Ответить
Ну і чого я кацап?
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15.06.2021 03:25 Ответить
Ти бляха троль чи проплачений бот. Засрав своїми вісерами цілу гілку. І головне ноль конструктиву - абсолютний ноль. Мелеш якусь маячню.
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15.06.2021 03:23 Ответить
Того що в напад сходу з образами, щоб спровокувати. Без аргументів, без нічого - так вчиняють або боти або тролі. Якщо мені щось не подобається я коментую, що саме. Ну от Будемо надіятись, що якщо перейде цю " червону лінію" - будуть реальні дії, а не "глибока занепокоєність"(мій початковий допис). Де тут щось про Зеленського чи Порошенко?
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15.06.2021 03:32 Ответить
За кого голосували?
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15.06.2021 03:35 Ответить
В Парламент ЄС, на президентських був закордоном (але так напевне, якщо був тоді проголосував за Зеленського(в той час) - добре що не голосував)
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15.06.2021 03:39 Ответить
зелібоба, я так і знав. хоча і так видно було. які ви огидніі і підступні...
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15.06.2021 03:42 Ответить
А ви за кого?
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15.06.2021 03:44 Ответить
у вас виникає питання після "проплачений бот"? де тут не зростається у вас...
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15.06.2021 03:46 Ответить
Важко відповісти, я ж дав відповідь?
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15.06.2021 03:48 Ответить
Я ще раз повторюю, я не за Зеленського. Та навіть якби тоді і проголосува то "В Парламент ЄС". В США це називається системою зважувань і противаг. Ціль ніхто не отримує повної влади а є частиною системи. Такий собі запобіжник від узурпації влади.
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15.06.2021 03:47 Ответить
і шо спрацювали противаги? коли зелох тулит все через моно... оп і снбо. отакий запобіжник від вас.
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15.06.2021 03:53 Ответить
Я в парламент голосував за ЄС - які питання. Мені що блін за всіх 56%(не памятаю точну цифру) відчитуватись. Туди й задавайте ваші питання.
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15.06.2021 03:57 Ответить
ти зробив це разом, парламент тепер під оп
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15.06.2021 04:00 Ответить
Чого ти чіпляєшся - я тобі вже написав, що я не вибирав Зеленського.
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15.06.2021 04:04 Ответить
а кого, чого мовчимо?
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15.06.2021 04:08 Ответить
Читай вище
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15.06.2021 04:10 Ответить
а сказать нет? искать твои камменты... чето не уловил
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15.06.2021 04:13 Ответить
Так а за кого ж ти голосував? Чого мовчимо?
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15.06.2021 04:05 Ответить
порошенко звісно
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15.06.2021 04:08 Ответить
Було тоді таке "нові обличчя", оновлення ривок - таки вийшло телевізору промити мозок . Але було щось всередині, що не можна Зеленському давати, повну владу - бо буде біда.
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15.06.2021 03:41 Ответить
Байден назвал суверенитет Украины среди "красных линий", которые он собирается озвучить Путину - Цензор.НЕТ 7739
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15.06.2021 02:30 Ответить
Проходили уже.
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15.06.2021 02:30 Ответить
червона линия должна быть на старческом анусе куйла, причем такая чтоб он в стену дохлый не попал, потому что разорвало на части
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15.06.2021 02:31 Ответить
нарiд будет "прикалываться" и выбирать зе-марионеток, слуги и хозяева воровать в "турбо-режиме", а ты, NATO, давай - безопасность обеспечивай...
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15.06.2021 03:02 Ответить
А з ким же ти будеш спати, як повісиш свого віслюка?
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15.06.2021 03:49 Ответить
Байден перед встречей с х**ом наговорил слишком много. И сделал много уступок. Слишком много! Конечно же, х""ло воспримет это как слабость Америки. Это не слабость Америки, но очень похоже, это слабость бывшего вице-президента Байдена, который ранее встречался с х""лом, будучи на вспомогательных ролях. То-есть, как бы в заведомо неравном положении. Очень хотелось бы ошибаться, но похоже, Байден не освободился от остатков комплекса второстепенности. Он готовит встречу с террористом слишком тщательно.
В глазах мировых СМИ, особенно европейских, заметно лучше выглядит Зеленский, который настойчив, чувствует под собой правду и право требовать, который чётко обозначил, что он готов обсуждать, и на что он не пойдёт никогда.
К сожалению, внешнеполитический курс лидера мощнейшей и старейшей демократической страны плавает. Причём перед кем!?..
И это пока не добавляет оптимизма.
Миру и демократии очень не хватает Маккейна.
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15.06.2021 03:46 Ответить
Бубочка- найвеличніший підер **********!
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15.06.2021 06:53 Ответить
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/

почитай на досуге про маккейна .
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15.06.2021 22:40 Ответить
какие красные линии? куда кучма делся? гнида которая подписала будапешский меморандум и завалила коррупцией Украину.вот кого за старые яйца подвесить нужно.
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15.06.2021 03:48 Ответить
А кто, простите, завалил корруцпцией Украину? Не очень понял
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15.06.2021 08:39 Ответить
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
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15.06.2021 22:30 Ответить
Байден размажет РАБссию что Рейган Сраный СССр....зуб даю Карма такая у мавзолейных баранов...,а распад РАБссиянской Вампирии в феврале 1917 года покажется детским Лепетом для нынешних мавзолейных Шариковых...
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15.06.2021 05:14 Ответить
Доброго ранку, Православні😄
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15.06.2021 05:17 Ответить
Анекдот с бородой....
Генерал Деникин звонит чЛенину и говорит : ты крыса немецкая пошто РАБссию обосрал?Красный террор придумал чтобы РАБссию обосрать?Не сдадимся,нас много Колчаков,Врангелей и прочих Корниловых Юденичей мы РАБссию матушку,мать ее так...,и мы не в тельняшках моряков Кронштадта....
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15.06.2021 05:22 Ответить
Гопота мокшанская,помню в СССре было 16% Мировой экономики,...РАБссия сегодня с 1,5 % претендует на роль лидера Мира? вы Ох...ели?Дятлы Мавзолейные
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15.06.2021 05:26 Ответить
Ах да.Северный поток будет давать РАБссии 25 % мировой экономики...как говорил ПЛЕШИВЫЙ урод ....нам нужен ПРОРЫВ...времени на раскачку НЕТ...от слова СОВСЕМ....,стадо идиотов...
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15.06.2021 05:28 Ответить
Ага ,белорусь тоже вроде суверенное государство 😠
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15.06.2021 05:42 Ответить
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15.06.2021 05:57 Ответить
Самые процветающие на сегодня в мире экономики....это Саха-Якутия и Дырляндия Дениски чеПушилина,зарплата выше мировой ....30 000 долларов на одного барана и оленевода
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15.06.2021 06:02 Ответить
Злые языки кажуть что зарплата чкПушилина 50 штук баксов в неделю...брешить *********... Ольга своих не сдаеть
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15.06.2021 06:04 Ответить
"Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник" . Где там ум, крутость и достоинство? Дедушка лебезит, как в свое время Запад перед Гитлером. Ну и озвученный красные линии уже перейдены, тут просто маразм.
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15.06.2021 06:39 Ответить
Байден встречался с Путлером будучи в администрации Барак Обамы,и отзывы были о фюрере Мавзолея тогда очень плохие...,если можно так назвать....,я бы сказал, никакой что политик,что стратег и тактик...,короче Гопота Питерской Помойки...
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15.06.2021 06:44 Ответить
Сенат США принял законопроект стоимостью 250 миллиардов долларов на борьбу с китайской экспансией в области тайной чипизации Мирового авторынка...,на сегодня это самый крутой в денежном отношении Закон США...
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15.06.2021 06:49 Ответить
Поехал я работу работать..
Гарного дня Панове,Все буде Україна,Слава Героям!!!
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15.06.2021 06:50 Ответить
Во всем Мире к власти приходят левые ,что у нас ,что в США . Не хотят они воевать с ****** 😠
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15.06.2021 06:58 Ответить
Байден уже выглядит как ************ *****. Заявлю ему то заявляю ему сьо. ***** все будущие заявления с газет прочитал и уже давно шлёт бидона нафиг.
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15.06.2021 07:06 Ответить
Красные линии...очередной набор слов, не несущий никакой смысловой нагрузки. Если х...ло крутой для президента США, то "боже храни Америку!"
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15.06.2021 07:12 Ответить
Слышь ты , Пикассо,суверенитет Украины давно нарушен х.йлом, ещё раньше отжимом шельфа о.Змеиный,или ты художник это по другому видишь?
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15.06.2021 07:58 Ответить
Нормальный ход... А я думал, что Байден путена киллером называл до этого.
А теперь путен:
1. Умный
2. Крутой
3. Достойный
Ещё Байден отказался от совместной пресс-конференции с путеным... Это тоже крайне понятное заявление. И от противодействия СП2 отказался. Причём назвав причиной желание улучшить отношение с Германией. То есть когда противодействовал СП2, это было противодействие путену, а когда решил не препятствовать - это вроде как не проиграл, а просто помог Германии... Ну-ну...
Дедушка реально не втыкает с кем дело имеет по ходу.
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15.06.2021 08:44 Ответить
Тут есть ещё вариант,? или у Байдена есть козыря в рукаве ,или он реально ссыт Китая , и хочет заручиться поддержкой русни ,🤔🤦
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15.06.2021 09:58 Ответить
Китайская угроза более нравится Байдену, она прогнозируема. Ну не будут китайцы аннексировать "исконный" Тайвань, ломиться защищать китайско язычных в Азии. С Китаем можно вести "джентльменскую" холодную войну, преимущественно на экономическом фронте. А вот Москва неадекватна и поэтому неудобна в качестве противника и мечта Байдена застолбить «статус-кво», Крым и Донецк ваш,а мы так "глубоко обеспокоены" вы только дальше не лезьте.Чем закончатся подобные переговоры, уже понятно
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15.06.2021 19:31 Ответить
да у него навалом козырей . Для вас вот хочет сделать Иерусалим столицей палестинцев .
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15.06.2021 22:33 Ответить
вот мне интересно кто устанавливает эти кровавые красные линии?
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15.06.2021 10:13 Ответить
https://newsua.one/news-world/b-50073.html Президент США Джо Байден приїхав до Женеви на саміт з Путіним не з порожніми руками. Він привіз три пакети нових санкцій
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15.06.2021 22:35 Ответить
Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник", - сказал Байден.

----
Я помню как тут на Трампа кричали когда он его хорошим парнем назвал , но при этом Украина получала военную помощь , оружие ,а Северный Поток 2 остановился в водах Дании на долго . Джо решил достроить поток и рассыпался в комплиментах человеку которого назвал убийцей . Это все равно как бы Рузвельт во вторую мировую сказал что гитлер умен и крут .
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15.06.2021 22:38 Ответить
 
 