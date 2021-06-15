Байден назвал суверенитет Украины среди "красных линий", которые он собирается озвучить Путину

Президент США Джо Байден заявил о своей решимости занять твердую позицию на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести "красные линии".

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Выступая после саммита 30 лидеров НАТО Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником.

"Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник", - сказал Байден.

Президент США заявил, что Китай и Россия пытаются расколоть трансатлантический альянс, и что, хотя он и не стремится к конфликту с Россией, НАТО ответит, если Москва "продолжит свою вредоносную деятельность".

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В тех случаях, когда между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, он "прояснит, в чем заключаются красные линии", сказал Байден. Одной из них был назван "суверенитет и территориальная целостность Украины".

Байден пообещал, что, столкнувшись с "агрессивными действиями" со стороны России, "мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность".

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