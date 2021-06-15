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Вашингтон тревожит рост взаимодействия РФ и КНР: На некотором уровне они работают почти как квази-альянс, - Politico

Вашингтон тревожит рост взаимодействия РФ и КНР: На некотором уровне они работают почти как квази-альянс, - Politico

Отношения РФ и КНР развиваются, грозя превращением в подобие альянса, и Вашингтон беспокоит подобное развитие событий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

"То, что мы видели в течение последнего десятилетия - это что-то более глубокое и, честно говоря, более тревожное", - сказал тот в интервью Politico, уточнив, что ранее Россия и Китай ограничивались тактическим сотрудничеством и временным партнерством.

"Я думаю, вы могли бы сказать, что на некотором уровне это (сотрудничество РФ и КНР. - Ред.) работает почти как квази-альянс", - уточнил истоник.

В частности, он коснулся военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина, приведя примеры современных истребителей, гиперзвуковых технологий, радаров, ядерных энергетических установок для подводных лодок, средств ночного видения, "систем интеграции на поля боя".

По его словам, для президента США Джо Байдена проводили брифинги по поводу российско-китайских отношений, и президент, уделив внимание этому вопросу при общении с советниками, имеет "очень детальное понимание" связи Москвы и Пекина.

В свою очередь Politico указывает, что как ожидается, Байден будет обсуждать связи России с Китаем на грядущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем, указал представитель американской администрации, Белому дому лишь предстоит выработать лучшие механизмы слежения за динамикой отношений РФ и КНР.

"Обязательным для нас будет переосмыслить всю нашу стратегию... будете ли вы дифференцировать свой подход (в отношении РФ и КНР. - Ред.), чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой? Все это невероятно сложные вещи", - признал источник Politico.

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При этом он подчеркнул, что попытки США воспользоваться в своих интересах расхождениями между РФ и КНР должны быть крайне искусными и аккуратными.

"Обе стороны (Россия и Китай. - Ред.) крайне внимательны к попыткам создать напряжение или разделить их, и они очень сконцентрированы на том, что как я думаю, они воспринимают как более крупную зловещую проблему, и это США", - отметил представитель Белого дома.

Согласно его оценке, в краткосрочной перспективе вызывающие беспокойство явления исходят от России, однако "долгосрочные вызовы Китая - вот что вызывает наибольшую тревогу".

Китай (2911) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+3
Альянс кого с кем? Китайского Шерхана с бункерными табаками? Если Эрдоган постоянно бункерного педофила говном поливает, то что с ним делает https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_ukUA935US935&sxsrf=ALeKk03FFE27eaGrO7QON8ThJMU7WjLNlA:1623730892461&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин . Вашингтон просто боится, что Сибирь в Китай уйдет. Тот случай, когда за территорию сырьевого придатка кто-то переживает больше, чем московское иго.
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15.06.2021 07:23
+3
Запретить ввоз китайских товаров в США И ЕС - и китайская экономика рухнет 😀
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15.06.2021 08:43
+2
"Первая экономика"? По валовому показателю да. А по производительности на душу населения? Китайозам, чтоб догнать США, как до Луны срать.
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15.06.2021 08:53
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Правила форума Совет форумчан
Альянс кого с кем? Китайского Шерхана с бункерными табаками? Если Эрдоган постоянно бункерного педофила говном поливает, то что с ним делает https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_ukUA935US935&sxsrf=ALeKk03FFE27eaGrO7QON8ThJMU7WjLNlA:1623730892461&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин . Вашингтон просто боится, что Сибирь в Китай уйдет. Тот случай, когда за территорию сырьевого придатка кто-то переживает больше, чем московское иго.
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15.06.2021 07:23 Ответить
Вашингтон тревожит рост взаимодействия РФ и КНР: На некотором уровне они работают почти как квази-альянс, - Politico - Цензор.НЕТ 3749
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15.06.2021 07:37 Ответить
Да, Китай стал первой экономикой мира. Раша первая по ресурсам. Их союз это серьезный сигнал для всего остального мира. Китаю НЕ нужна Сибирь ей нужен безопасный СУХОПУТНЫй транзит. Море закроют США. Однако, если Китай возьмет Тайвант( 80% комплектующих электроники и плюс торговые пути южной Кореи и Японии) тогда США из мирового гегемона превратятся в пшик. И раша нужна Китаю для этой операции. Что предложат Раше что бы этот союз НЕ состоялся? .....
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15.06.2021 08:16 Ответить
Большой хрен им в дупу,вот что предложат козломордым...
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15.06.2021 08:44 Ответить
"Первая экономика"? По валовому показателю да. А по производительности на душу населения? Китайозам, чтоб догнать США, как до Луны срать.
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15.06.2021 08:53 Ответить
Да ну нах. Куда эти "первые экономики" будут продавать свои безделушки? Немецкие станки и электротехника, американская электроника и программное обеспечение, японские и немецкие автомобили - это класс, качество, уровень. Никогда рашка с китаем не дотянутся до этого уровня, потому что для этого надо поменять политический строй, открыться миру, интегрироваться в демократические структуры, иметь конкуренцию как внутри экономики, так и конкуренцию ветвей власти и оппозиции... То, что Китай шьёт миллиарды штанов, не делает его сильным. Без демократии никакая экономика сильной не будет никогда и ни при каких ресурсах. Мало примеров? ГДР и ФРГ. Северная и Южная Корея. Восточная и Западная Европа времён Варшавского договора. Остров Куба и острова Гаваи. И так далее.
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15.06.2021 08:54 Ответить
Запретить ввоз китайских товаров в США И ЕС - и китайская экономика рухнет 😀
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15.06.2021 08:43 Ответить
"G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая"
https://www.dw.com/ru/g7-i-es-pohoronili-briks-indija-vstala-na-storonu-zapada/a-57886880
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15.06.2021 09:43 Ответить
У китайских комуняк рыло в пуху, кремлевский серийный убийца с ног до головы в пуху, и связь с мясником плохой сигнал для мира, цель китайских комуняк, столкнуть лбами Штаты с путлером, а после без проблем забрать безхозный дальний восток, но пока еще можно пообещать путлеру гарантию безопасноси от Гааги и изменить рисунок коалиций.
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15.06.2021 10:12 Ответить
У 1939 теж був альянс між райхом і совком.
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17.06.2021 12:34 Ответить
 
 