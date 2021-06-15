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Новости
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Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: Будем сначала проверять, а потом доверять

Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: Будем сначала проверять, а потом доверять

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности",  об этом президент США сообщил журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Байден отметил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества и подчеркнул, что США будут вначале проверять достигнутые с РФ договоренности, а потом доверять.

"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.

"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - добавил Байден, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден прокомментировал свои слова о "Путине-убийце": "Я ответил честно"

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+2
Не надо проверять достигнутые договоренности с россией. ***** ещё ни одного раза не сказал правду. И этот раз не надо ничего ему доверять, у него в заднем проходе (он им думает) одна ложь и больше ничего.
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15.06.2021 07:55
+2
И нафига такой президент США который ничего не соображает?
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15.06.2021 08:00
+1
https://www.newsmax.com/newsfront/g7-libya-queen-boris-johnson/2021/06/14/id/1025019/?fbclid=IwAR3jsUcj9bkaqmJMYhGfzRV2j5pWd7e9wRtErq17TPD0kG4MiLb9rncZcgY

Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media

President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
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15.06.2021 07:53
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Проще говоря сначала заглянем в кацапцкое око
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15.06.2021 07:47 Ответить
Может мир найдет в глазах Путина?
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15.06.2021 07:50 Ответить
когда имеешь дело с наперсточником то только так
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15.06.2021 07:59 Ответить
Это кому доверять: обезумевшей от перспективы Гаагского трибунала и виселицы, облезлой кремлевской обезьяне с "лимонкой" в трясущихся лапах? " Люди,будьте бдительны!" (Юлиус Фучик).
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15.06.2021 09:12 Ответить
Ага,так якщо ж по ПП2 виходить виконали домовленності,то вже можеш вірити на слово.
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15.06.2021 07:50 Ответить
https://www.newsmax.com/newsfront/g7-libya-queen-boris-johnson/2021/06/14/id/1025019/?fbclid=IwAR3jsUcj9bkaqmJMYhGfzRV2j5pWd7e9wRtErq17TPD0kG4MiLb9rncZcgY

Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media

President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
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15.06.2021 07:53 Ответить
посмотрим как ты в 80 лет будешь отличать Сирию от Ливии...
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15.06.2021 07:57 Ответить
И нафига такой президент США который ничего не соображает?
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15.06.2021 08:00 Ответить
А якого дідо в 78 років пхався на таку посаду ?
І збирається вирішувати глобальні питання, наприклад, світової безпеки.

https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZWYCwkXIVkhF7_vIt_7OFByYcmcOxWmcfjJWHuAMAcRLLslI9G9T5IFwyOERf5xUM2MV_p123vMXqYEYYYrmxhkPqu-2Hg3VDy0B8xy9JNO0L5HJj4V1og1ISIflBimaMvM9HczDMee5vDvZg1eNghEBdyCMv5ah-BY0biK-Z6X5g&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax# t2Srpo nshcoreudlirsa ·

Grant Stinchfield: It's all staged and scripted for Biden but he still can't help but embarrass himself in front of the 'ministry of pansies.'

via STINCHFIELD, weekdays at 8PM ET on Newsmax: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR360siuMiPL4bKOycHjs2XsaaS9yTCk1XB_wrJdzYMW6h1c7-0oHTaRn1g nws.mx/tv
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15.06.2021 08:01 Ответить
Не надо проверять достигнутые договоренности с россией. ***** ещё ни одного раза не сказал правду. И этот раз не надо ничего ему доверять, у него в заднем проходе (он им думает) одна ложь и больше ничего.
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15.06.2021 07:55 Ответить
Джо, ты главное не забывай как его зовут, а остальное можно потом и дезавуировать...
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15.06.2021 08:01 Ответить
Интересно, байденофилы что то начали подозревать? Что то из с каждым заявлением спящего джо, становится всё меньше видно, вырождаются, надеюсь. Или перерождаются в нормальных.
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15.06.2021 08:01 Ответить
Вот что животворящий Байденушка делает))))
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15.06.2021 08:06 Ответить
Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти - Цензор.НЕТ 6368
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15.06.2021 08:17 Ответить
Затро трампофилы так ничего и не поняли
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15.06.2021 08:29 Ответить
вряд ли с путиным можно говорить как с человеком чести.
он- словоблуд гебеныш. О каком доверии идет речь?
все равно что коммунисту будешь говорить о судьбе отдельно взятого человека, он тебе будет фанатично, как поп в рясе кричать, что без жертвенности во имя государства рабочих и крестьян светлого будущего не добьешься))
у гебни, априори, нет чести. Поэтому все что будет впереди - лишь борьба миров.
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15.06.2021 08:19 Ответить
Америке есть , чем наказьівать Кремль за подрьівную деятельность . Байден избрал правильную тактику : кнут и пряник.
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15.06.2021 08:42 Ответить
 
 