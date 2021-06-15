Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: Будем сначала проверять, а потом доверять

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом президент США сообщил журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Байден отметил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества и подчеркнул, что США будут вначале проверять достигнутые с РФ договоренности, а потом доверять.

"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.

"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - добавил Байден, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".

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Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.