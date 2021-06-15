Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: Будем сначала проверять, а потом доверять
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом президент США сообщил журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Байден отметил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества и подчеркнул, что США будут вначале проверять достигнутые с РФ договоренности, а потом доверять.
"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.
"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - добавил Байден, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".
Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.
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Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media
President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
І збирається вирішувати глобальні питання, наприклад, світової безпеки.
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Grant Stinchfield: It's all staged and scripted for Biden but he still can't help but embarrass himself in front of the 'ministry of pansies.'
via STINCHFIELD, weekdays at 8PM ET on Newsmax: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR360siuMiPL4bKOycHjs2XsaaS9yTCk1XB_wrJdzYMW6h1c7-0oHTaRn1g nws.mx/tv
он- словоблуд гебеныш. О каком доверии идет речь?
все равно что коммунисту будешь говорить о судьбе отдельно взятого человека, он тебе будет фанатично, как поп в рясе кричать, что без жертвенности во имя государства рабочих и крестьян светлого будущего не добьешься))
у гебни, априори, нет чести. Поэтому все что будет впереди - лишь борьба миров.