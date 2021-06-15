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Новости Агрессия России против Украины
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Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали

За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских защитников из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, как отметили в штабе, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь",  - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих: "Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - удовлетворительное, другого - средней тяжести".

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов", - сообщили в штабе.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали тишину на Донбассе, - штаб ОС 01

обстрел (26928) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Одужання хлопцям.
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
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15.06.2021 08:27
+8
Одужання хлопцям……..
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15.06.2021 08:05
+5
Вам не надоело?такой режим тишины?
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15.06.2021 08:26
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Одужання хлопцям……..
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15.06.2021 08:05 Ответить
А говнокомандуючий казав що там тільки грім гримить.
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15.06.2021 08:10 Ответить
https://censor.net/ru/news/3271429/dvoe_ukrainskih_voinov_poluchili_oskolochnye_raneniya_v_rezultate_podryva_na_neizvestnom_vzryvnom_ustroyistve
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Срывать "тишину". Да еще 8 раз. Что-то новенькое. Т.е. делать обстрел 1 раз за 3 часа это просто срыв тишины. Это заявка на победу в "РАССМЕШИ КОМИКА"
Пресс-секретарь ООС ротировался или сразу из офиса 95 квартала пишут?
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15.06.2021 08:11 Ответить
1 обстріл і 3 години тиші. І так 8 разів.
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15.06.2021 08:13 Ответить
Вам не надоело?такой режим тишины?
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15.06.2021 08:26 Ответить
Одужання хлопцям.
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
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15.06.2021 08:27 Ответить
////
В больницу Мечникова доставили двух бойцов, которые были ранены вблизи Марьинки в результате взрыва неизвестного предмета.
Сейчас ребят спасают опытные доктора, одного бойца пришлось прооперировать.
О том, как врачи борются за жизнь героев, рассказал заместитель медицинского директора больницы Мечникова Александр Толубаев

-Восьмий рік війни. В лікарів є неписані закони. Один з них - не бажати вдалого чергування. Прикмета погана. Але щороку в День медичного працівника, наше професійне свято, ми мріємо про мирну роботу. Коли про лікування бойових поранень будемо згадувати лише за фото та на хірургічних конференціях. Але не час... Сьогодні в приймальне відділення Лікарні Мечникова доставлені двоє вояків, поранені поблизу Мар'їнки - вибух невідомого предмету. В обох поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок. Досвідчені лікарі оглянули хлопців, одного з них подали до операційної..... Кожен з них має великий досвід військової медицини. Досвід, здобутий при лікуванні понад 3 тисяч поранених, - написал доктор.
Желаем нашим героям быстрее пойти на поправку!
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15.06.2021 11:14 Ответить
Хлопцям одужання.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.06.2021 12:55 Ответить
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
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15.06.2021 18:26 Ответить
хм... неизвестное взрывное устройство. При этом оба живы. Сдаётся мне, что неосторожное обращение с оружием либо опять ошибка в схеме собственного же минирования. Когда вражеская мина по другому говорят.
В любом случае, дай им Бог здоровья.
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15.06.2021 19:15 Ответить
 
 