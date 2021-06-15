Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских защитников из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, как отметили в штабе, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих: "Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - удовлетворительное, другого - средней тяжести".
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - отметили в штабе.
"По состоянию на 7:00 утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов", - сообщили в штабе.
"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Срывать "тишину". Да еще 8 раз. Что-то новенькое. Т.е. делать обстрел 1 раз за 3 часа это просто срыв тишины. Это заявка на победу в "РАССМЕШИ КОМИКА"
Пресс-секретарь ООС ротировался или сразу из офиса 95 квартала пишут?
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
В больницу Мечникова доставили двух бойцов, которые были ранены вблизи Марьинки в результате взрыва неизвестного предмета.
Сейчас ребят спасают опытные доктора, одного бойца пришлось прооперировать.
О том, как врачи борются за жизнь героев, рассказал заместитель медицинского директора больницы Мечникова Александр Толубаев
-Восьмий рік війни. В лікарів є неписані закони. Один з них - не бажати вдалого чергування. Прикмета погана. Але щороку в День медичного працівника, наше професійне свято, ми мріємо про мирну роботу. Коли про лікування бойових поранень будемо згадувати лише за фото та на хірургічних конференціях. Але не час... Сьогодні в приймальне відділення Лікарні Мечникова доставлені двоє вояків, поранені поблизу Мар'їнки - вибух невідомого предмету. В обох поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок. Досвідчені лікарі оглянули хлопців, одного з них подали до операційної..... Кожен з них має великий досвід військової медицини. Досвід, здобутий при лікуванні понад 3 тисяч поранених, - написал доктор.
Желаем нашим героям быстрее пойти на поправку!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
В любом случае, дай им Бог здоровья.