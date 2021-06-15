Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских защитников из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, как отметили в штабе, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих: "Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - удовлетворительное, другого - средней тяжести".

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов", - сообщили в штабе.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.