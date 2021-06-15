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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1014 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"15 июня 2021 в Украине зафиксированы 1014 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 43 ребенка и 51 медработник.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 01 госпитализирован - 401 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 01 летальных случаев - 77;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 01 выздоровели - 5 511 человек;

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За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 04 методом ПЦР - 32 313 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 04 методом ИФА - 10 428 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 04 экспресс-тестами - 11 991 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 07 заболели - 2 224 992 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 07 выздоровели - 2 136 176 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 07 летальных случаев - 51 769;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 10 548 499

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели 12

Автор: 

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Почему в Украине постоянно такой большой суточный % смертности ? Где те 1,7 %, про которые МОЗ постоянно выхвалялось ? У нас ежедневно 5- 8% , а в мире в среднем немного больше 2,0%.
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15.06.2021 10:09 Ответить
 
 