В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 1014 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"15 июня 2021 в Украине зафиксированы 1014 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 43 ребенка и 51 медработник.
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 401 человек;
летальных случаев - 77;
выздоровели - 5 511 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 32 313 человек,
методом ИФА - 10 428 человек,
экспресс-тестами - 11 991 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 224 992 человека;
выздоровели - 2 136 176 человек;
летальных случаев - 51 769;
проведено ПЦР-тестов - 10 548 499
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях", - рассказали в Минздраве.
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