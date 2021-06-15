Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу CBS News, что война с Россией может прийти в дома американцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в репортаже телеканала, который по приглашению Зеленского посетил линию фронта на востоке Украины.

"За несколько дней до саммита Президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, во время которого Украина будет занимать одно из первых мест повестки дня, - отмечают авторы репортажа, - мы спросили Зеленского, почему простых американцев должен волновать конфликт в его стране, которая находится за тысячи миль от их собственной. "Она (война с РФ - Ред.) может быть завтра в их домах", - сказал он".

Это может показаться надуманным, размышляют журналисты, но по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, в частности, для атаки на ее энергосистему, чтобы потом применить подобную тактику в США.

"Когда в начале этого года десятки тысяч российских войск были стянуты к украинской границе, некоторые расценили это не только как попытку напугать союзника Америки, но и как угрозу для США и их союзников", - отмечают авторы репортажа.

По их наблюдениям, Зеленский, как и многие жители Украины, считает, что у Путина есть неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.

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"Они не хотят сделать нас свободными", - цитирует президента Украины CBS News.

Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".

В частности, по словам Путина, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то он приглашает его в Москву, а если обсуждать "проблемы Донбасса", то Путин предложил делать это с "руководителями "ДНР" и "ЛНР".