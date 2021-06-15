РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 883 128

Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США

Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу CBS News, что война с Россией может прийти в дома американцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в репортаже телеканала, который по приглашению Зеленского посетил линию фронта на востоке Украины.

"За несколько дней до саммита Президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, во время которого Украина будет занимать одно из первых мест повестки дня, - отмечают авторы репортажа, - мы спросили Зеленского, почему простых американцев должен волновать конфликт в его стране, которая находится за тысячи миль от их собственной. "Она (война с РФ - Ред.) может быть завтра в их домах", - сказал он".

Это может показаться надуманным, размышляют журналисты, но по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, в частности, для атаки на ее энергосистему, чтобы потом применить подобную тактику в США.

"Когда в начале этого года десятки тысяч российских войск были стянуты к украинской границе, некоторые расценили это не только как попытку напугать союзника Америки, но и как угрозу для США и их союзников", - отмечают авторы репортажа.

По их наблюдениям, Зеленский, как и многие жители Украины, считает, что у Путина есть неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне

"Они не хотят сделать нас свободными", - цитирует президента Украины CBS News.

Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".

В частности, по словам Путина, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то он приглашает его в Москву, а если обсуждать "проблемы Донбасса", то Путин предложил делать это с "руководителями "ДНР" и "ЛНР".

Зеленский Владимир (20234) США (26422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Ты дурак,война в твоём доме уже восьмой год,а Америка с Россией договориться и без войны.
показать весь комментарий
15.06.2021 08:22
+23
він і досі не вимовив хто ж у нас агресор.
лорд волдеморт напевне.
а вовочна в нас чи й не гаррі поттер
показать весь комментарий
15.06.2021 08:26
+21
Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США - Цензор.НЕТ 2346
показать весь комментарий
15.06.2021 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не, это канечна удобная формулировка, чтобы прикрыться. Но....не существует никаких российских хакеров! Их нет в принципе и не может быть. Более того сами США( а они не последние бобры в программировании!) выделяют необыкновенно качественный уровень угрозы. Т.е это говорят те, которые собственно и создали Виндовз!!!????
Вторым косвенным признаком....отсутствия хакеров-ЛЮДЕЙ!!! является атаки не свойственные людям по понятиям идентификации себя как формы жизни. Поясню, хакеры атакуют больницы!!! с больными коронавирусом и центры разработки вакцин. Вы вообще можете представить логику таких хакеров???? Это ЯВНО НЕ ЛЮДИ, и людьми они не могут быть в принципе.
Это не значит, что Россия ни в чем не виновата, эта страна создала платформу, место, где возможны такие действия и никак не собирается их контролировать...ну понятно почему? Дык само зеленое ГОВНО пробралось на верхушку.
показать весь комментарий
15.06.2021 10:10 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
15.06.2021 10:45 Ответить
Основной поставщик электроэнергии в Пуэрто-Рико в прошлый четверг пострадал от кибератаки. Что хуже, вскоре после неё на подстанции в Сан-Хуане случился пожар, лишивший электричества сотни тысяч местных жителей. Поставки электроэнергии не полностью восстановлены до сих пор.
Что....опять российские хакеры?
показать весь комментарий
15.06.2021 22:41 Ответить
А существуют только российские хакеры?

ФБР вернуло компании Colonial Pipeline большую часть криптовалюты Bitcoin, которую компания выплатила вымогателям ранее в этом году.

7 мая нынешнего года Colonial Pipeline, владеющая крупнейшей системой нефтепроводов в США, подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки DarkSide. Атака привела к сбоям в работе системы, из-за чего Colonial Pipeline решила выплатить требуемые злоумышленниками 75 биткоинов. При помощи ФБР компания сделала это спустя несколько часов после атаки.
И вот теперь ФБР удалось вернуть Colonial Pipeline её криптовалюту. Если точнее, 63,7 биткоина. Правда, сейчас криптовалюта изрядно подешевела, так что она стоит не 4,4 млн, как в мае, а 2,3 млн. Впрочем, пока Colonial Pipeline не продаст свою криптовалюту, говорить о потерянных миллионах некорректно.
Ситуация интересна тем, что пока нет официальных подробностей относительно того, как именно ФБР смогло вернуть криптовалюту, ведь взломать шифрование Bitcoin пока никому не удалось. Источник говорит, что официально было объявлено лишь о том, что ключ от криптовалютного кошелька злоумышленников находится у ФБР, что позволило бюро перевести хранящиеся там активы на свой кошелёк.
Но тут стоит вспомнить, что всего спустя неделю после атаки сами хакеры из группировки DarkSide заявили, что её серверы были захвачены, в следствие чего криптовалюта с её счетов была выведена.
8 июня 2021 в 13:38

| Теги: https://www.ixbt.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0/ криптовалюта
| Источник: https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fe7b7c742dee77fb93411634c38ddc529c5b3a948b0fd523e35db7e7e1d38c660991eb6c1192cfcb435d3e5372d57a16e00fa2ce6a10e988371795cf805db2475bed79a71c3519a5c&h=0e9031869628ca4e41bacfbc72a9f3f56f51e26a BBC , https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5feb664238a603622106bcb074d67b4f11d4f9305ddc890fe2a74e53df03d452003b26200465f428099bf3703f86010a796f6ecfe0a5291d0e11b506ec6248a4ed3e7e3873447d59c64d41b92171b46fd878a5d0802b7b2ebd285aa44d2fb6cb73ca87c15ce0c7d49d2b3e89b401c6cd13166c3e7b2142d072079435956304214138cea428a88bf268&h=0ee2925d42f0afa4b383b761cada691de439b45f Krebsonsecurity
показать весь комментарий
15.06.2021 23:43 Ответить
Ты угадал. Это коровавирус мутировал в рептилоидов.
показать весь комментарий
15.06.2021 11:09 Ответить
з самого початку війни і свиночолий і авжеж зелешмаркля робили все аби українці не консолідувалися, бо якщо українці це зроблять це буде погрожувати навіть не їм а усьому олігархічному бандитському режиму. Війну не названо війною, візовий режим не введено, в культурному просторі навала кацапів, малоросів-манкуртів, внє-політікі, какаяразніц, хлєбних людєй. Ті хто допомагав кацапам розпочати війну не покарані, інформаційний простір забитий московитами та їхніми посіпаками. В нас назріває новий нарив, який може вилитися в черговий майдан.
показать весь комментарий
15.06.2021 10:12 Ответить
73% с вами не согласны.
показать весь комментарий
16.06.2021 09:37 Ответить
звідки ви це взяли?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:44 Ответить
Из предвыборных лозунгов Зе, которые поддержали 73% избирателей
показать весь комментарий
16.06.2021 12:24 Ответить
скільки там за чивокуня голосували в 2010, 51 % ? - вони були згодні з тим щоб його правління переросло в російсько-Українську війну. Захищайте і далі ідіотів, мені то нецікаво.
показать весь комментарий
16.06.2021 13:11 Ответить
Так в этом и дело, что голосуют идиоты.
показать весь комментарий
16.06.2021 13:18 Ответить
йде системна робота по виховуванню ідіотів. Українці ніколи не переможуть кацапів та їхніх посіпак лише тим що будуть ходити на майдани.
показать весь комментарий
16.06.2021 13:34 Ответить
Она шла 70 лет. Думать, принимать решения и отвечать за них - наглухо убили. Зато на лозунги реагируют как собака павлова.
К сожалению это лечится только временем.
показать весь комментарий
16.06.2021 14:28 Ответить
час показав, що совки відтворюються навіть в ******** умовах.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:10 Ответить
это не совки, это маргиналы
показать весь комментарий
16.06.2021 17:01 Ответить
нічого собі маргінали, це більшість.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:11 Ответить
всё так, 70 лет всё решала партия. своё мнение, мягко говоря, не прветствовалось. так что да, большинство - маргиналы
показать весь комментарий
16.06.2021 19:48 Ответить
Зеля а ля Соловйов?
Що з дурника взяти.
показать весь комментарий
15.06.2021 10:19 Ответить
Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США - Цензор.НЕТ 997
показать весь комментарий
15.06.2021 10:29 Ответить
Єрмак заборонив Зєлє видавати якусь відсєбятіну, виключно путінські месиджи. Останній раз Зєля казав від себе: "Вийди звідси, розбійник!".
показать весь комментарий
15.06.2021 10:32 Ответить
Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США - Цензор.НЕТ 973
показать весь комментарий
15.06.2021 10:37 Ответить
Війна з російськими нацистами вже у США, бо вони плалять за це через інших і ...?
показать весь комментарий
15.06.2021 11:53 Ответить
Продолжение фразы " Главное нужно перестать стрелять".
показать весь комментарий
15.06.2021 12:50 Ответить
Вован, переходи на новый уровень свободы, - попробуй LSD-25!
показать весь комментарий
15.06.2021 13:46 Ответить
Не зебуин, а пугач настоящий, бо пытается запугать пересiчних амеров... Такое впечатление, шо вава не догоняет Шо их налоги не разворуют, налоги пополнят бюждет страны, в том числе и военный. Так шо кацапами в США не будет даже пахнуть(дурно).
показать весь комментарий
15.06.2021 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y

Вава, кацапы тока в твой дои могут последовать, пересмотри -те, вава, этот ролик, амеры в отличии от тебе , обрезание не проходилиhttps://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y

https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера, воевавшим на ...
показать весь комментарий
15.06.2021 16:57 Ответить
https://youtu.be/clL9yZSbcE0 Для дурачка -
показать весь комментарий
15.06.2021 17:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 