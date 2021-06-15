Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу CBS News, что война с Россией может прийти в дома американцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в репортаже телеканала, который по приглашению Зеленского посетил линию фронта на востоке Украины.
"За несколько дней до саммита Президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, во время которого Украина будет занимать одно из первых мест повестки дня, - отмечают авторы репортажа, - мы спросили Зеленского, почему простых американцев должен волновать конфликт в его стране, которая находится за тысячи миль от их собственной. "Она (война с РФ - Ред.) может быть завтра в их домах", - сказал он".
Это может показаться надуманным, размышляют журналисты, но по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, в частности, для атаки на ее энергосистему, чтобы потом применить подобную тактику в США.
"Когда в начале этого года десятки тысяч российских войск были стянуты к украинской границе, некоторые расценили это не только как попытку напугать союзника Америки, но и как угрозу для США и их союзников", - отмечают авторы репортажа.
По их наблюдениям, Зеленский, как и многие жители Украины, считает, что у Путина есть неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.
"Они не хотят сделать нас свободными", - цитирует президента Украины CBS News.
Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".
В частности, по словам Путина, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то он приглашает его в Москву, а если обсуждать "проблемы Донбасса", то Путин предложил делать это с "руководителями "ДНР" и "ЛНР".
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Вторым косвенным признаком....отсутствия хакеров-ЛЮДЕЙ!!! является атаки не свойственные людям по понятиям идентификации себя как формы жизни. Поясню, хакеры атакуют больницы!!! с больными коронавирусом и центры разработки вакцин. Вы вообще можете представить логику таких хакеров???? Это ЯВНО НЕ ЛЮДИ, и людьми они не могут быть в принципе.
Это не значит, что Россия ни в чем не виновата, эта страна создала платформу, место, где возможны такие действия и никак не собирается их контролировать...ну понятно почему? Дык само зеленое ГОВНО пробралось на верхушку.
Что....опять российские хакеры?
ФБР вернуло компании Colonial Pipeline большую часть криптовалюты Bitcoin, которую компания выплатила вымогателям ранее в этом году.
7 мая нынешнего года Colonial Pipeline, владеющая крупнейшей системой нефтепроводов в США, подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки DarkSide. Атака привела к сбоям в работе системы, из-за чего Colonial Pipeline решила выплатить требуемые злоумышленниками 75 биткоинов. При помощи ФБР компания сделала это спустя несколько часов после атаки.
И вот теперь ФБР удалось вернуть Colonial Pipeline её криптовалюту. Если точнее, 63,7 биткоина. Правда, сейчас криптовалюта изрядно подешевела, так что она стоит не 4,4 млн, как в мае, а 2,3 млн. Впрочем, пока Colonial Pipeline не продаст свою криптовалюту, говорить о потерянных миллионах некорректно.
Ситуация интересна тем, что пока нет официальных подробностей относительно того, как именно ФБР смогло вернуть криптовалюту, ведь взломать шифрование Bitcoin пока никому не удалось. Источник говорит, что официально было объявлено лишь о том, что ключ от криптовалютного кошелька злоумышленников находится у ФБР, что позволило бюро перевести хранящиеся там активы на свой кошелёк.
Но тут стоит вспомнить, что всего спустя неделю после атаки сами хакеры из группировки DarkSide заявили, что её серверы были захвачены, в следствие чего криптовалюта с её счетов была выведена.
8 июня 2021 в 13:38
| Теги: https://www.ixbt.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0/ криптовалюта
| Источник: https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fe7b7c742dee77fb93411634c38ddc529c5b3a948b0fd523e35db7e7e1d38c660991eb6c1192cfcb435d3e5372d57a16e00fa2ce6a10e988371795cf805db2475bed79a71c3519a5c&h=0e9031869628ca4e41bacfbc72a9f3f56f51e26a BBC , https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5feb664238a603622106bcb074d67b4f11d4f9305ddc890fe2a74e53df03d452003b26200465f428099bf3703f86010a796f6ecfe0a5291d0e11b506ec6248a4ed3e7e3873447d59c64d41b92171b46fd878a5d0802b7b2ebd285aa44d2fb6cb73ca87c15ce0c7d49d2b3e89b401c6cd13166c3e7b2142d072079435956304214138cea428a88bf268&h=0ee2925d42f0afa4b383b761cada691de439b45f Krebsonsecurity
К сожалению это лечится только временем.
Що з дурника взяти.
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
Вава, кацапы тока в твой дои могут последовать, пересмотри -те, вава, этот ролик, амеры в отличии от тебе , обрезание не проходилиhttps://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера, воевавшим на ...