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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 177 млн человек, 3,8 млн - умерли. По суточной заболеваемости Украина занимает 63 место в мире и 13 в Европе

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 177 млн человек, 3,8 млн - умерли. По суточной заболеваемости Украина занимает 63 место в мире и 13 в Европе

По состоянию на утро 15 июня в мире зарегистрировали 301 544 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 745 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 177 034 414 случаев инфицирования, из них 301 544 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 827 761 человек, из них 6 745 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 177 млн человек, 3,8 млн - умерли. По суточной заболеваемости Украина занимает 63 место в мире и 13 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 161,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1014 новых случаев заражения, 5 511 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 177 млн человек, 3,8 млн - умерли. По суточной заболеваемости Украина занимает 63 место в мире и 13 в Европе 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 63-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 48-ю и 8-ю позицию соответственно.

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