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Байден собрал группу экспертов по РФ в рамках подготовки к саммиту с Путиным, - Axios

Байден собрал группу экспертов по РФ в рамках подготовки к саммиту с Путиным, - Axios

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным

Об этом изданию Axios заявили осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями.

Отмечается, что с Байденом встретились около дюжины человек, в том числе два бывших посла США в РФ при президенте Бараке Обаме - Майкл Макфол и Джон Теффт.

Кроме того, во встрече участвовали бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Фиона Хилл, которая сопровождала Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером.

Напомним, встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) саммит (1170) Женева (80)


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Группа экспертов по РФ без украинцев - это очередная дурость запада 😀
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15.06.2021 08:44 Ответить
Він може і отримував експертну думку українців, але не від влади.
Більше від опозиції. Тих, хто справді у боротьбі з ворогом.
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15.06.2021 08:53 Ответить
Хорошая подготовка - залог успеха переговоров .
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15.06.2021 08:58 Ответить
Не витрачай задарма часу,Байдуша,кинь на псякремль бомбушу-ото й усі переговоруші!
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15.06.2021 10:04 Ответить
 
 