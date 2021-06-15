За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 260 755 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"50 057 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 июня 2021. Первую дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы - 21 957 человек.
В течение суток работали: 448 мобильных бригад, 755 пунктов вакцинации.
По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.
С начала прививочной кампании привиты 1 507 803 человек, из них получили 1 дозу - 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 768 556 прививок", - рассказали в Минздраве.
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