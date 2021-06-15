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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 260 755 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"50 057 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 июня 2021. Первую дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы - 21 957 человек.

В течение суток работали: 448 мобильных бригад, 755 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 507 803 человек, из них получили 1 дозу - 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 768 556 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 057 человек, всего - 1 507 803, - Минздрав 03

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