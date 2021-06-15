"Северный поток-2" не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лашет сказал в интервью DW.

"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовала условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу. Но если он будет построен, это дополнительный путь для энергоснабжения, и это хорошо. Магистраль заработает в этом году. И когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне", - сообщил он.

Говоря о транзите газа, он отметил, что разрешения всегда выдаются на определенное время.

"И когда-то мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода. Поэтому для чего бы она не использовалась, этот вопрос будет обсуждаться в рамках двусторонних отношений. Однако то, что трубопровод будет построен, с этим пришлось согласиться и США. И я рад, что президент Байден отказался от санкций, которые ввел президент Трамп", - добавил он.

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