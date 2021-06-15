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"Северный поток-2" не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лашет сказал в интервью DW.

"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовала условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу. Но если он будет построен, это дополнительный путь для энергоснабжения, и это хорошо. Магистраль заработает в этом году. И когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне", - сообщил он.

Говоря о транзите газа, он отметил, что разрешения всегда выдаются на определенное время.

"И когда-то мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода. Поэтому для чего бы она не использовалась, этот вопрос будет обсуждаться в рамках двусторонних отношений. Однако то, что трубопровод будет построен, с этим пришлось согласиться и США. И я рад, что президент Байден отказался от санкций, которые ввел президент Трамп", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы

Германия (6930) Северный поток (1449) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+3
Лицемерие , не более... хорошая мина при плохой погоде... другими словами, нам плевать на трубу Украины, у нас теперь есть своя, и мы будем банчить газком в ЕС!
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15.06.2021 09:11
+3
назови хоть одну причину, почему немцы должны хотеть платить больше за транзит через Украину? я так понимаю,главная причина - потому что нам так надо и нам так выгодно? они должны идти против своих интересов экономических, для соблюдения наших?
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15.06.2021 10:05
+2
Пусте бла-бла-бла без мізків. Почитай, дойче грандегер,,як козломордія вічно шантажувала і шантажує Україну ціною на газ.Чекай отакої х***ні і на теренах західної Європи.
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15.06.2021 09:31
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Лицемерие , не более... хорошая мина при плохой погоде... другими словами, нам плевать на трубу Украины, у нас теперь есть своя, и мы будем банчить газком в ЕС!
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15.06.2021 09:11 Ответить
назови хоть одну причину, почему немцы должны хотеть платить больше за транзит через Украину? я так понимаю,главная причина - потому что нам так надо и нам так выгодно? они должны идти против своих интересов экономических, для соблюдения наших?
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15.06.2021 10:05 Ответить
и я о том же, что многоходовочка была сделана отлично майдан, обещание членства, реформы и т.п., что бы в принципе уничтожить ГТС)))... я против лицемерия и лжи со стороны руководства ЕС!
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15.06.2021 10:12 Ответить
Вы там или дурные или настолько циничные? Этот газопровод был изначально построен для того чтобы наносить вред Украине.
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15.06.2021 09:13 Ответить
ну не совсем так, он строится чтоб зарабатывать, за три года отобьется а дальше прибыль пойдет. это бизнес, сухопутная часть северного потока уже на 17 лет забронирована, вот и считайте.А тут еще бонус к прибыли нам поднасрать,кто от такого откажется.
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15.06.2021 23:21 Ответить
ага,
на газе раSSейском я жарю свинину,
а сам весь извёлся...как там --Украина ?
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15.06.2021 09:22 Ответить
Выдать маньяку заряженную винтовку и обратить его внимание, что ни в коем случае нельзя убивать людей
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15.06.2021 09:25 Ответить
>>когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне.
Чел красава вообще. Это не он Будапештский меморандум писал?
Представляю через годик - пустая труба ржавеет, Украина всё дальше в долгах, так как покупает газ по выросшим ценам с еврохабов. Путен покупает новые танчики и самолётики.
А новый канцлер Германии заявляет "Как я и обещал ранее - мы обращаем внимание на защиту Украины! Обращаем внимание и выражаем глубокую озабоченность. Спасибо, друзья и коллеги! Товарищ путен, а Вас я попрошу остаться - пройдёмте в мой кабинет, обсудим мою премию."
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15.06.2021 09:29 Ответить
Справа не в тому, що Україна не буде транспортувати російський газ. Транзітні гроші це моральний розпад, подивіться на Одесу - чи багато є товарів чи послуг одеського походження яку б Ви купили. Проблема тільки в тому, що Кремль підірве газопровід, як він вже робив, і без ризику для торгівлі газом з Європою буде вести військові дії в Україні. Європа буде вимушена приймати біженців, як це зробила з сирійцями, по яких Путін відбомбився, але зараз вони про це не думають. Кращий варіант - ПДЧ в НАТО та статус союзника США. Якщо ні, то будемо відбиватись самі, така вже наша доля).
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15.06.2021 10:29 Ответить
Я более чем уверен, что в случае начала активных боевых действий против Украины, Запад таки решится на эмбарго. У них вариантов уже не будет.
Заметьте, я говорю о варианте, если путен сам нападёт.
А не о ситуации, если вдруг Зеля решит освободить Донбасс и отправит войска в атаку, которые путен отобъёт и решит отправить танки на Хрещатик.
В этом случае Запад максимум что предъявит путену это "чрезмерно жёсткая реакция", по грузинскому прецеденту в 8.8.8. А виновной будет Украина.

А про беженцев... надо трезво смотреть на вещи. Кризис с беженцами начался ДО войны в Сирии. И уж тем более ДО того, как раша начала там "демократические" бомбёжки. Кризис с беженцами - это неправильная политика ЕС в отношении Африки, сознательная помощь ЕС Штатам в развале Ливии, массовый исход людей из Ирака и Афганистана (все мы знаем, из-за какой страны, не так ли?) и уж только позже добавилась Сирия.
И хотя из Сирии валит масса людей, но всё равно, ЕС никогда РФ ничего и не предъявлял серьёзно за беженцев из Сирии именно потому, что это всё очевидно.
Кстати, в 2020 беженцев минимум - по понятной причине. И в 2021 мы тоже пока сильно отстаём по сравнению с 2019. И это хорошо.
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15.06.2021 19:04 Ответить
Пусте бла-бла-бла без мізків. Почитай, дойче грандегер,,як козломордія вічно шантажувала і шантажує Україну ціною на газ.Чекай отакої х***ні і на теренах західної Європи.
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15.06.2021 09:31 Ответить
Ага.Войны тоже не должно было быть.Но как то так...
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15.06.2021 09:33 Ответить
не должен, но будет. ху...ло его именно для этого и строит. а вы, фрицы, типа этого не знаете. мощностей прокачки газа (150 млрд кубов) украинской ГТС с лихвой хватит и без всех южных, турецких, северных 1 и 2 потоков
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15.06.2021 10:08 Ответить
 
 