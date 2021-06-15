"Северный поток-2" не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии Лашет
Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лашет сказал в интервью DW.
"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовала условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу. Но если он будет построен, это дополнительный путь для энергоснабжения, и это хорошо. Магистраль заработает в этом году. И когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне", - сообщил он.
Говоря о транзите газа, он отметил, что разрешения всегда выдаются на определенное время.
"И когда-то мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода. Поэтому для чего бы она не использовалась, этот вопрос будет обсуждаться в рамках двусторонних отношений. Однако то, что трубопровод будет построен, с этим пришлось согласиться и США. И я рад, что президент Байден отказался от санкций, которые ввел президент Трамп", - добавил он.
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на газе раSSейском я жарю свинину,
а сам весь извёлся...как там --Украина ?
Чел красава вообще. Это не он Будапештский меморандум писал?
Представляю через годик - пустая труба ржавеет, Украина всё дальше в долгах, так как покупает газ по выросшим ценам с еврохабов. Путен покупает новые танчики и самолётики.
А новый канцлер Германии заявляет "Как я и обещал ранее - мы обращаем внимание на защиту Украины! Обращаем внимание и выражаем глубокую озабоченность. Спасибо, друзья и коллеги! Товарищ путен, а Вас я попрошу остаться - пройдёмте в мой кабинет, обсудим мою премию."
Заметьте, я говорю о варианте, если путен сам нападёт.
А не о ситуации, если вдруг Зеля решит освободить Донбасс и отправит войска в атаку, которые путен отобъёт и решит отправить танки на Хрещатик.
В этом случае Запад максимум что предъявит путену это "чрезмерно жёсткая реакция", по грузинскому прецеденту в 8.8.8. А виновной будет Украина.
А про беженцев... надо трезво смотреть на вещи. Кризис с беженцами начался ДО войны в Сирии. И уж тем более ДО того, как раша начала там "демократические" бомбёжки. Кризис с беженцами - это неправильная политика ЕС в отношении Африки, сознательная помощь ЕС Штатам в развале Ливии, массовый исход людей из Ирака и Афганистана (все мы знаем, из-за какой страны, не так ли?) и уж только позже добавилась Сирия.
И хотя из Сирии валит масса людей, но всё равно, ЕС никогда РФ ничего и не предъявлял серьёзно за беженцев из Сирии именно потому, что это всё очевидно.
Кстати, в 2020 беженцев минимум - по понятной причине. И в 2021 мы тоже пока сильно отстаём по сравнению с 2019. И это хорошо.