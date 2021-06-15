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В Самборе на Львовщине завершилась реконструкция стадиона: установили новые трибуны и обновили административные помещения, - ОГА

В Самборе на Львовщине завершилась реконструкция стадиона: установили новые трибуны и обновили административные помещения, - ОГА

На Львовщине завершилась реконструкция стадиона им. Льва Броварского в г. Самбор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Львовская ОГА.

Так, благодаря реконструкции стадион теперь смогут посещать около 2 тыс. зрителей. На спортивном объекте установили новые трибуны, а также футбольное поле с современной системой полива. Обновили также и административные помещения с раздевалками.

Отмечается, что состоянием стадиона будет опекаться Самборский городской совет. По случаю завершения реконструкции 16 июня здесь пройдет футбольный матч - местная команда ФК "Самбор" сыграет с ветеранами киевского "Динамо".

Реконструкция длилась два года в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Самбор имеет чрезвычайно большой потенциал в плане развития футбола и легкой атлетики. Здесь есть традиции, которыми можно гордиться, и профессиональные тренеры, которые могут готовить минимум чемпионов области. Поэтому это очень важный объект для города и вообще для теперь уже укрупненного Самборского района - проведение масштабных реконструкций предполагает привлечение и бюджета громады", - сказал глава управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

Кроме того, сейчас в ОГА работают над созданием других подобных стадионов. Так, в Сокале в ближайшее время начнется реконструкция комплекса "Сокол", на стадионе в Яворове осовременят трибуны, реконструкцию планируют провести и на стадионе "Юбилейный" в Николаеве.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение года в Украине планируется построить и обновить 80 стадионов и 29 бассейнов.

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Автор: 

ОГА (2388) стадион (185) Большая стройка (728) Львовская область (2895)


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Два года, Карл! В Днепре за 2 года, Корбан, жилой квартал строит. А тут стульчики и ремонт раздевалок 2 года делали. Львовская ОГА не понимает, что это позорище!
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15.06.2021 10:30 Ответить
Стадіон у Самборі - це добре. Головне - вчасно. Самбірський район укрупнений колишніми Старосамбірським і Турківським, які є гірським і доиаційними, оскільки пюні промислових підприємств, ні програм розвитку туристичної галузі вони не отримали. На цілий колишній Турківським район було виділено на 2021 рік аж 17 мільйонів субвенцій. На гірський район! Цікаво, скільки мільйонів пішл на стадіон?
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15.06.2021 10:36 Ответить
25 лямів.А центр міста виглядає жахливо.Фонтан зробили за 4.5 лямів.Душева для циганів і безпритульних псів.А за які кошти мер думає обслуговувати стадіон.Місто має проблеми з паркуванням авто,дороги жахливі.Но маємо стадіон.Нарід тішиться
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15.06.2021 12:05 Ответить
 
 