В Самборе на Львовщине завершилась реконструкция стадиона: установили новые трибуны и обновили административные помещения, - ОГА

На Львовщине завершилась реконструкция стадиона им. Льва Броварского в г. Самбор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Львовская ОГА.

Так, благодаря реконструкции стадион теперь смогут посещать около 2 тыс. зрителей. На спортивном объекте установили новые трибуны, а также футбольное поле с современной системой полива. Обновили также и административные помещения с раздевалками.

Отмечается, что состоянием стадиона будет опекаться Самборский городской совет. По случаю завершения реконструкции 16 июня здесь пройдет футбольный матч - местная команда ФК "Самбор" сыграет с ветеранами киевского "Динамо".

Реконструкция длилась два года в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Самбор имеет чрезвычайно большой потенциал в плане развития футбола и легкой атлетики. Здесь есть традиции, которыми можно гордиться, и профессиональные тренеры, которые могут готовить минимум чемпионов области. Поэтому это очень важный объект для города и вообще для теперь уже укрупненного Самборского района - проведение масштабных реконструкций предполагает привлечение и бюджета громады", - сказал глава управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

Кроме того, сейчас в ОГА работают над созданием других подобных стадионов. Так, в Сокале в ближайшее время начнется реконструкция комплекса "Сокол", на стадионе в Яворове осовременят трибуны, реконструкцию планируют провести и на стадионе "Юбилейный" в Николаеве.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение года в Украине планируется построить и обновить 80 стадионов и 29 бассейнов.

Также читайте: На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - "Укравтодор"