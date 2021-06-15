Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков
Стали известны темы, которые обсудят президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин.
Как передает Цензорр.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом сообщил помощник Путина Ушаков.
"Президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику, среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут обсуждаться "нерешенные вопросы двусторонних отношений".
По словам Ушакова, США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Беларуси.
Помощник Путина добавил, что "есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон".
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