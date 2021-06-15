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Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков

Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков

Стали известны темы, которые обсудят президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин.

Как передает Цензорр.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом сообщил помощник Путина Ушаков.

"Президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику, среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут обсуждаться "нерешенные вопросы двусторонних отношений".

По словам Ушакова, США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Беларуси.

Помощник Путина добавил, что "есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон".

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Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+2
Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6514
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15.06.2021 09:26
+2
Убийца должен сидеть на электрическом стуле,а не на саммитах!Это подмена понятий не приемлема для современного общества и не совпадают с заявленными американскими стандартами.
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15.06.2021 09:39
+1
Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 3880
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15.06.2021 09:43
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Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6514
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15.06.2021 09:26 Ответить
Те, що показують і розповідають ЗМІ про "велику політику" не більше, ніж просто байки. Всі світові керівники (можливо є винятки і живуть вони не довго ) грають за одну команду, і діють узгоджено. А лохів (населення) годують казками - сподівайтеся, чекайте, не провокуйте ...
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15.06.2021 09:35 Ответить
У-у-ух,блін,Бєларусь! І з ким,із пуцькою?!!! А бацька-тарган буде сидіти біля ящика,лопати вареники із бульбаю й шкварками і іржати над лопухом-байдушею.
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15.06.2021 09:37 Ответить
Убийца должен сидеть на электрическом стуле,а не на саммитах!Это подмена понятий не приемлема для современного общества и не совпадают с заявленными американскими стандартами.
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15.06.2021 09:39 Ответить
Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 3880
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15.06.2021 09:43 Ответить
А остальные 146 что заявляют?
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15.06.2021 12:18 Ответить
ничего. они не знают, где эта страна находится. им не до этого. у них неурожай пальмового масла
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15.06.2021 14:16 Ответить
как бы один из двойников ***** не отравил Байдена....
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15.06.2021 09:48 Ответить
Это его решение кормить с руки крокодила-людоеда.
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15.06.2021 09:53 Ответить
Ось ніяк не можу второпати навіщо обговорювати білорасєю, тут майже усіх все влаштовує як є, логічно обговорювати Україну населення якої цього щиро бажає...
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15.06.2021 19:11 Ответить
 
 