США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Украину, из-за угрозы распространения собачьего бешенства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое решение принял американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Это необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, импортированных в США, а также для защиты здоровья населения от повторной интродукции вариантов вируса собачьего бешенства", - говорится в заявлении CDC, передает ВВС.

В список стран, на которые распространяется запрет, входят Кения, Египет, Бразилия, Украина и Россия.

Запрет будет касаться всех собак, в том числе щенков, собак психологической поддержки, а также животных из США, которые вывозились из страны в какое-либо государство из списка.

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Как сообщается, при ввозе собак из этих стран сертификаты о прививках от бешенства часто были фальшивыми. По словам ветеринаров, из-за пандемии коронавируса процесс их вакцинации во многих странах трудно отслеживать.

В США, где собак регулярно вакцинируют, собачье бешенство было ликвидировано в 2007 году. Но бешенство остается широко распространенным во всем мире, ежегодно унося жизни около 59 тыс. человек. Бешенство - это почти всегда смертельный исход, когда у человека появляются симптомы заболевания.