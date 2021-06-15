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США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства

США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Украину, из-за угрозы распространения собачьего бешенства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое решение принял американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Это необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, импортированных в США, а также для защиты здоровья населения от повторной интродукции вариантов вируса собачьего бешенства", - говорится в заявлении CDC, передает ВВС.

В список стран, на которые распространяется запрет, входят Кения, Египет, Бразилия, Украина и Россия.

Запрет будет касаться всех собак, в том числе щенков, собак психологической поддержки, а также животных из США, которые вывозились из страны в какое-либо государство из списка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ

Как сообщается, при ввозе собак из этих стран сертификаты о прививках от бешенства часто были фальшивыми. По словам ветеринаров, из-за пандемии коронавируса процесс их вакцинации во многих странах трудно отслеживать.

В США, где собак регулярно вакцинируют, собачье бешенство было ликвидировано в 2007 году. Но бешенство остается широко распространенным во всем мире, ежегодно унося жизни около 59 тыс. человек. Бешенство - это почти всегда смертельный исход, когда у человека появляются симптомы заболевания.

бешенство (58) собаки (196) США (26422)


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Топ комментарии
+3
Зебилам, рыгам и другим петушариям - въезд запретили...
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15.06.2021 09:39
+2
С как пор бешенство стало собачьим?
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15.06.2021 09:48
+1
США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства - Цензор.НЕТ 1202
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15.06.2021 09:40
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То есть ОПЗЖ сейчас практически не выездные
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15.06.2021 09:38 Ответить
Зебилам, рыгам и другим петушариям - въезд запретили...
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15.06.2021 09:39 Ответить
США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства - Цензор.НЕТ 1202
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15.06.2021 09:40 Ответить
Откуда в США наши пленные?
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15.06.2021 09:46 Ответить
С как пор бешенство стало собачьим?
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15.06.2021 09:48 Ответить
они боятся собачек чужих заразить.
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15.06.2021 09:52 Ответить
Бредовая инициатива.
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15.06.2021 09:50 Ответить
Песец. Теперь и писюаниста не пустят в штаты.
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15.06.2021 09:56 Ответить
Бешенство Петро запустил выпустив на свободу Шаленну бджілку!
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15.06.2021 10:03 Ответить
А это на человека влияет?
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15.06.2021 10:05 Ответить
Хворіють тварини та кусають людей. Якщо людину вчасно вакцинуватм то шанси вижити великі, а якщо ні - 100% смерть.
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15.06.2021 10:35 Ответить
Ну, то есть это классическое бешенство. Неизлечимое, если человек заболел и смерть в 100 из 100 случаев.
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15.06.2021 23:04 Ответить
саме так...було лише декілька офіційно зареєстрованих випадків одужання при застосуванні "протоколу Мілуокі".
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15.06.2021 23:10 Ответить
Таке враження , що мільйони українців тільки тим і займаються , що думають , як би то пса через океан на літаку покатати . Переправити тузіка з Бердичева в Лас-Веас.
А розових фламінго можна українцям перевозити з України у США ?
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15.06.2021 13:33 Ответить
Шо за бред...у них на континенте летучие мыши-вампиры которые распространяют бешенство чуть ли не как грип...койоты, волки и прочие хишники...а тут домашние собаки )))
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15.06.2021 23:15 Ответить
 
 