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Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА

Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА

Ситуация с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке на данный момент катастрофичная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

Так, был осуществлен мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: "1 + 1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV".

"Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском ). В разрезе данных по каждому из телеканалов, ситуация выглядит еще хуже. Так, например, на телеканалах "Интер" и "1 + 1" транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" их только 2", - говорится в сообщении.

"Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает", - добавил он.

По словам Креминя, выполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского языка на телевидении, что поможет телеканалам наконец действительно соблюдать языковые квоты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь

Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен 01

Автор: 

украинский язык (1189) фильмы (399) телевидение (897) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+16
Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен - Цензор.НЕТ 1416
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15.06.2021 09:47
+16
А ЗЕлупенцам и дальше укр мова мешает. Колаборанты хреновы.
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15.06.2021 09:47
+15
Кацапе, учи матчастину - за переписом 67,2% українськомовні, 29,6% - російськомовні - це з Кримом і ОРДЛО, якщо що...
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15.06.2021 10:01
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Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен - Цензор.НЕТ 650
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15.06.2021 09:52 Ответить
Тому що купують серіали у лаптєй з умовою щоб українською не дублювались, а свої продають за паребрік і барижать на цьому.
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15.06.2021 10:04 Ответить
Російська "мова" є зброєю масового знищення української нації. І головне, що ніхто ж не буде це заперечувати...
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15.06.2021 10:05 Ответить
А от цікаво - нормальні серіали на кшталт Хауса, Теорії брехні чи Гри престолів у нас йшли вийнятково українською, а всілякий шлак типу сватів - на кацапській!

От це чудовий показник, яку мову обирає аудиторія з тим чи іншим рівнем інтелектуального розвитку!
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15.06.2021 10:05 Ответить
Мне пох на сериалы и прочее. Я могу смотреть фильмы на разных языках, в зависимости от качества озвучки.
Но огромная проблема найти детский контент на украинском, моим мелким приходится смотреть то что есть. Попробуйте голосовым поиском найти популярный детский контент на украинском
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15.06.2021 10:22 Ответить
Ну ось
https://toloka.to/f19
Треба тільки по пошті зарегатися!
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15.06.2021 10:24 Ответить
"голосовым поиском" - я недаром написал. Как и где искать самому - я знаю. Малым одной 4, другой 6, пока умеют только в голосовой Кстати, даже если указываешь "с/в украинской озвучке" конкретный мульт/фильм - тонну дерьма перекопаешь
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15.06.2021 10:30 Ответить
ВСІ фільми в інтернеті мають бути озвучені виключно українською мовою. Не менше п'яти варіантів різних кампаній, інакше будемо чути те, що чуємо зараз. Не завадило б щоб Голівуд та інші надавали свою версію української озвучки.
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15.06.2021 10:15 Ответить
В Украине многие сериалы зачастую изначально снимаются в расчёте на рынок РФ. А снимать на укр. мове и затем дублировать на росийскую - это дополнительные затраты. Потому и такой расклад. Как говорится, ничего личного - только бизнес.
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15.06.2021 10:17 Ответить
За такий бізнес треба нести кримінальну відповідальність. А ти що, вважаєш росіян настільки вже дегенеративними, що вони й української мови не розуміють?
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15.06.2021 10:20 Ответить
вони(продюсери, режисери, актори) просто будують в Україні росію. Ми знімемо для баріна, а дожирайте об'їдки з русского столу.
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15.06.2021 10:24 Ответить
Раз в Україні для рашки знімають, то значить дешевше ніж у рашці, і люди працьовиті.
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15.06.2021 21:43 Ответить
яким тут боком українська культура?
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15.06.2021 21:58 Ответить
тим, що бабло подвигає культуру аборигенів і клепає своє.
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15.06.2021 22:26 Ответить
Это по-моему неоспоримый факт !
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15.06.2021 10:43 Ответить
А в Швеції знімають як?, по датські, чи норвезькою а шведи і так зрозуміють? Ні! Це виключно небажання розвивати український культурний простір.
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15.06.2021 10:21 Ответить
Для НИХ український культурний простір є просто чужим, а ворожим.
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15.06.2021 10:27 Ответить
Зато за кусок хліба в українців можна поюзати і зняти своє узкоє кіно. І насрать на укр.простір. атадвінєм не столб же.
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15.06.2021 21:45 Ответить
А кто денег заплатит, для того и снимут. Хоть на суахили.
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15.06.2021 10:43 Ответить
я так розумію після 16 червня усі ті олігархічні помийки продовжать транслюватися російською?
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15.06.2021 10:19 Ответить
Неприятно и обидно это признавать, но качество украинского дубляжа значительно хуже российского.
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15.06.2021 10:23 Ответить
москворотим заткнути писок.
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15.06.2021 10:25 Ответить
Наприклад, в якому конкретному фільмі український дубляж гірший?
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15.06.2021 10:31 Ответить
У нас еще не выработана индустрия, как там. Другие бюджеты, другие зарплаты, о собственных крупных фильмах я вообще молчу, а значит мало кадров, слабая мотивация.
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15.06.2021 10:32 Ответить
Вы правы. Я работал с крупнейшими международными фармацевтическими компаниями. Многие пробовали свои рекламные ролики делать в Украине. Отказались почти все. Делают в москве.

Нашей медиа индустрии необходимо развиваться. Нашим, такая господдержка как в РФ, и не снилась.
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15.06.2021 10:50 Ответить
не разовьется она, пока ее блокируют.
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15.06.2021 21:51 Ответить
Ага, "блокируют" ... Так же как автомобиль "Таврия" блокировали: не давали развиваться прекрасному украинскому автопрому
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16.06.2021 09:19 Ответить
Дубляж фільмів українською мовою значно кращий і зроблений більш профісійно ніж російською. Це визнають фахівці. Тільки ті хто говорить па рускаму і суржиком нарікають на український дубляж.
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15.06.2021 10:36 Ответить
часто затихий, і скільки н едобавляй звуку, нічого не гучнішає.
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15.06.2021 21:52 Ответить
«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою .
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%94#cite_note-1 [1]

Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] Як думаєш, чому російські окупанти знищили ці фільми з українським дубляжем? Думаєш, що зараз у цьому плані щось змінилося?
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15.06.2021 10:38 Ответить
немає "хуже-лучше", є лише "привьік-не привьік". а совки звикли до монотонності, тому їх так плюще від усього, що не є їхнім стандартом.
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16.06.2021 09:48 Ответить
Это взгляд колхозника. В дублировании есть много факторов: редактирование оригинального текста, соответствие тембра-личности героя, интонации, попадания и т.п. Это очень не просто и не дешево в т.ч.
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16.06.2021 10:21 Ответить
ну так к "непападанию" тоже привьікают и не колхозники тоже, если принимают характер язьіка, что русские не могут, потому что одноизвиленньіе. на польськом, сербском, турецком, итальянском тоже все буде звучать не так, как на узком. но и там русский будет вонять как тьі, что ему не так. и должно бьіть не так, потому что єто другая культура. а русские привьікли, что украинской культурьі нет и все ее проявление пьітаются уничтожить и подогнать под себя.
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16.06.2021 10:28 Ответить
Твой "урапатриотизм" тут совершенно не к месту. Я говорю об объективных вещах. Понимаю, что на фоне агрессии РФ это выглядит "не патриотично", но факты - упрямая вещь.Назови мне, например, украинского "Пучкова".
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16.06.2021 12:23 Ответить
тьі говориш об ура патриотизме, потому что тьі русский с совковой скрепой. я тебе говорю, как у русских голова воспринимает все, что не русское и єто не только украинское, хотя на украинское наиболее заточено неприятие у русских.
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16.06.2021 12:27 Ответить
Палишся. Вешать ярлыки на незнакомых людей - чисто русская черта ватников. И ширма в виде напускного "урапатриотизма" - только подтверждает это.
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16.06.2021 12:31 Ответить
в чем палюсь? в том, что тьі написал тупой комент и тебе об єтом говорю?
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16.06.2021 12:33 Ответить
а для таких как тьі такой упрек очень удобен в поднятии своего самолюбия. учись принимать о себе критику. а то все хотят наляпать и потом не получать фидбек.
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16.06.2021 12:34 Ответить
т.е. не тьі комент писял? т.е. тьі не доганяешь что по твоим мьіслям видно именно тебя, и я , как я тебя вижу. тебе не нравиться, лечись. у русских мозгоправок, они тебе усугубят. у тебя знаешь как звучит: я русский и все, что говорю, не подлягает критике, не важно, что я мелю. тьі случайно не Бульбофюрер?
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16.06.2021 12:38 Ответить
тьі увидел патріот.окраску, значит сам на єтом завис. у меня перечисленьі культурьі, или они для тебя тоже украинские?
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16.06.2021 12:29 Ответить
сейчас на сайтх фильмов, что я пользую. появился дубляж украинским и пока у меня притензии только к звучности записи - часто просто тихо и увеличение звука не помогает и сами голоса звучат заглушенно, не звонко.
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16.06.2021 10:31 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Якби зеленські боролися за ПДЧ так, як зараз борються за малороські серіали, то я думаю,що ПДЧ нам би вже дали.
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15.06.2021 10:29 Ответить
Криворізькому косоворотнику треба щоб всі фільми 100% ішли російською.
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15.06.2021 10:32 Ответить
Якщо є дубляж українською мовою, то я обираю тільки українською, бо кацапське гавкання слухати неможливо. Раджу провести експеримент, подивіться трохи фільм з українською озвучкою, а потім перейдіть на російську. І ви повернетесь назад до українського, бо якість українською в рази краща. Великий вибір гарних фільмів українською на тут сайті http://moviestape.net/
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15.06.2021 10:48 Ответить
А взагалі, то українська влада має поширювати державну мову України на територію Російської Федерації, а не державну мову Російської Федерації на територію України, як вона це зараз робить, бо виглядає це як русифікація недорусифікованих. У чиїх це інтересах самі розумієте.
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15.06.2021 11:06 Ответить
як раз зараз іде перебудова.
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15.06.2021 21:53 Ответить
чому на цій діаграмі відсутні такі ж самі розважально-фільмецові "Новий канал" Пінчука, фірташевські "НТН" та "Мега", бенін "2+2" та "ТЕТ", рижемразівське "індіго"???
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15.06.2021 11:23 Ответить
бо якщо ти сходиш на фейсбук до омбудсмена, то там він пише: цілий тиждень аналізували найбільш ходові канали, тобто вони готувалися нашвидкоруч до оціх поправок, аргументи готували, в темпі. пішов би їм допоміг доробити діло . окрім того дай по дупі сильнім, моськи самі підтягнутья.
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15.06.2021 21:55 Ответить
Сериалы на ТВ - для любителей мыльных опер, которых нет в сети, или жителей районов со слабым интернетом. Смотреть сериалы и фильмы по ТВ - это привязка по времени и длительная реклама.
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15.06.2021 12:49 Ответить
Интересно,а на каком украинском?Ведь подавляющее число украинцев не знают родной язык,они говорят на СУРЖИКЕ.Можу уявити собі,Він не вспів,бо погиб.Бери бутілку,пішли бухать.
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15.06.2021 13:15 Ответить
а ти піди послухай, на якому говорять жителі будь-якої європейської країна на прикордонні. почуєш той самий суржик.
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15.06.2021 21:56 Ответить
Присутствующий здесь виликаросаф прошу выпустить пар и чуткА попуститься. Весь ваш "великий и могучий" есть не что иное, как залесский диалект украинского, маленько подшлифованный Кириллом и Мефодием для церковных нужд.
А ваш рюзьге, так вот он, учите!
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника
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15.06.2021 14:43 Ответить
Телевидение уже не смотрю 4 года, проще сериалы онлайн смотреть. Когда ещё смотрел, то пропаганда надоела, сами смотрите.
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16.06.2021 05:35 Ответить
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