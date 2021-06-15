Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА
Ситуация с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке на данный момент катастрофичная.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.
Так, был осуществлен мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: "1 + 1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV".
"Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском ). В разрезе данных по каждому из телеканалов, ситуация выглядит еще хуже. Так, например, на телеканалах "Интер" и "1 + 1" транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" их только 2", - говорится в сообщении.
"Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает", - добавил он.
По словам Креминя, выполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского языка на телевидении, что поможет телеканалам наконец действительно соблюдать языковые квоты.
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От це чудовий показник, яку мову обирає аудиторія з тим чи іншим рівнем інтелектуального розвитку!
Но огромная проблема найти детский контент на украинском, моим мелким приходится смотреть то что есть. Попробуйте голосовым поиском найти популярный детский контент на украинском
https://toloka.to/f19
Треба тільки по пошті зарегатися!
Нашей медиа индустрии необходимо развиваться. Нашим, такая господдержка как в РФ, и не снилась.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%94#cite_note-1 [1]
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] Як думаєш, чому російські окупанти знищили ці фільми з українським дубляжем? Думаєш, що зараз у цьому плані щось змінилося?
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1
Якби зеленські боролися за ПДЧ так, як зараз борються за малороські серіали, то я думаю,що ПДЧ нам би вже дали.
А ваш рюзьге, так вот он, учите!
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника