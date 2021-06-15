Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА

Ситуация с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке на данный момент катастрофичная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

Так, был осуществлен мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: "1 + 1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV".

"Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском ). В разрезе данных по каждому из телеканалов, ситуация выглядит еще хуже. Так, например, на телеканалах "Интер" и "1 + 1" транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" их только 2", - говорится в сообщении.

"Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает", - добавил он.

По словам Креминя, выполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского языка на телевидении, что поможет телеканалам наконец действительно соблюдать языковые квоты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь