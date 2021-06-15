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Новости Агрессия России против Украины
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Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие: нынешнее - уже не изменит свою позицию, - Кулеба

Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие: нынешнее - уже не изменит свою позицию, - Кулеба

Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы новое правительство Германии изменило позицию по поставкам оружия в Украину.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телепрограмммы Свобода слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кулеба отметил, что вопрос поставок немецких военных технологий в Украину был ключевым для него во время последнего визита в Германию.

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"Это правительство (Германии. - Ред.) уже не изменит свою позицию, но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", – заявил Кулеба.

Автор: 

Германия (6930) оружие (10198) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
А на виготовлення своєї ******** зброї болт поклали? Зелені попрошайки.
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15.06.2021 09:50
+2
А зачем Украине немецкое оружие? Что бы на складах лежало? Что бы паркетные генералы хвастались наличием на складах немецкого оружия? Все равно ЗЕ-говнокомандующий боится дать приказ войскам освобождать оккупированные россиянами территории! Так что толку от него?
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15.06.2021 09:52
+1
А зачем ЗЕ-режиму оружие?

В очко ***** оно может и без оружия заглядывать.
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15.06.2021 09:48
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А зачем ЗЕ-режиму оружие?

В очко ***** оно может и без оружия заглядывать.
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15.06.2021 09:48 Ответить
Хотите немецкое оружие - копайте шмайсеры на городах. Будущее правительство Германии оружие тоже не даст.
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15.06.2021 09:49 Ответить
Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку. (с) Цитата класика.
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15.06.2021 09:49 Ответить
Боже як це соромно:працювати на бєню-песиголовця!Де ж він вас набирає:одоробало за одоробалом?
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15.06.2021 09:49 Ответить
А на виготовлення своєї ******** зброї болт поклали? Зелені попрошайки.
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15.06.2021 09:50 Ответить
А зачем Украине немецкое оружие? Что бы на складах лежало? Что бы паркетные генералы хвастались наличием на складах немецкого оружия? Все равно ЗЕ-говнокомандующий боится дать приказ войскам освобождать оккупированные россиянами территории! Так что толку от него?
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15.06.2021 09:52 Ответить
О, Кулеба уже правительство Германии в отставку отправляет...
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15.06.2021 09:54 Ответить
Германия союзник Путина и спонсор!!!!
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15.06.2021 09:57 Ответить
кулєба, чючєло, ви нє работаєтє, ви на це не здатні. ви знищуєте , зраджуєте, і крадете.
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15.06.2021 10:07 Ответить
Может хватит уже рыбку выпрашивать. Да и удочки нам никто не дает. Может пора уже свои заводы строить по производству удочек? На восьмом году "рыбалки" ...
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15.06.2021 10:09 Ответить
Судя по всему новое немецкое правительство будет гнуть ту же линию. Зеленые похоже пролетают...
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15.06.2021 10:13 Ответить
А шо ні з того ні з сього така возня біля німецької зброї почалась? Ну не дає так не дає, в чому справа?
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15.06.2021 10:54 Ответить
ога.и хорошие дороги по направлению движения противника-от Харькова-в Киев.от Мелитополя-до Днепра.....
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15.06.2021 13:44 Ответить
Так і будете ходити з протянутою рукою і просити. Самі ви нічого не вмієте, пішли би геть.
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15.06.2021 12:43 Ответить
 
 