Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие: нынешнее - уже не изменит свою позицию, - Кулеба
Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы новое правительство Германии изменило позицию по поставкам оружия в Украину.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телепрограмммы Свобода слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Кулеба отметил, что вопрос поставок немецких военных технологий в Украину был ключевым для него во время последнего визита в Германию.
"Это правительство (Германии. - Ред.) уже не изменит свою позицию, но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", – заявил Кулеба.
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В очко ***** оно может и без оружия заглядывать.