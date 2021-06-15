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Новости
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Украина уже готова к новому уровню сотрудничества для скорейшей интеграции в архитектуру безопасности НАТО, - Таран

Украина уже готова к новому уровню сотрудничества для скорейшей интеграции в архитектуру безопасности НАТО, - Таран

Украина в настоящее время уже готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Он приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

"Геополитически важно, что наше государство продолжает оставаться на повестке дня Альянса. Благодарны НАТО за взаимодействие и политику "открытых дверей". Наше партнерство является крайне важным. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности. Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности", - отметил Таран.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном законе государства - европейской и евроатлантической интеграции", - добавил министр обороны.

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Автор: 

Минобороны (9288) НАТО (9963) ПДЧ (137) членство в НАТО (1506) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+6
После того, как страна увидела, что наших воинов начали кормить зебилы помоями, то резко активизировалось зебилье с наполеоновскими заявлениями про нато. Какое плять совпадение, вы не находите?! Вещать про нато, когда ВСУ уничтожается изнутри второй год подряд.
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15.06.2021 09:53
+4
Ага. И именно поэтому ты закрыл "Офис реформ" в МО? Для скорейшего реформирования?
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15.06.2021 09:53
+3
Готовиться начали с реформы питания и проваленного оборонзаказа как я понимаю.
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15.06.2021 09:54
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Так,так....бєня-песиголовець уже готовий а йому-спочатку на нари....
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15.06.2021 09:51 Ответить
Блин, только ж вчера Байден сказал вам как вы готовы! Что они там все белены обхелись, чтоли?
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15.06.2021 09:52 Ответить
объелись
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15.06.2021 09:52 Ответить
Неа.
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15.06.2021 09:53 Ответить
После того, как страна увидела, что наших воинов начали кормить зебилы помоями, то резко активизировалось зебилье с наполеоновскими заявлениями про нато. Какое плять совпадение, вы не находите?! Вещать про нато, когда ВСУ уничтожается изнутри второй год подряд.
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15.06.2021 09:53 Ответить
Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 7370
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15.06.2021 10:18 Ответить
Да у тебя методичка устарела. В новой уже "прi Баригах" было вот так

Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 8409
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15.06.2021 10:43 Ответить
Ага. И именно поэтому ты закрыл "Офис реформ" в МО? Для скорейшего реформирования?
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15.06.2021 09:53 Ответить
Байден каже одне, а зелень тлумачить це як пірімогу. Брехуни зелені.
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15.06.2021 09:53 Ответить
Ні, ні нащо це ж напрягатися треба . Можна просто 100-500й раз розказати локторату - "Як ми сильно хочемо"
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15.06.2021 10:13 Ответить
Знають що не дадуть, тому і клянчуть. Це такий же фейк як і боротьба з олігархами.
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15.06.2021 10:27 Ответить
Одна з умов боротьба з корупцією. Тут янкі по "самому хворому місцю" вдарили . Якщо поборють де ж "харчуватися" будуть.
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15.06.2021 10:33 Ответить
Готовиться начали с реформы питания и проваленного оборонзаказа как я понимаю.
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15.06.2021 09:54 Ответить
Верный бубочкин ученик - главное прокукарекать
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15.06.2021 09:54 Ответить
Саме твоє існування-це вже насмішка над Україною....бєня вже так докерувавсь-що вже нема ,що красти-залишились моряки...і що видурить з США або Заходу.Арабів намахувати не трапиться-бо скрутять голову бєні.....тому тільки віддадуть Землю.
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15.06.2021 09:55 Ответить
Ви там у зеленій юрбі вже вивчили, що ПДЧ - це не постійно діючий член? ЗІ Одні члени у них в голові. Ківовщина якась! ))
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15.06.2021 09:55 Ответить
Собаки лают , а караван идет ! Украина идет в НАТО .
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15.06.2021 09:59 Ответить
Новый уровень - это список швондера с олигархами?
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15.06.2021 10:00 Ответить
Ще один папуга смешка-гордона далдонить "мьі гатовьі!".

Чому ніхто із журналістів не питає їх ЩО САМЕ зробила влада Зеленського та його міністри для отримання ПДЧ та вступу в НАТО?
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15.06.2021 10:01 Ответить
Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"
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15.06.2021 10:02 Ответить
Эта братия стремиться в НАТО, что бы она защищила Украину, а они бы по прежнему делали гешефт в свой карман, оставив армию как есть.
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15.06.2021 10:04 Ответить
Сказано же - даже не мечтайте...
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15.06.2021 10:18 Ответить
Залишилось єдине - нагодувати воїнів...
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15.06.2021 10:56 Ответить
Переконаний, міністр знає, про що говорить. Є інтенсивна практична взаємодія з Альянсом. Триває оборонна реформа. Якщо з боку Заходу і є зауваження, що заважають вступу до НАТО, то це питання олігархично-корупційного характеру. На цьому тлі МО навпаки - один з флагманів інтеграції. А якщо в Нафтагазі скандали з призначеннями, то це не МО в цьому винно.
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15.06.2021 14:21 Ответить
 
 