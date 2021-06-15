Украина уже готова к новому уровню сотрудничества для скорейшей интеграции в архитектуру безопасности НАТО, - Таран
Украина в настоящее время уже готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Он приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.
"Геополитически важно, что наше государство продолжает оставаться на повестке дня Альянса. Благодарны НАТО за взаимодействие и политику "открытых дверей". Наше партнерство является крайне важным. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности. Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности", - отметил Таран.
"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном законе государства - европейской и евроатлантической интеграции", - добавил министр обороны.
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