Байден на переговорах с Путиным будет отстаивать суверенность Украины, - нардеп "Голоса" Рудик

"Голос" ожидает от встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина только позитивных сдвигов.

Об этом перед началом заседания Верховной Рады рассказала журналистам лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Потому что мы считаем США своим стратегическим партнером и уверены, что Байден будет отстаивать суверенность Украины", - отметила она.

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По словам нардепа, парламентарии ожидают от встречи Путина и Байдена обсуждения "Северного потока-2", вопроса дополнительных санкций относительно России. Кроме того, депутаты ожидают то, что поднимут вопрос плана, каким образом закончить войну на Донбассе на украинских условиях, а также о возвращении Украине Крыма.

"Мы понимаем, что эта встреча – чрезвычайно сложное геополитическое событие, которое повлияет и на Украину, и на другие страны", - добавила лидер партии "Голос".