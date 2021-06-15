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Новости Агрессия России против Украины
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Байден на переговорах с Путиным будет отстаивать суверенность Украины, - нардеп "Голоса" Рудик

Байден на переговорах с Путиным будет отстаивать суверенность Украины, - нардеп

"Голос" ожидает от встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина только позитивных сдвигов.

Об этом перед началом заседания Верховной Рады рассказала журналистам лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Потому что мы считаем США своим стратегическим партнером и уверены, что Байден будет отстаивать суверенность Украины", - отметила она.

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По словам нардепа, парламентарии ожидают от встречи Путина и Байдена обсуждения "Северного потока-2", вопроса дополнительных санкций относительно России. Кроме того, депутаты ожидают то, что поднимут вопрос плана, каким образом закончить войну на Донбассе на украинских условиях, а также о возвращении Украине Крыма.

"Мы понимаем, что эта встреча – чрезвычайно сложное геополитическое событие, которое повлияет и на Украину, и на другие страны", - добавила лидер партии "Голос".

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4915) путин владимир (31214) россия (95372) саммит (1170) США (26422) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+7
ну вот,а вы переживали,Бидон решил все проблемы,можно расходится по домам.

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15.06.2021 10:07
+6
Рудику он видимо лично сказал😂
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15.06.2021 10:07
+6
Жаль, что Байден никогда не слышал о Кире. Но Кира не против откусить немного от Байдена. И вот уже чсв растет.....
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15.06.2021 10:08
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ну вот,а вы переживали,Бидон решил все проблемы,можно расходится по домам.

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15.06.2021 10:07 Ответить
Жаль, что Байден никогда не слышал о Кире. Но Кира не против откусить немного от Байдена. И вот уже чсв растет.....
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15.06.2021 10:08 Ответить
Рудику он видимо лично сказал😂
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15.06.2021 10:07 Ответить
ЦРУ ей на "Вибер" прислало тезисы на встречу !
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15.06.2021 10:11 Ответить
Верю депутату "голоса". Кто бы ещё был более осведомлён? Разве только Славик Вакарчук дважды прошедший в ВР и дважды сбежавший оттуда косить бабло лохов на стадионах.
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15.06.2021 10:12 Ответить
Еще один гос.деятель.Ты что советник в белом доме.?
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15.06.2021 10:16 Ответить
Ну, теперь Байден знает, что делать.
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15.06.2021 10:19 Ответить
А ножкой топнули, когда приказывали Байдену ...?
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15.06.2021 10:20 Ответить
Та хто ж крім нас буде відстоювати ту суверенність! І ці "голосисті" уповають на доброго дядю! Прямо як пташенята порозкривали дзьобики і чекають, що туди їжу хтось кине.
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15.06.2021 10:23 Ответить
цей Зелений Бубочка у джунглях в ОП, скоріше схожий на мавпочку ,яка бігає з засунутою рукою у дірочку гарбуза ,яка символізує президентське крісло ...
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15.06.2021 10:23 Ответить
Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 6094
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15.06.2021 10:35 Ответить
Это ей кто сказал!?
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15.06.2021 10:55 Ответить
Ця доярка вже на "короткій нозі" з Байденом. Дійсно - явні ознаки манії величі.
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15.06.2021 11:05 Ответить
да не стесняйся, пиши, Байден с Бесславным голосом вместе будем отстаивать. Больше некому.
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15.06.2021 11:29 Ответить
Архиценная информация от архиважного депутата архистранной фракции.
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15.06.2021 12:39 Ответить
 
 