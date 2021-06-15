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Новости
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Легендарного хореографа Григория Чапкиса проводят в последний путь 18 июня: время и место прощания

Известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который умер 13 июня, похоронят 18 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Instagram сообщил его сын Грег.

Прощание с легендарным хореографом пройдет с 11:00 до 13:00 в клубе Кабинета Министров, на улице Институтской 7.

А сами похороны пройдут с 13:00 до 15:00 на Байковом кладбище.

Последним этапом будет поминальный обед для близких танцора.

Легендарного хореографа Григория Чапкиса проводят в последний путь 18 июня: время и место прощания 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Ушел из жизни хореограф Григорий Чапкис

Напомним, легендарный хореограф Григорий Чапкис умер 13 июня, его сын сообщил, что его отец умер от старости.

Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранница Людмила моложе его на 52 года.

От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.

похороны (1526) смерть (9212)


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это всем нужно знать обязательно.
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15.06.2021 10:58 Ответить
А як же ! Він сталіна бачив , танцював перед ним ...
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15.06.2021 12:43 Ответить
Люда знала куда удочку забросить...
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15.06.2021 13:44 Ответить
А в чем заключается его "легендарность"?Неужели он легендарнее какого -нибудь погибшего нашего воина-защитника, слесаря Михалыча , инженера Павловича, шахтера Иваныча, чертежницы Николаевны, уборщицы Петровны и тд???
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15.06.2021 13:46 Ответить
 
 